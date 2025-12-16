Nová prodejna o rozloze 214 metrů čtverečných prezentuje kompletní portfolio produktů Cybex – od kočárků a autosedaček po nosítka, doplňky i řešení pro domácnost. Součástí je i VIP zóna určená pro individuální poradenství a prémiový zákaznický servis. Prodejna zároveň představuje dlouhodobé designové spolupráce značky, mimo jiné s Jeremym Scottem, a zdůrazňuje inovace vycházející z filozofie D.S.F. – spojení designu, bezpečnosti a funkčnosti, klíčové hodnoty, jež usnadňují každodenní život „pro všechny lidi zítřka“.
„Po otevření vlajkových obchodů v Praze, Tokiu, Amsterdamu a Paříži byl New York přirozeně dalším krokem. Toto město je globálním centrem kultury, módy a designu – a ideálním domovem pro Cybex. Rodiče a rodiny v New Yorku mají cit pro styl, kvalitu a inovace, což jsou hodnoty, na kterých naše značka stojí. Jsem hrdý, že můžeme Cybex přivést do jednoho z nejživějších měst světa, kde naše produkty dokonale zapadnou do rytmu moderního rodinného života,“ uvedl Martin Poš, zakladatel společnosti Cybex.
Interiér obchodu propojuje estetiku značky Cybex s architekturou newyorského SoHa. Ocelové sloupy odkazují na historické litinové budovy této čtvrti, zatímco teplá monochromatická paleta a zlaté akcenty vytvářejí elegantní, nadčasové prostředí. Hra světelných odrazů ve skle a oceli odkazuje na živou energii ulic venku. Prostor je navržen tak, aby podporoval klidný a inspirativní zákaznický zážitek i prezentaci designových produktů.
Slavnostní otevření potvrdilo, že značka přitahuje silnou pozornost nejen mezi rodiči, ale i v módním a mediálním světě. Účast raperky Cardi B dodala celé události globální dosah a zároveň podtrhla ambici společnosti Cybex být lídrem v segmentu, který spojuje prémiový design s moderním životním stylem.
|
Vynález s českou stopou. Unikátní autosedačka s airbagem chrání celé tělo
Kromě New Yorku otevřela 27. listopadu společnost Cybex také svou první vlajkovou prodejnu v Berlíně, a to na prestižní adrese Kurfürstendamm 62 v historické čtvrti Charlottenburg. Nový obchod o rozloze 432 metrů čtverečních rozšiřuje mezinárodní síť vlajkových prodejen, kterou tvoří i Praha, Tokio, Amsterdam a Paříž. Interiér pracuje s neutrální paletou, výraznými pop-artovými prvky a autentickými historickými detaily.