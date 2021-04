V krizi se můžete spolehnout jen na vlastní průmysl, říká David Chour z CSG

S hospodařením loňského roku můžete být spokojeni. Věříte si i v roce 2021?

Co se týče letošního roku, jsme opatrní optimisté. Jsme až překvapení, kolik objednávek do našich podniků přichází. Loni na jaře, když vypukla v Evropě pandemie, byla v tomto ohledu situace horší. Je evidentní, že na zvláštnosti podnikání v covidové době se naši partneři a zákazníci adaptovali, že byznys funguje.

David Chour (43) Vystudoval ekonomii na Pardubické univerzitě a poté pracoval 20 let ve finanční skupině Profireal Group, kde od roku 2003 zastával pozici generálního ředitele a od roku 2007 byl i předsedou představenstva.

V roce 2020 nastoupil do průmyslově-technologického holdingu Czechoslovak Group jako finanční ředitel holdingu a místopředseda představenstva.

Je ženatý a má dvě dcery. Ve volném čase lyžuje, hraje squash a tenis. Rád hraje mariáš.

Jak podnikání a výsledky skupiny v roce 2020 zasáhla pandemie?

Obecně se dá říct, že náš hlavní byznys, tedy technologický a výrobní, nebyl zásadně ovlivněn. Velkou radost nám dělala Tatra, která vydělala půl miliardy korun. Čtyři roky za sebou roste i výrobce brzd pro kolejová vozidla Dako CZ, loni vydělal skoro 300 milionů korun. Dařilo se i výrobě radarů v Pardubicích ve společnosti Eldis a poměrně úspěšný rok za sebou má i naše obchodní firma Excalibur International.

Nicméně byly dvě firmy, které covid postihl, obě z letectví: Skyport, který se zabývá leteckou logistikou hlavně na ruzyňském letišti, a Job Air Technic, který opravuje na letišti v Mošnově civilní letadla. I tam ale pociťujeme změnu. Druhá jmenovaná firma je na první pololetí letošního roku vytížená na 100 procent.

Museli jste propouštět?

V druhé půlce roku jsme propustili jednotky lidí. Dneska naopak řešíme nábor a musím říci, že situace na českém trhu práce se pro průmysl nijak nezlepšila: Stále je problém najít šikovné lidi do výroby nebo do konstrukce.

Zakladatel a bývalý majitel CSG Jaroslav Strnad společně s Reném Materou chtějí ovládnout chorvatskou skupinu Đuro Đaković, která vyrábí vagóny, ale i vojenskou techniku. CSG dnes vlastní a vede jeho syn Michal. Týká se možná akvizice chorvatského holdingu i CSG? Měla by být v roli spoluvlastníka?

Bereme to tak, že se jedná o primární investici pánů Jaroslava Strnada, který dnes má svou skupinu CE Industries, a Reného Matery, vlastníka PROMET GROUP, který drží menšinový podíl i v kopřivnické Tatrovce. Vstup do Đuro Đaković, pokud se jim podaří, je tedy záležitostí těchto dvou skupin, které by měly chorvatský subjekt společně vlastnit. Spoluvlastnictví CSG není v plánu.

Spolupráce obou firem by ale dávala smysl a to nejen díky personálnímu propojení skrz osobu Jaroslava Strnada.

Podnikání Jaroslava a nynějšího majitele CSG Michala Strnada se před dvěma roky úplně oddělilo a myšlenky, jak naložit s poměrně komplikovanou firmou, kterou Đuro Đaković je, jsou v hlavách pana Matery a Strnada staršího. Samozřejmě, že se byznysově potkáváme, ale naše podnikání je oddělené. Nicméně potenciální synergie vidíme. Đuro Đaković podniká mimo jiné v železničním průmyslu.

Stejně jako společnost DAKO-CZ, ve které jste tento týden nabyli 100procentní podíl, když jste vykoupili zbývajících 49 procent od slovenské Tatravagónky. Takže by jeden Strnad dodával druhému Strnadovi brzdy a součástky pro kolejová vozidla Đuro Đaković?

Ano, je to logické odbytiště pro výrobky ze skupiny CSG.

Opustíme Đuro Đaković. Přesto, CSG je známo úspěšným skupováním společností v problémech. Kroužíte momentálně kolem nějaké?

Nespojoval bych naše akvizice pouze s firmami v problémech. Samozřejmě, že je tu známý případ Tatry, která byla v roce 2013, když jsme do ní tehdy vstoupili, na zavření a dnes je hvězdou mezi našimi společnostmi. Ale historicky jsme vstoupili do mnoha fungujících firem.

Dneska je prioritou kupovat spíše firmy, které mají rozvojový potenciál a fungující management. V mnoha podnicích dochází ke generační výměně a otec zakladatel třeba nemá nástupníky. Tím neříkám, že se akvizicím společností v horší situaci vyhýbáme, když je doba přinese, ale priority máme jinde.

Takže kroužíte kolem nějaké zaběhnuté firmy, která hledá nového otce, respektive matku?

Ano, máme více takových příležitostí, ale jistě chápete, že Vám konkrétní firmy neprozradím. Akvizice, které nejsou dotaženy, se nezveřejňují z jednoduchého důvodu: Zveřejnění během jednání komplikuje vyjednání a zvyšuje cenu.

A máte za co nakupovat? Jaké jsou výsledky firmy za loňský rok?

Předběžné, zdůrazňuji nekonsolidované výsledky, prostý součet ukazatelů společností skupiny CSG, ukazuje, že nekonsolidované tržby holdingu dosáhly 25,7 miliardy Kč, EBITDA je 3 miliardy Kč a hospodářský výsledek necelých 1,5 miliardy Kč. Na to, že jsme podnikali v covidovém roce, který se dotkl negativně zejména segmentu aerospace, je to vynikající výsledek.

Kolik z toho dělá civilní sektor a kolik obrana?

Čisté rozdělení na obranou a civilní produkci nesledujeme, protože v praxi naše společnosti dodávají často pro civilní i obranný sektor zároveň. Typickým takovým příkladem je Tatra, která dodává své skvělé těžké podvozky vojákům, hasičům nebo třeba stavební firmám. Neexistuje společnost, která by produkovala výhradně vojenský materiál. Určitou představu si můžete udělat na základě výkonů našich divizí, do kterých dělíme firmy podle segmentu, kde převážně podnikají.

Divize Defence, kde jsou společnosti jako Tatra Defence Vehicle nebo Excalibur Army, jejichž hlavním byznysem je pozemní speciální technika, mají tržby přesahující 6,5 miliardy, tedy asi čtvrtinu tržeb skupiny CSG. Máme ale společnosti mimo tuto divizi, které se také podílí na obranných zakázkách, i když v této divizi nejsou. Třeba RETIA vyrábí i vojenské radary, Slovak Training Academy školí armádní piloty vrtulníků, ale jsou součástí divize Aerospace. Když uvažujeme v tomto širším rozměru, tak obranný byznys tvoří 45 procent tržeb holdingu.



Loni jste od General Dynamics koupili španělskou muniční továrnu Fábrica de Municiones de Granada (FMG). Co si od této akvizice slibujete?

Proniknutí na západní trhy a potenciálně na trhy jižní Ameriky. FMG historicky dodávala do několika jihoamerických společností i španělské armádě. Věříme, že se nám na to podaří navázat a obnovit dodavatelské vztahy v těchto zemích po odchodu General Dynamics z muničky. GD zajišťovala pro FMG prakticky kompletní obchod. Dnes již ve FMG funguje nový obchodní tým.

V roce 2021 začala výroba munice pro nové zákazníky, zároveň jednáme o velké zakázce pro domácího zákazníka: španělskou armádu. Ta by FMG významně pomohla a prakticky vytěžila její kapacity. Vnímáme to jako klíč pro dodávky do západní Evropy, i například pro naše muničky na Slovensku.

Ještě jedna akvizice mě zajímá. CSG loni koupila poloviční podíl v reprodukční klinice Prague Fertility Centre. Proč průmyslově zbrojařský holding kupuje reprodukční kliniku?

Byla to zajímavá příležitost, víc za tím nehledejte. Mimochodem v tomto roce jsme získali i druhou polovinu, takže jsme stoprocentními vlastníky. Vidíme růstový potenciál v této poměrně nekonsolidované oblasti zdravotnictví v rámci České republiky. Tento obor je v Česku na špičkové úrovni a využívají ho nejen Češi, ale i zahraniční zájemci. Dalším příležitostem se nebráníme.

Stavíte tedy odnož CSG zaměřenou na zdravotnictví či biotechnologie?

To by bylo přehnané tvrzení. Jádrem našeho podnikání je a zůstane strojírenství, kam se soustředí i naše vývojové aktivity.

A výsledky vašeho vývoje? Na čem konkrétním pracujete?

Jde o průběžné zdokonalování a modernizaci výrobků. Například naše společnost ATRAK pro Ministerstvo vnitra ČR vyvinula systém, který v reálném čase vyhodnocuje data o provozu ve vzdušném prostoru České republiky a včas generuje výstrahy při nestandardních situacích. Pardubická Retia započala vývoj komplexního antidronového systému KAS určeného pro ochranu objektů důležitých pro obranu státu a objektů kritické infrastruktury před útoky bezpilotních létajících prostředků.

A když zůstaneme na zemi?

Tatra průběžně zdokonaluje svůj vzduchem chlazený motor, aby splňoval i ty nejpřísnější emisní normy. V Excalibur Army jsme vyvinuli mostní automobil určený pro přejezd kolových a pásových vozidel až do hmotnosti 72 tun. Pracujeme na novém vyprošťovacím vozidle. Probíhá vývoj autonomního automobilu určeného k zásahům při požárech na místech s potřebou zvýšené ochrany zasahujícím hasičů. Dokončení vývoje se předpokládá v roce 2021. Příkladů je hodně a jsou nesmírně zajímavé.

Vy jste proexportně orientovaná skupina. Vnímají zahraniční partneři při jednání o projektech i dění v ČR a jeho vliv na byznys?

S tím jsme se nesetkali. Pro naše partnery je klíčová kvalita našich výrobků. Pokud máte na mysli covidovou situaci, tak to je něco, co nás stejně jako celý svět limituje. Největším omezením pro naši skupinu je nemožnost cestování a samozřejmě vnímání současné covidové situace v ČR v očích obchodních partnerů. Někteří se prostě bojí přijet. Máme případy, kdy se přejímky dodávek dělají přes kameru. Nadšeni z toho určitě nejsme. Osobní kontakt v obchodu prostě ničím nenahradíte. Ale i my jsme se museli přizpůsobit. Například setkáváním se s partnery na „neutrální půdě“ ve třetích zemích.

Ptám se i proto, že společně s německým Rheinmetallem chystáte společný podnik. To je v jaké fázi a co přesně by měl dělat?

Založili jsme společnou firmu, která nám umožní, abychom se zapojili do dodavatelského řetězce Rheinmetallu. Ať už při potenciální zakázce na bojová vozidla nebo v jiných projektech. Rheinmetall je světový kolos a my v této spolupráci vidíme potenciál, jak české výrobky nebo součástky dostat do dalších teritorií.

Zmíněná zakázka na bojová vozidla pěchoty se vyvíjí jak?

Na to vám těžko můžu odpovědět, protože v ní nesoutěží žádný český subjekt, ale tři zahraniční hráči. Čeští dodavatelé včetně nás jsou v postavení, že budou spolupracovat s vítězem, aby zajistili český průmyslový podíl.

Spíš bych se obecně vyjádřil ke všem armádním zakázkám: V současné situaci veřejných rozpočtů je klíčové, aby se na vyzbrojovacích projektech maximálně podílely české firmy, protože pak peníze investované státem zůstanou v domácí ekonomice. A má to i strategický vojenský význam: Pokud skutečně nastane bezpečnostní krize, pak se armáda může spolehnout jen na průmyslovou základnu, kterou má na vlastním území.

Jaké jsou plány CSG na rok 2021?

V tržbách i EBITDA chceme opět růst, ale v současné situaci nebudu stanovovat konkrétní cíle. Situace je nejistá a může se změnit k lepšímu i k horšímu. Roli v tom hrají i domácí zakázky Ministerstva obrany u projektů, jako jsou zmíněná bojová vozidla pěchoty nebo samohybné houfnice. U nich se sice počítá se zahraničním dodavatelem, ale český průmysl je zainteresován na subdodávkách, které můžou být nejen pro CSG, ale i desítky dalších společností obranného průmyslu zásadní.

Rozhodující pro naše tržby je ale export, který se daří. Například budeme letos dodávat civilní radary do Číny, Indie a na Slovensko. K tomu vojenskou techniku do mnoha zemí prakticky všech kontinentů.