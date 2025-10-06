Prioritou nově založené společnosti bude výroba pohonných jednotek pro bezpilotní prostředky, tedy například drony. Využití dronů ve vojenství se za poslední roky výrazně zvětšilo. S drony pracuje také česká armáda, do budoucna jich ale chce mít více.
AviaNera podle CSG také aktuálně jedná o několika akvizicích firem v Evropě. „Naším cílem je stát se významným hráčem v oboru vojenských UAS a pokročilých zbraňových systémů. Když se nám během několika let podařilo vybudovat silnou pozici v oblasti malorážové munice, máme ambici dosáhnout něčeho podobného i v segmentu high-tech obranných technologií,“ řekl Strnad.
Společnost AviaNera bude úzce spolupracovat s agenturou CSG Excalibur International a.s., která globálně obchoduje s produkty holdingu CSG a jeho partnerů. „Stejně jako v jiných oborech usilujeme o maximální vertikální integraci, abychom zákazníkům mohli dodávat finální produkty a komplexní systémy vyvinuté a vyrobené přímo u nás. Budeme přitom využívat synergií s firmami CSG, které působí například ve výrobě munice nebo softwarových řešení pro provoz dronů,“ uvedl Čechal.
Společnost CSG loni podle výroční zprávy meziročně ztrojnásobila čistý zisk na 526,1 milionu eur (asi 13,2 miliardy Kč). Tržby jí vzrostly více než dvojnásobně na přibližně čtyři miliardy eur (100,5 miliardy Kč). Na tržbách se z 83,6 procenta podílel obranný sektor.