Czechoslovak Group posiluje v Německu. Nově má podíl v chemičce

Česká společnost Staluna Trade ze skupiny Czechoslovak Group získala 9,2% podíl v německé chemičce Alzchem Group AG. Šlo o transakci v hodnotě několika miliard korun, přesná cena je neveřejná. Pro Czechoslovak Group šlo letos již o druhou významnou investici v Německu.

Czechoslovak Group získala podíl v německé Alzchem Group | foto: Alzchem Group

Průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada pokračuje ve své expanzi v zahraničí. Nejnověji holding oznámil, že jeho dceřiná společnost Staluna Trade získala podíl v německé skupině Alzchem Group AG. Za podíl ve výši 9,2 % zaplatila česká společnost několik miliard korun.

Alzchem Group AG je veřejně obchodovaná společnost kótovaná na burze cenných papírů ve Frankfurtu. Skupina působí v oblasti výroby chemikálií pro celou řadu odvětví. V portfoliu tak má chemikálie pro zemědělství, farmaceutický průmysl, automobilový průmysl, metalurgii i pro obranný průmysl. Skupina zaměstnává přes 1 700 lidí a má čtyři výrobní závody v Německu a jeden ve Švédsku.

Specialitou Alzchem Group jsou chemikálie na bázi vápníku a dusíku. Pro oblast zbrojařství vyrábí Alzchem látku nitroguanidin, což je bezbarvá krystalická výbušná látka, které se v oboru využívá jako složka pohonných směsí munice. Snižuje teplotu hoření a záblesk při výstřelu. Alzchem ji dodává coby surovinu pro výrobu munice ráže 155 mm. Aplikaci má i v civilní oblasti, například při výrobě pesticidů.

Investice do německé chemičky je již letošní druhou akvizicí CSG v Německu. V květnu 2025 skupina dokončila akvizici průmyslového parku Walsrode a tamní výroby nitrocelulózy od americké veřejně obchodované společnosti IFF. Tím se rozšiřuje již tak bohatý globální zásah české skupiny. Kromě závodů v České republice a na Slovensku vlastní CSG závody a společnosti také ve Španělsku, Itálii, Indii, Velké Británii a USA. Své produkty nabízí CSG po celém světě.

Skupina se zaměřuje na vývoj a výrobu strategicky důležitých produktů, systémů a technologií, které jsou nezbytné pro obranu základních civilizačních hodnot. Napříč svými integrovanými a přidruženými společnostmi zaměstnává CSG přes 14 000 lidí.

9. srpna 2025

