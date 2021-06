AI dobývá český průmysl. Umíme předpovědět kolizi v továrně, říká expertka

V rozhovoru expertka mimo jiné popisuje, jak probíhalo předání výrobní linky v Rumunsku během pandemie právě za pomoci virtuální reality. „Výrobní linka začala vyrábět a fungovat, aniž bychom tam byli. Funguje už tři čtvrtě roku a teď tam poprvé pojedeme osobně,“ říká Hvížďalová.



Vystudovala jste sinologii, kudy odtamtud vedla cesta k AI?

Postupně jsem přišla na to, že to, co mě na Číně fascinuje nejvíc, jsou technologie. Zároveň jsem si v jednu chvíli uvědomila, že zabývat se vyloženě čínskou historií nebo překládat cizí myšlenky z jednoho jazyka do druhého, asi není úplně to, co bych si od života představovala. Proto jsem se postupně přeprofilovala na IT management.

Takže IT management je to, co teď děláte?

Ano i ne. Formálně jsem specialistka na umělou inteligenci a její využití v automatizaci procesů. V rámci skupiny JHV Group, kde pracuji, teď ale řeším jak celkově integrovat nové technologie do průmyslu. V JHV jsem vybudovala konzultantské oddělení, rozšířila jsem produktovou nabídku. A pak, vzhledem k tomu, že jsem aktuálně na mateřské, jsem se v posledních letech soustředila na diverzifikaci struktury a vznik nových projektů v rámci firmy, kde se snažíme kombinovat pokročilé technologie s naším průmyslovým know how. Takhle vznikla společnost Mainware, což je kombinace AI a rozšířené reality pro údržbu v průmyslu. Jsem zkrátka takový univerzální propojovač.

Co se týče firmy JHV, v níž působíte, všimla jsem si, že máte stejné příjmení jako majitel tohoto podniku. Svedla vás AI dohromady?

My jsme se potkali mnohem dřív, na Erasmu ve Finsku. On je velkým důvodem, proč jsem v České republice a v JHV. Ale manžel a JHV se zaměřují vyloženě na průmyslový vývoj produktů a průmyslovou automatizaci. Dám příklad. Přijde výrobce součástek do motoru a řekne, že potřebuje vyrobit deset kusů za vteřinu. JHV jim vymyslí zařízení, jak se to fyzicky udělá, s čím se co bude kombinovat, a pak to cele realizuje, naprogramuje a zprovozní. Ve chvíli, kdy jsme se brali před zhruba sedmi lety, JHV s umělou inteligencí nepracovalo. Potom ale začal trend průmyslu 4.0 a všichni si tak nějak uvědomili, že je potřeba začít stavět na datech. Takže jsem přišla s tím, že jsem se snažila rodinnou firmu více diverzifikovat.

A JHV tomu bylo nakloněno?

Ano, v posledních letech si firma obecně prošla poměrně velkou transformací. Průmyslová automatizace je velmi projektově orientovaný byznys. To znamená, že přijde velký koncern se zakázkou výrobní linky třeba o velikosti hokejového hřiště, jejíž cena se pohybuje v milionech eur. Ale když podmínky začnou být nepříznivé, například když přijde pandemie nebo krize, a zakázka se zruší nebo i jen posune, je to potom pro firmu hodně náročné z hlediska finančního plánování. Proto jsme kladli důraz na diverzifikaci.

Zmínila jste firmu Mainware. Můžete popsat o co jde?

Jde o technologickou firmu, která se zabývá digitalizací údržby. Vyvinuli jsme software, který pomáhá s opravami velkých technologických celků pomocí interaktivních manuálů a rozšířené reality. Uvedu jeden příklad využití. Když jsme museli předávat výrobní linku v Rumunsku, začal zrovna covid a zavřely se hranice. Neměli jsme žádnou možnost, jak tam fyzicky poslat svoje techniky, aby výrobní linku zprovoznili. Takže jsme pomocí Mainwaru vyřešili vzdálený přístup, pomoc komukoli odkudkoli pomocí tabletu, který umožní zorientovat se v komplexním stroji. Funguje to tak, že kombinujete obraz z kamery s 3D dokumentací stroje a zobrazíte postup v rozšířené realitě přímo na místě. Můžete takto například navádět i laiky.

Můžete to uvést na nějakém konkrétním příkladu?

Kdybyste se například dívala prostřednictvím tabletu na auto, tak by vám to zobrazilo konkrétní šroubek, který je třeba povolit. Systém si zaznamená, že jste se šroubkem otočila, a může pokračovat na další krok návodu. Podobným způsobem dopadlo naše první dálkové předání strojů. Výrobní linka začala vyrábět a fungovat, aniž bychom tam byli. Funguje už tři čtvrtě roku a teď tam poprvé pojedeme osobně.

Digitalizace údržby s využitím umělé inteligence. foto: Mainware

Dá se to použít i na jiný proces než na zapojení výrobní linky do provozu?

Ano, postupně jsme technologii zlepšovali a rozšiřovali na výrobní podniky nejen v Čechách. Poslední dobou se Mainware využívá pro servis produktů, například větrných elektráren. Data ohledně toho, jak probíhá oprava nebo údržba strojů, se dále mohou používat pro lepší rozhodování a plánování údržby. Budete se divit, ale ve většině výrobních podniků je oprava a údržba strojů jen v hlavě jednoho konkrétního technika. Bez vizuální podoby v kombinaci s rozšířenou realitou je strašně náročné popisovat, jak co funguje.

Rozšířená realita pomáhá snadně předat informace mezi techniky, například i nový pracovník je schopen realizovat složitější opravu právě díky interaktivnímu návodu. Naší vizí je, aby se Mainware používal jako platforma pro správu celého údržbového cyklu ve firmě. Potom jsme si taky uvědomili, že se to vůbec nemusí týkat jen strojů, ale opravy vlastně čehokoli, od pračky až po elektrárnu.

JHV taky nabízí takzvanou automatickou kalibraci robotů. O co jde?

Představte si průmyslového robota jako ruku, která má místo prstů takzvané chapadlo, čímž chytá různé předměty nebo třeba něco spojuje. Pokud se například bavíme o elektronickém průmyslu, tak robot musí být přesný s pohyby na setiny milimetrů. Jenže časem kvůli vytížení nebo třeba kvůli nějaké nehodě při vložení špatného materiálu do stroje dojde k vychýlení chapadla. Za normálních okolností to většinou znamená odstávku výroby na půl den až den. Musí totiž přijet speciální programátor, díky kterému robot pochopí, kde je a kde by měl být.

Naproti tomu automatická kalibrace funguje tak, že robot si vyhodnocuje pozici svého chapadla pomocí pokročilých algoritmu. Díky tomu, že dostává lepší informace a zprocesovaná data, tak si sám řekne, ‘aha, tak tu jsem na špatném místě, jdu zpátky.’ Nebo třeba dostane signál, že je potřeba se přeprogramovat. Zkrátka se sám zorientuje ve světě kolem sebe.

To zní jako z budoucnosti.

V rámci Mainware je ještě zajímavé spojení umělé inteligence s prediktivní údržbou. Správným sběrem a zpracováním dat z výrobních procesů lze určit, že ve výrobě nastala anomálie a stroj k sobě zavolá technika.

Jak je to možné?

Každá chyba, která se stane v průmyslovém prostředí, je kombinací několika faktorů, které můžete monitorovat. S velkou pravděpodobností můžete třeba říct, že když se zvýšila teplota v nějakém konkrétním bodu, tak to pravděpodobně znamená, že se stane nějaká chyba. Je to třeba na 95 procent, není to to stoprocentní, ale je to lepší než nic. Prediktivní údržba je zkrátka koncept postavený na tom, že když všechny informace dostaneme včas, tak můžeme poruše předejít.

Daria Hvížďalová Studovala sinologii v Rusku a Číně a později IT management v Rusku a Finsku.

Na Erasmu ve Finsku se poprvé setkala s evropských přístupem ke vzdělávání a také se svým budoucím manželem Janem Hvížďalou.

Titul inženýra získala na prestižním programu CEMS - International management na Vysoké škole ekonomické.

S automatizací se poprvé pořádně seznámila na stáži ve světové konzultantské firmě McKinsey v Belgii.

V České republice nejprve působila ve společnosti GoodAI, která se zabývá obecnou umělou inteligencí.

V JHV působí od roku 2018. Zároveň podporuje Nadační fond Neuron na podporu vědy a učí předmět „Umělá inteligence v byznysových procesech“ na vysoké škole European School of Business and Management.

V roce 2019 založila v rámci skupiny JHV firmu Mainware, která kombinuje virtuální realitu a umělou inteligenci při zavádění a údržbě výrobních strojů.

Existuje nějaký problém v průmyslu a výrobě, který AI nemůže nikdy vyřešit?

Určitě ano. Umělá inteligence není univerzální řešení, ale jedna z technologických možností řešení problému. Strojové učení většinou předpokládá znalost jediné konkrétní veličiny, jejíž maximalizace se rovná úspěchu. Když AI hraje třeba šachy, cílem je jednoduše vyhrát v rámci pravidel. Při monitorování výrobních procesů je úkolem minimalizovat čas prostojů, kdy stroje nevyrábí, což je přesně konkrétní úkol. Ale pro mnoho situací nejen ve výrobním procesu ale i obecně ve světě nikdo nemůže určit, jaký by měl být konkrétní cíl.

Máme začít vyrábět dřív, než přijde objednávka? Sice se to jeví jako jednoduchá otázka, ale ve skutečnosti za rozhodováním v tomto ohledu leží spousta subjektivních názorů. Do té doby, dokud se nenaučíme závazně definovat cíle, ať už obecně ve světě nebo v konkrétním průmyslovém procesu, tak je AI hodně omezená na izolovaný problém, který lze definovat v rámci nul a jedniček.

Hranice umělé inteligence, které jste právě popsala, se snaží vyřešit česká firma GoodAI, v níž jste také působila. Snaží se tam stvořit takzvanou obecnou umělou inteligenci. Co to je?

Jde o softwarový systém, který bude schopen rychlé adaptace na nové úkoly a eventuálně i na samostatné rozhodování. To znamená, bez toho, aniž byste museli umělé inteligenci každý konkrétní problém popsat a dát ji možnost výběru, tak obecná AI bude maximálně přiblížena lidské schopnosti orientovat se v neznámém prostředí bez dat definovaných předem. Je to hodně komplexní a ambiciózní úkol, protože se vlastně ani neví, co dělá naši lidskou inteligenci tak unikátní. Jestli je to kombinace nějakých automatizovatelných schopností, jako že vidíme, slyšíme, počítáme a podobně. Nebo jestli je v tom ještě nějaká komponenta navíc.

Vás to od tvoření obecné umělé inteligence víc táhlo k průmyslu?

Firmě GoodAI moc fandím, ale abych byla úplně upřímná, tak jsem si v mileniálovém duchu v jeden okamžik řekla, že bych byla radši, kdybych měnila prostředí kolem sebe už teď, i když menšími kroky. Vidět konkrétní přínos futuristických technologií v rámci nějakého aplikovaného systému, anebo i konkrétně vyrobené komponenty, je pro mě v tuto chvíli velkou motivací.

Je nějaká pravděpodobnost, že se obecnou AI nepodaří vytvořit?

Ta možnost tu určitě je, protože my prostě nevíme, jak funguje lidský mozek. A zároveň nevíme, jestli ho v tom výzkumu mámě napodobovat, nebo jestli máme jít úplně jinou cestou. Nutno však říct, že do vývoje obecné AI jsou zapojeni velcí hráči, například Facebook nebo Google.

Umělá inteligence jako obor vznikla už před nějakými 70 lety, prošla si svými vzestupy a pády. Dřív akademické prostředí i veřejnost od AI očekávaly něco trochu většího než byla schopna nabídnout. Já jenom doufám, že kolem umělé inteligence nevznikne obava typu, že to zabije lidstvo. Jsou to statistické metody a algoritmy, není to Terminátor.

Současné hrozby ohledně AI sice nejsou tak sofistikované, jak je zobrazuje populární kultura, možná jsou ale svým způsobem mnohem palčivější. Nebojíte se například, že zavádění AI do průmyslu a výroby smete obrovské množství pracovních míst?

Rozumím, i Karel Čapek v R.U.R. zobrazuje tento pesimistický scénář, ale každá mince má dvě strany. Na jednu stranu ano, množství manuální práce ubývá, protože se automatizuje. Na druhou stranu se vytváří nové příležitosti. Člověk, který dnes v rámci kontroly kvality kouká na konkrétní díly osm hodin denně a nedělá nic jiného, se může naučit novým věcem, fungovat jako modernější specialista. Tim bude lépe uplatnitelný na trhu práce i do budoucna. Navíc, výroba není všechno. Ekonomiky už stojí i na virtuálních procesech, na softwarech či službách. Nové technologie jsou podle mě motivací pro lidi být více kreativní.

Můžete uvést příklad?

Hodně často v životě neděláme to, o čem jsme snili v dětství nebo co jsme studovali, a to z více důvodů. Moje kamarádka z dětství chtěla vždy studovat historii, ale dělá účetní. Řekla si totiž, že historie je sice fajn, ale neuživí ji. Zároveň sní o tom, že se tomu jednou věnovat bude. Když se práce účetní změní v tom smyslu, že se pracovní doba zkrátí a některé procesy se zautomatizují, uvolní se část trhu a lidem to umožní dělat to, co by skutečně chtěli, a co se zprvu nezdálo jako logická cesta z finančního hlediska. Vznikají úplně nové profese, nejen typu cloudového architekta, ale také třeba instruktoři zumby. Věřím, že si lidé najdou cestu ke koníčkům, když budou mít více času a příležitostí. To, že velká část práce bude automatizovaná, je k tomu snad nějakým způsobem popožene.