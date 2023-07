Spolupráce s univerzitami pomáhá v nestrannosti, říká manažerka tabákové firmy

Vláda Spojeného království nedávno rozhodla, že mezi dospělé kuřáky rozdá jeden milion elektronických cigaret. Co na to jako jeden z výrobců říkáte?

Myslím, že to je pozitivní krok, a to z toho důvodu, že kuřáci díky tomu získají přístup k méně škodlivé alternativě obsahující nikotin. Společně s ní navíc získají povědomí o tom, jak s kouřením cigaret úplně skoncovat. Věřím, že až si uvědomí, že to není jen trik, ale celá věc má základ ve vědeckém opodstatnění, vzroste i jejich odhodlání tak učinit.

Účastní se British American Tobacco této vládní iniciativy?

Nikoli, nicméně vnímáme to jako pozitivní krok i signál směrem k zákonodárcům v dalších zemích.

Vy jste v BAT spoluzodpovědná za výzkum a vývoj produktů. Máte v plánu přijít v dohledné době s nějakou technologickou novinkou?

Co můžu nyní říct, je, že budeme nadále pracovat na zdokonalování našich produktů, abychom uspokojili stávající zákazníky a samozřejmě přesvědčili i stávající kuřáky, aby přešli na alternativy, které škodí méně jim i jejich okolí. Momentálně se chceme ještě více soustředit na samotný výzkum.

Danni Towerová Vede tým Scientific & Regulatory Affairs ve společnosti BAT.

Dříve vedla program eLiquids Discovery & Development v kategorii elektronických cigaret a BAT Flavour Center of Excellence, který se zaměřuje na inovace v oblasti příchutí pro všechny kategorie produktů BAT.

Nastoupila do BAT v roce 2018 a vedla tým, který za poslední 4 roky vyvinul všechny náplně pro zařízení Vype/Vuse ePen3, ePod a nejnovější Vuse Go. Byla také vedoucí výzkumu a vývoje v oblasti kanabinoidních produktů, který byl základem významné investiční dohody BAT uzavřené se společností Organigram v roce 2021.

Před dvěma lety jste koupili podíl v kanadské firmě, která legálně produkuje a zpracovává konopí. Tento strategický krok jste popsali jako ‚Beyond Nicotine‘. Kdy bude marihuana součástí vaší standardní nabídky a kde?

Termín vám zatím neřeknu. Nyní se v této oblasti sami vzděláváme a učíme. Hlavní je výzkum a vývoj. Konopí a THC nicméně vnímáme jako další možnost, jak zákazníkům přinést potěšení v oblasti, která není nepodobná nikotinové.

Je pro Vás THC byznys příležitost, kterou chcete využít vedle nikotinu, nebo ji berete více jako dalších krok směrem od kouření a užívání nikotinu?

Celé odvětví našeho podnikání prochází již delší dobu velkou proměnou. Před patnácti lety jsme byli tabáková společnost. Nyní jsme společnost, která chce dospělým uživatelům dopřát nikotin bez škodlivých přísad – jako je dehet při spalování cigaret. Přeměna firmy tím ale nekončí, a rozhodně budeme na trhu hledat další možnosti, jak rozšířit naše portfolio.

Spolupracujete s vysokými školami?

Ano. Myslím, že jediný způsob, jak být více nestranní – což nikdy nebudeme úplně – je spolupracovat s nezávislými institucemi. Všechny naše vědecké práce a studie jsou následně rozebírány vědeckou obcí.

Od 23. října 2023 vstoupí v EU v platnost omezení prodeje vybraných příchutí tabákových náplní. To vám byznys nevylepší, viďte?

Je to velmi nesystémový krok, který jde proti celé strategii harm reduction – snižování rizik spojených s kouřením. Máme jednoznačné poznatky, že příchutě lidé snáze přimějí k přechodu na méně škodlivé nikotinové alternativy.

Zákonodárci se hájí tím, že jde o ochranu dětí a nezletilých, kteří mají příchutě v oblibě a dokonce vyhledávají elektronické cigarety s příchutěmi místo těch klasických. Neopakuje se tak historie, kdy se člověk stane závislým na nikotinu již v dětství?

Ne, pokud budou dané produkty cílit na dospělé a ne na děti – což ty naše rozhodně necílí. Takhle by mohli zákonodárci chtít omezit třeba malinová piva, protože některé děti mají rády maliny.