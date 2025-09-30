Vodíková lokomotiva s českými technologiemi: DAKO-CZ se vrací na EXPO Ferroviaria

V italském Miláně dnes začíná dvanáctý ročník veletrhu EXPO Ferroviaria. Česká společnost DAKO-CZ na něm představí své novinky – mimo jiné i hybridní spřáhlo určené pro vodíkovou lokomotivu.

DAKO-CZ vystavuje na veletrhu EXPO Ferroviaria | foto: DAKO-CZ

Ve dnech 30. září až 2. října se uskuteční v italském Miláně již dvanáctý ročník veletrhu EXPO Ferroviaria. Společnost DAKO-CZ, výrobce brzdových systémů a komponentů pro kolejová vozidla z východočeské Třemošnice, na tomto veletrhu nebude chybět. S vlastní expozicí na něm vystavovala v roce 2023 poprvé a vrací se i letos. Pro návštěvníky z řad odborné i laické veřejnosti si připravila řadu novinek, včetně ukázky hybridního spřáhla na hybridní vodíkovou lokomotivu, která bude jedním z hlavních lákadel veletrhu.

„Velmi si vážím spolupráce, kterou se nám podařilo navázat s italskou společností Sitav, která patří mezi průkopníky ve vývoji hybridní lokomotivy,“ uvádí Stanislav Pometlo, místopředseda představenstva a generální ředitel DAKO-CZ. „Tato strategická partnerství nás posouvají dále a díky nim máme unikátní možnosti aplikovat nové technologie na zákaznické projekty,“ dodává.

Na tento projekt bude kromě hybridního digitálního automatického spřáhla dodán kompletní brzdový systém DAKO. Prezentace samotné lokomotivy s označením FENHYCE (Fuel cell ENergy HYdrogen Converted Engine) proběhne ve středu 1. října ve 12.30 hodin na venkovní expozici AT-A02. Prezentováno zde bude hybridní digitální automatické spřáhlo DAKO, ale také samotné provedení a myšlenka vývoje vodíkové lokomotivy.

Jistota v provozu: Osvědčené brzdové komponenty DAKO-CZ

Z dalších produktů představí DAKO-CZ na veletrhu Expo Ferroviaria například špalíkovou brzdovou jednotku. Tato jednotka je stlačeným vzduchem poháněná brzda, která je určena pro provoz kolejových vozidel osobní dopravy. Je vybavena pneumatickým válcem, stavěčem odlehlosti a převodovým mechanismem. Chybět nebudou modely brzdových jednotek či brzdové komponenty vyvíjené dle normy UIC.

„Věříme, že expozice společnosti DAKO-CZ zaujme návštěvníky z řad jak odborné, tak široké technické veřejnosti a stane se místem, kde navážeme nové kontakty a utužíme vztahy s klienty. Pro italský veletrh máme připravenu také impozantní slide show, která bude zobrazovat nosná témata veletrhu, kterými jsou: digitalizace, elektronika, udržitelnost a inovativnost,“ uzavírá Stanislav Pometlo.

Expozici společnosti DAKO-CZ najdou návštěvníci veletrhu v hale F, stánek 80. Veletrh EXPO Ferroviaria je nejvýznamnější železniční akcí v Itálii. Na minulém veletrhu v roce 2023 prezentovalo své produkty a řešení 274 vystavovatelů z více než 15 zemí, z toho se 80 společností představilo na akci poprvé a navštívilo ji téměř 12 tisíc návštěvníků.

