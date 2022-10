Tatranská zubačka i metro v Bangkoku brzdí díky DAKO-CZ

V minulých měsících DAKO-CZ přerostlo hranice regionu, v němž historicky působí. V Ostravě vznikla dceřiná společnost DAKO-CZ Machinery, dva společné podniky založila firma v Indii s tamními předními výrobci. Také tyto aktivity napomáhají k tomu, že třemošnický výrobce směřuje k dvoumiliardovým tržbám, přičemž miliardových dosáhl poprvé v roce 2019.

„Za pochodu tu budujeme firmu na dvoumiliardový obrat,“ říkával již před lety předseda představenstva DAKO-CZ Lukáš Andrýsek. Firma v té době masivně investovala do nové výrobní haly, servisního střediska, kompletně přepracovala logistické toky ve výrobě, vznikl nový centrální sklad.

Investice směřují též do výzkumu a vývoje, aktuálně se DAKO-CZ připravuje na vybudování nového objektu výzkumného pracoviště – vývojové zkušebny a pracoviště výroby prototypů v areálu společnosti. Právě silná tradice výzkumu a vývoje, kterou v Třemošnici již v 50. letech minulého století založil vynálezce Josef Daněk, je spolu s flexibilitou hlavní konkurenční výhodou společnosti DAKO-CZ.

Prim hraje export

Firma dnes spolupracuje s předními světovými výrobci železničních vozidel. Společnosti Siemens Mobility dodává brzdové komponenty pro soupravy londýnského metra, které budou již brzy jezdit na londýnské Piccadilly Line. Společnosti Stadler dodala brzdové komponenty na nové soupravy populární Tatranské zubačky. Pro Tatravagónku Poprad dodá DAKO-CZ brzdové systémy na celkem 240 brzdových sad pro nákladní vagóny, které budou provozovány společností Eurowagon ve střední a východní Evropě.

Přestože má DAKO-CZ významné referenční zakázky i na domácím trhu, více než tři čtvrtiny jeho produkce směřují na export. Již několik let tvoří významné procento tržeb indický trh, kde dochází k masivní modernizaci tamní železnice.

Tento trend vedl k založení již zmíněných společných podniků, konkrétně jde o společný podnik JWL Dako-Cz India Ltd. s dvojkou na trhu v oblasti výroby nákladních vozů firmou Jupiter Wagon Ltd. a firmu MEDHA DAKO-CZ Ltd., kterou DAKO-CZ založilo spolu s klíčovým hráčem na indickém trhu a svým partnerem, společností Medha Servo Drives Pvt. Ltd.

Společnost JWL Dako-Cz India se zaměří na oblast dodávek kotoučových brzd pro osobní vozy typu LHB. MEDHA DAKO-CZ Ltd. se soustředí na dodávky ucelených a moderních brzdových systémů pro nově připravované vozy EMU, metra a lokomotiv pro indickou železnici.

Metro s brzdami DAKO jezdí v Oslu i Bangkoku

Také tento indický příklad je dokladem toho, že DAKO-CZ poskytuje v oboru komplexní služby. Brzdové systémy a komponenty dodává na lokomotivy i traťové vozy, nákladní vagóny i osobní vozy, příměstské vlakové soupravy, soupravy metra i tramvají.

Díky již téměř dvě dekády trvající spolupráci se společností Siemens jezdí soupravy metra s brzdovými komponenty DAKO například v Oslu, Mnichově, Norimberku, Sofii, Kuala Lumpur či v Bangkoku. Prozatímním vyvrcholením této úspěšné spolupráce je již zmíněná zakázka na dodávku komponent na 94 nových 9dílných souprav metra londýnské linky Piccadilly.

Náskok před konkurencí

V oblasti tramvajové dopravy DAKO-CZ úspěšně spolupracuje s polským výrobcem Modetrans Poznaň. Právě zde se naplno ukázal inovační potenciál společnosti. Příkladem je elektromechanická brzdová jednotka pro tramvaje Moderus Gamma v polské Poznani označovaná jako zelené řešení (Green Solution). Výhodou této brzdové jednotky je kompletně bezolejové provedení, které je šetrné k životnímu prostředí.

„V tomto řešení se nám podařilo předstihnout konkurenci a našim vývojářům za to patří velký dík. V Třemošnici se nám daří držet dlouhodobě špičkový tým, který navazuje na tradici a odkaz Josefa Daňka, autora více než 40 patentů, díky němuž naše společnost po druhé světové válce začala vlakové brzdy vyrábět,“ připomíná Lukáš Andrýsek, předseda představenstva DAKO-CZ.

DAKO-CZ dnes zaměstnává více než 600 pracovníků a na Chrudimsku patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům. Vzhledem k nedostatku technicky vzdělaných pracovníků na trhu práce si firma šikovné uchazeče sama vychovává prostřednictvím DAKO Akademie. Kromě toho firma spolupracuje se středními i vysokými školami.

Společnost DAKO-CZ, která je členem průmyslově-technologického holdingu Czechoslovak Group, se díky úspěchům v minulém období stala v roce 2021 Firmou roku Pardubického kraje a v letošním roce získala označení Business Superbrands.