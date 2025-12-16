Designové kočárky s českou stopou. Pobočku v New Yorku otevřela raperka Cardi B

Autor:
  11:46
Společnost Cybex, za kterou stojí český podnikatel Martin Poš, otevřela svoji první vlajkovou prodejnu v New Yorku. Značka tím posiluje pozici na americkém trhu. Nový obchod se nachází na Greene Street v srdci SoHo a značce poskytuje strategické zázemí v jednom z nejvlivnějších módních a retailových center světa. Slavnostní otevření přilákalo výrazné osobnosti včetně raperky Cardi B.

Nová prodejna o rozloze 214 metrů čtverečných prezentuje kompletní portfolio produktů Cybex – od kočárků a autosedaček po nosítka, doplňky i řešení pro domácnost. Součástí je i VIP zóna určená pro individuální poradenství a prémiový zákaznický servis. Prodejna zároveň představuje dlouhodobé designové spolupráce značky, mimo jiné s Jeremym Scottem, a zdůrazňuje inovace vycházející z filozofie D.S.F. – spojení designu, bezpečnosti a funkčnosti, klíčové hodnoty, jež usnadňují každodenní život „pro všechny lidi zítřka“.

„Po otevření vlajkových obchodů v Praze, Tokiu, Amsterdamu a Paříži byl New York přirozeně dalším krokem. Toto město je globálním centrem kultury, módy a designu – a ideálním domovem pro Cybex. Rodiče a rodiny v New Yorku mají cit pro styl, kvalitu a inovace, což jsou hodnoty, na kterých naše značka stojí. Jsem hrdý, že můžeme Cybex přivést do jednoho z nejživějších měst světa, kde naše produkty dokonale zapadnou do rytmu moderního rodinného života,“ uvedl Martin Poš, zakladatel společnosti Cybex.

Slavnostní otevření přilákalo výrazné osobnosti včetně rapperky Cardi B.
Interiér obchodu propojuje estetiku značky CYBEX s architekturou newyorského SoHa.
Interiér obchodu propojuje estetiku značky CYBEX s architekturou newyorského SoHa.
Interiér obchodu propojuje estetiku značky CYBEX s architekturou newyorského SoHa.
16 fotografií

Interiér obchodu propojuje estetiku značky Cybex s architekturou newyorského SoHa. Ocelové sloupy odkazují na historické litinové budovy této čtvrti, zatímco teplá monochromatická paleta a zlaté akcenty vytvářejí elegantní, nadčasové prostředí. Hra světelných odrazů ve skle a oceli odkazuje na živou energii ulic venku. Prostor je navržen tak, aby podporoval klidný a inspirativní zákaznický zážitek i prezentaci designových produktů.

Slavnostní otevření potvrdilo, že značka přitahuje silnou pozornost nejen mezi rodiči, ale i v módním a mediálním světě. Účast raperky Cardi B dodala celé události globální dosah a zároveň podtrhla ambici společnosti Cybex být lídrem v segmentu, který spojuje prémiový design s moderním životním stylem.

Vynález s českou stopou. Unikátní autosedačka s airbagem chrání celé tělo

Kromě New Yorku otevřela 27. listopadu společnost Cybex také svou první vlajkovou prodejnu v Berlíně, a to na prestižní adrese Kurfürstendamm 62 v historické čtvrti Charlottenburg. Nový obchod o rozloze 432 metrů čtverečních rozšiřuje mezinárodní síť vlajkových prodejen, kterou tvoří i Praha, Tokio, Amsterdam a Paříž. Interiér pracuje s neutrální paletou, výraznými pop-artovými prvky a autentickými historickými detaily.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

V útrobách obra. Podívejte se na kráčející rypadlo z lomu ČSA

Rypadlo RK 5000 je gigantické korečkové rýpadlo, které v uhelném lomu ČSA...

Kolos měří na výšku přibližně 44 metrů a na šířku má 166 metrů. Obří stroj zůstal v lomu Československé armády u Mostu jako němé svědectví doby, kdy se zde těžilo hnědé uhlí. Korečkové rypadlo s...

Soumrak černého uhlí. Do posledního dolu v Česku nahlédněte těsně před uzavřením

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním...

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním činným dolem je Důl ČSM ve Stonavě na Karvinsku. V něm ale těžba skončí v lednu 2026. Fotoreportérka iDNES.cz zmapovala...

Brněnský hotel se dostal do mezinárodní luxusní sítě, je teprve druhý z Česka

Hotel Grand Palace Brno ležící v centru města byl zařazen do prestižní...

Prestižního ocenění se dostalo hotelu Grand Palace Brno, který je dlouhodobě nejluxusnějším ubytovacím zařízením ve městě. Nyní má tento přívlastek i mezinárodní punc, jelikož byl hotel jako teprve...

Řidiči už jezdí po novém úseku D55 u Otrokovic, nastala však zvláštní situace

Silničáři otevřeli část dálničního úseku D55 mezi Otrokovicemi a Napajedly....

Řidiči mohou ode dneška jezdit po novém, přibližně půl kilometru dlouhém úseku dálnice D55 mezi Otrokovicemi a Napajedly. Jeho součástí je i výrazný most přes řeku Moravu, který barvou svého vysokého...

Designové kočárky s českou stopou. Pobočku v New Yorku otevřela raperka Cardi B

Slavnostní otevření přilákalo výrazné osobnosti včetně rapperky Cardi B.

Společnost Cybex, za kterou stojí český podnikatel Martin Poš, otevřela svoji první vlajkovou prodejnu v New Yorku. Značka tím posiluje pozici na americkém trhu. Nový obchod se nachází na Greene...

16. prosince 2025  11:46

Strnadova CSG bude na Slovensku montovat Tatru. Projekt souvisí se zakázkou pro klienta z Asie

Obrněné vozidlo Tadeas 6x6 od společnosti Tatra Defence Vehicle, 26. února...

Česká skupina CSG bude na východním Slovensku montovat vozidla Tatra. Projekt souvisí se zakázkou na dodávku 4000 vojenských vozidel v hodnotě přes miliardu dolarů (20,7 miliardy korun) pro klienta z...

16. prosince 2025  11:09

Od února levněji. Společnost innogy sníží ceny plynu o 15 procent

ilustrační snímek

Energetická společnost innogy od února příštího roku zlevní plyn pro přibližně 300 000 zákazníků se smlouvou na dobu neurčitou. Ceny dodávek sníží oproti současnosti o 15 procent, tedy zhruba o 280...

16. prosince 2025  10:50

Řetězec drogerií dm začíná v Německu prodávat léky. Zákaz obchází přes Česko

Prodejna dm drogerie. Ilustrační snímek.

Řetězec drogerií dm začíná v Německu prodávat on-line léky bez předpisu. Firma o tom informovala v tiskové zprávě. Drogerie přitom v zemi léky prodávat nesmějí, dovoleno to mají pouze lékárny. Dm...

16. prosince 2025  10:25

Pražská burza září, zapisuje historický rok. Její hlavní index stoupl o desítky procent

Burza cenných papírů v Praze. Ilustrační foto

Letošní rok se do historie Burzy cenných papírů zapsal zlatým písmem. Hlavní akciový index PX i dividendový index PX-TR v průběhu roku dosáhly historických maxim. Dividendový index posílil od počátku...

16. prosince 2025  10:16

Zemědělský fond zastavil dotace Agrofertu a dalším firmám kvůli Babišovu střetu zájmů

Sídlo společnosti Agrofert na pražském Chodovci.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pozastavil vyřizování žádostí o dotace firmám z holdingu Agrofert, potvrdila mluvčí fondu Eva Češpiva. Rozhodnutí o pozastavení žádostí platí od 9. prosince,...

16. prosince 2025  10:07

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Jan Brejl, obchodní ředitel Partners.

Česká ekonomika se po covidových letech stabilizovala, inflace se drží kolem 2,5 procenta a domácnosti mají na účtech rekordní objem úspor. Podle Jana Brejla, obchodního ředitele finanční skupiny...

16. prosince 2025

Ford ukončuje výrobu řady elektromobilů. Může za to i Trump

Měl to být hit sezóny. Ford ale nakonec uznal přešlap, a s výrobou zpomalil....

Americká automobilka Ford Motor ukončí výrobu několika modelů elektromobilů. V souvislosti s tím zaúčtuje odpisy za 19,5 miliardy USD (přes 400 miliard korun).

16. prosince 2025  9:39

Daně a zálohy pro OSVČ 2026: jaké jsou nové minimální částky od 1. ledna

ilustrační snímek

Povinné zálohy na zdravotní a sociální pojištění se pro OSVČ od ledna 2026 opět zvyšují. Nejvíce naroste daň v paušálním režimu. Povinné odvody zdraží nejméně o tisícovku měsíčně.

16. prosince 2025

Wall Street začíná pochybovat o AI. Blíží se prasknutí bubliny?

ilustrační snímek

Jsou to zhruba tři roky co společnost OpenAI rozpoutala celosvětovou euforii kolem umělé inteligence uvedením ChatGPT. Od té doby do sektoru proudí nebývalé množství kapitálu a akcie technologických...

16. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Na levnější hypotéku mohou Češi zapomenout. Zdražení je pravděpodobnější

Premium
Bytový komplex Pekárenský dvůr se od ostatních liší konceptem klubového...

Dosavadní pozvolné zlevňování hypoték je u konce, zdražování je nyní mnohem pravděpodobnější scénář. „V dalších měsících už se žádný pokles hypotečních sazeb čekat nedá, dokonce je poměrně...

16. prosince 2025

Musk pokořil další rekord. Jeho majetek má hodnotu 600 miliard dolarů

Americký miliardář Elon Musk (1. listopadu 2023)

Americký podnikatel Elon Musk se stal prvním člověkem na světě, jehož majetek pokořil hranici 600 miliard dolarů (zhruba 12,4 bilionu korun). V pondělí o tom informoval časopis Forbes. Musk je mimo...

15. prosince 2025  21:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.