„Expozici naší společnosti jsme v letos pojali jinak než obvykle. Jejím hlavním mottem je koncept udržitelnosti. Jsme společností, která drží krok s moderními trendy, a zároveň se je snaží určovat, což se projevuje i na našich expozicích. Kombinace moderních prvků, materiálů, kovu a zeleně jednoznačně ukazuje směr naší společnosti, který upozorňuje na to, že vyvíjíme řešení šetrná k životnímu prostředí,“ uvádí Stanislav Pometlo, místopředseda představenstva a generální ředitel společnosti DAKO-CZ.
„Vlajkovým produktem v této oblasti jsou elektromechanické brzdové jednotky, jež ke svému provozu nepotřebují olejové hospodářství, snižují uhlíkovou stopu a tím i emise CO2. Tímto revolučním brzdovým systémem jsou osazeny i nové pražské tramvaje Škoda For City Plus 52T,“ dodává Stanislav Pometlo.
Nový brzdový systém včetně řídicích jednotek a kolejnicových brzd je instalován na tramvajích, které dodává Dopravnímu podniku hlavního města Prahy společnost Škoda Group. V tuto chvíli má za sebou tramvaj ev. č. 9503 více než 20 tisíc kilometrů s cestujícími. Této hranice dosáhla v úterý 2. září 2025 večer, tj. za 75 dní provozu. Zmíněnou tramvaj bude výrobce rovněž vystavovat na veletrhu TRAKO.
Kompletní řešení pro osobní železniční vozy
Z dalších produktů představí DAKO-CZ na veletrhu TRAKO jednotky a komponenty pro kompletní vybavení podvozků osobních železničních vozů, představí též inovovaný digitální rozváděč a nové brzdové komponenty vyvíjené dle normy UIC.
Své zastoupení budou mít i pneumatická řešení brzdových systémů pro osobní i nákladní dopravu. Společnost na své expozici předvede ukázku provedení kompaktní brzdové jednotky DAKO KKBB pro kotouč v kole, která se vyrábí v provedení s parkovací brzdou nebo v provedení jednoduchém bez parkovací brzdy. Výhodou tohoto řešení je provozní a údržbová nenáročnost.
Inovace pro nákladní vozy
Z oblasti nákladní dopravy bude v Gdaňsku k vidění nová lehká kotoučová brzdová jednotka DAKO KBZ 10 pro nákladní vozy v provedení s ruční brzdou a se signalizátorem brzdění, která je zákazníkům dodávána ve variantě na kotouč šířky 110 a 170 mm. Dalším prezentovaným produktem bude trámcová brzda s označením ITBL. Tato integrovaná brzda je určena zejména pro nákladní vozy, u kterých se vyžaduje nízká hmotnost v prázdném stavu. V důsledku této vlastnosti se stává jejich provoz šetrnější k životnímu prostředí.
Další výhodou této brzdy je, že má brzdový válec vybavený oboustranným stavěčem odlehlosti, který je snadno ovladatelný zevně vozu. Tuto vlastnost ocení pracovníci údržby při výměně brzdových špalíků. Nenáročnou instalaci brzdy do podvozku zajišťují čtyři závěsky. Brzda se vyrábí v jednoduchém provedení nebo s ruční brzdou.
Expozici společnosti DAKO-CZ najdou návštěvníci veletrhu v hale C, stánek 02. Veletrh TRAKO je nejvýznamnější železniční akcí v Polsku a jednou z nejvýznamnějších ve střední a východní Evropě. Na minulém veletrhu v roce 2023 prezentovalo na ploše 30 000 m2 své produkty a řešení 617 vystavovatelů z více než 30 zemí a akci navštívilo téměř 24 tisíc návštěvníků.