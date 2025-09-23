V Gdaňsku startuje TRAKO: evropský veletrh železniční techniky přináší novinky

Advertorial   15:00 – ADVERTORIAL
V polském Gdaňsku se dnes otevírá TRAKO, největší železniční veletrh v Polsku a druhý největší v Evropě. Na šestnáctém ročníku bude v segmentu železniční techniky zastoupena také česká společnost DAKO-CZ ze skupiny CSG, která ukáže své inovace v oblasti podvozků osobních i nákladních vozů a brzdových systémů.

DAKO-CZ vystavuje na veletrhu TRAKO v Gdaňsku | foto: DAKO-CZ

„Expozici naší společnosti jsme v letos pojali jinak než obvykle. Jejím hlavním mottem je koncept udržitelnosti. Jsme společností, která drží krok s moderními trendy, a zároveň se je snaží určovat, což se projevuje i na našich expozicích. Kombinace moderních prvků, materiálů, kovu a zeleně jednoznačně ukazuje směr naší společnosti, který upozorňuje na to, že vyvíjíme řešení šetrná k životnímu prostředí,“ uvádí Stanislav Pometlo, místopředseda představenstva a generální ředitel společnosti DAKO-CZ.

„Vlajkovým produktem v této oblasti jsou elektromechanické brzdové jednotky, jež ke svému provozu nepotřebují olejové hospodářství, snižují uhlíkovou stopu a tím i emise CO2. Tímto revolučním brzdovým systémem jsou osazeny i nové pražské tramvaje Škoda For City Plus 52T,“ dodává Stanislav Pometlo.

Nový brzdový systém včetně řídicích jednotek a kolejnicových brzd je instalován na tramvajích, které dodává Dopravnímu podniku hlavního města Prahy společnost Škoda Group. V tuto chvíli má za sebou tramvaj ev. č. 9503 více než 20 tisíc kilometrů s cestujícími. Této hranice dosáhla v úterý 2. září 2025 večer, tj. za 75 dní provozu. Zmíněnou tramvaj bude výrobce rovněž vystavovat na veletrhu TRAKO.

Kompletní řešení pro osobní železniční vozy

Z dalších produktů představí DAKO-CZ na veletrhu TRAKO jednotky a komponenty pro kompletní vybavení podvozků osobních železničních vozů, představí též inovovaný digitální rozváděč a nové brzdové komponenty vyvíjené dle normy UIC.

Své zastoupení budou mít i pneumatická řešení brzdových systémů pro osobní i nákladní dopravu. Společnost na své expozici předvede ukázku provedení kompaktní brzdové jednotky DAKO KKBB pro kotouč v kole, která se vyrábí v provedení s parkovací brzdou nebo v provedení jednoduchém bez parkovací brzdy. Výhodou tohoto řešení je provozní a údržbová nenáročnost.

Inovace pro nákladní vozy

Z oblasti nákladní dopravy bude v Gdaňsku k vidění nová lehká kotoučová brzdová jednotka DAKO KBZ 10 pro nákladní vozy v provedení s ruční brzdou a se signalizátorem brzdění, která je zákazníkům dodávána ve variantě na kotouč šířky 110 a 170 mm. Dalším prezentovaným produktem bude trámcová brzda s označením ITBL. Tato integrovaná brzda je určena zejména pro nákladní vozy, u kterých se vyžaduje nízká hmotnost v prázdném stavu. V důsledku této vlastnosti se stává jejich provoz šetrnější k životnímu prostředí.

Další výhodou této brzdy je, že má brzdový válec vybavený oboustranným stavěčem odlehlosti, který je snadno ovladatelný zevně vozu. Tuto vlastnost ocení pracovníci údržby při výměně brzdových špalíků. Nenáročnou instalaci brzdy do podvozku zajišťují čtyři závěsky. Brzda se vyrábí v jednoduchém provedení nebo s ruční brzdou.

Expozici společnosti DAKO-CZ najdou návštěvníci veletrhu v hale C, stánek 02. Veletrh TRAKO je nejvýznamnější železniční akcí v Polsku a jednou z nejvýznamnějších ve střední a východní Evropě. Na minulém veletrhu v roce 2023 prezentovalo na ploše 30 000 m2 své produkty a řešení 617 vystavovatelů z více než 30 zemí a akci navštívilo téměř 24 tisíc návštěvníků.

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Z obchoďáku lunapark. Jak vypadá Máj po roce obnoveného provozu

Bývalý obchodní dům Máj na pražské Národní třídě se před více než rokem proměnil k nepoznání. Z místa určeného k nákupům se stal multifunkční zábavní komplex s interaktivním muzeem, rozsáhlým herním...

Tunel mezi Itálií a Rakouskem proražen. Co pojede pod Brennerem

Pod Brennerským průsmykem prorazily ve čtvrtek stroje poslední úsek průzkumného tunelu vedoucím mezi Rakouskem a Itálií. Propojení obou zemí proběhlo za účasti italské premiérky Giorgie Meloniové a...

Jedinečný hypervůz Bugatti jde do prodeje. Cena se odhaduje na skoro půl miliardy

Jedinečný model Bugatti La Voiture Noire, který vznikl k oslavě 110. výročí značky, se prodává za 14 milionů liber, v přepočtu 413 milionů korun. Unikátní stroj dokáže dosáhnout závratné rychlosti až...

Je to nezákonné, naříkají Rusové. Dožadují se náhradních dílů pro svá letadla

Rusko naléhá na Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO), aby zmírnila sankce týkající se leteckých náhradních dílů. Moskva krok označuje jako nezákonné donucovací opatření. Argumentuje, že...

Malé boxy, velké soukromí. Samoobslužné posilovny dobývají Prahu

Cvičit sami nebo jen s partnerem a navíc bez přeplněné posilovny a čekání na stroje. To má umožnit nový koncept SportBoxů, který spustila společnost MultiSport. Letos v září v Praze otevřela první...

Rakouští spotřebitelé uspěli u soudu. Výrobce mraženého lososa je klamal

Stejný obal, menší gramáž. Producent mražených potravin Iglo se v Rakousku dostal do křížku s tamním sdružením spotřebitelů Verein für Konsumenteninformation. Výrobce totiž snížil gramáž svého...

23. září 2025  16:13

V Gdaňsku startuje TRAKO: evropský veletrh železniční techniky přináší novinky

Advertorial

V polském Gdaňsku se dnes otevírá TRAKO, největší železniční veletrh v Polsku a druhý největší v Evropě. Na šestnáctém ročníku bude v segmentu železniční techniky zastoupena také česká společnost...

23. září 2025

Téměř polovina mladých nevěří, že si pořídí bydlení. Odkládají proto rodinu

Bytovou krizi nejbolestněji pociťují mladí lidé. Téměř 40 procent z nich ve věku mezi 18 a 29 lety nevěří, že si pořídí vlastní bydlení, které by si přáli. Ukázal to průzkum, který připravila Česká...

23. září 2025  14:17

Evropská unie znovu odloží nařízení o odlesňování, uvedla eurokomisařka

Evropská unie znovu o další rok odloží hojně diskutované nařízení o odlesňování, řekla podle agentury Reuters novinářům eurokomisařka pro životní prostředí Jessika Roswallová. Normu kritizuje mnoho...

23. září 2025  13:27

Tohle je WC v ceně rodinného domu. Samo se vyčistí, stavba ale budí emoce

Na okraji Stuttgartu se právě otevřely jedny z nejdražších veřejných toalet v Německu. Jsou opatřené nejmodernější automatickou čisticí technologii. S náklady odhadovanými na přibližně 600 000 eur...

23. září 2025  12:45

Před dvěma sty lety vyjel první vlak veřejné železnice. Místo koní vsadil na páru

První veřejná železnice zahájila provoz 27. září 1825 na severovýchodě Anglie mezi městy Darlington a Stockton. Vlak poháněla parní lokomotiva a tehdy vezl 450 cestujících. Jedním z nich byl inženýr...

23. září 2025  10:47

Otevírací doba 28. září 2025. Kde nakoupíte a jaké obchody budou mít zavřeno

28. září 2025 je Den české státnosti a také svátek svatého Václava. Podle zákona patří mezi státní svátky České republiky, kdy musejí mít velké obchody zavřeno. Kde a kdy v tento den nakoupíte?

23. září 2025  8:53

Kolik budou stát energie? Dodavatelé zlevňují, zároveň řeší nejistotu kolem povolenek

Premium

Energetické společnosti v Česku před blížící se topnou sezonou přicházejí s výhodnějšími ceníky. Nejistota spojená s novým systémem obchodování s emisemi známým jako ETS 2 však trvá. Pokud nebude...

23. září 2025

Místo nákupu zábava. Obchodní domy v centrech měst se mění k nepoznání

Klasický obchodní dům v centru velkých měst dnes přežije jen těžko. V Praze se tak obchodní střediska proměňují k nepoznání a stávají se spíše zábavními centry, kam lidé chodí nakupovat jen zřídka....

23. září 2025

Je to jako přešlapovat na místě. Američany paralyzuje ekonomická nejistota

Trh práce ve Spojených státech stagnuje, stejně jako prodej nemovitostí. Kombinace vysokých nákladů na úvěry, ubývajících pracovních příležitostí i rostoucí ekonomická a politická nejistota...

22. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Sabotáž? Německá policie řeší poškození železnice, nevylučuje politický motiv

Na důležité železniční trati mezi Kolínem nad Rýnem a Düsseldorfem kdosi poškodil kabely. Policie předpokládá, že šlo o sabotáž. Nevylučuje přitom politický motiv, do vyšetřování se proto zapojilo...

22. září 2025  18:20

Dali byste za něj přes 800 tisíc? Prorezlé porsche z roku 1965 ani nejezdí

Automobil Porsche 356C pocházející z roku 1965 několik posledních let pouze stál na místě. Nyní si jej mohou zájemci koupit, a to za 39 950 dolarů (přibližně 820 tisíc korun). Auto ovšem nejezdí a je...

22. září 2025  18:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.