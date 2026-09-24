Technologická firma CDN77 získala investora. Zakladatel Cendra si nechal většinu

Finanční podmínky transakce firmy nezveřejnily. Dokončení obchodu ještě podléhá obvyklým regulatorním schválením, uvedla CVC v tiskové zprávě.
CDN77 založil Zdeněk Cendra v roce 2011. Firma se od té doby rozrostla v globální poskytovatele internetové infrastruktury. Vlastní a provozuje sítě, hardware i softwarovou platformu a její služby využívají velcí klienti zaměření na video, hry, aplikace nebo média. Síť CDN77 zahrnuje přes 230 lokalit po celém světě a její celková kapacita dosahuje 330 terabitů za sekundu.
Pro zakladatele Cendru je důležité, že nový investor nemá měnit způsob, jakým CDN77 funguje. Firma podle něj dlouhodobě staví na technickém know-how, rychlém rozhodování a těsném vztahu se zákazníky.
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„Dlouho jsme jednali s potenciálními partnery a rozhovor s CVC byl jiný než s ostatními. Byl znát respekt k tomu, co jsme dosud vybudovali, a k tomu, kam chceme společnost posunout,“ uvedl Cendra.
„CDN77 jsme vybudovali tak, že jsme zvedli telefon, když zákazník zavolal, že nám více záleželo na tom, zda s námi zákazníci zůstanou dalších deset let, než na výsledku tohoto čtvrtletí, a že jsme nechali inženýry rozhodovat o technických otázkách. To se nemění a měnit nebude,“ dodal.
Vstup CVC podle něj společnosti poskytne především partnera pro další expanzi. Investiční skupina má podle Cendry zkušenosti s růstem technologických firem a může CDN77 pomoci získat přístup k novým obchodním příležitostem.
Od distribuce obsahu k širší infrastruktuře
CDN77 chce zároveň rozšiřovat služby, které kolem své původní činnosti vybudovala. Jádrem jejího podnikání zůstává takzvaná content delivery network, tedy infrastruktura umožňující rychlou distribuci digitálního obsahu uživatelům po celém světě.
Vedle ní firma nabízí také úložiště a infrastrukturu využitelnou pro datové přenosy a také pro úlohy spojené s umělou inteligencí. Právě rostoucí poptávka po výpočetní kapacitě a datové infrastruktuře vytváří pro CDN77 prostor pro další růst. Společnost uvádí, že partnerství s CVC jí má umožnit rychleji využívat příležitosti, které se na trhu objeví.
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„Naším klíčovým úkolem je umožnit Zdeňkovi a jeho týmu, aby se i nadále soustředili na své zákazníky, a zároveň jim pomoci růst rychleji a dostat se dál tam, kde k tomu mají příležitost,“ uvedl Jakub Canda z CVC.
Canda zároveň označil CDN77 za výjimečnou technologickou společnost. Za nejdůležitější aktivum podle něj nelze považovat samotnou globální síť více než 230 lokalit, ale především zaměstnance a firemní kulturu, kterou Cendra za posledních 15 let vybudoval.
„Je to skupina chytrých a zkušených inženýrů, kteří společně firmu vybudovali, mimořádně dbají na zákazníky a přitom stále přemýšlejí a jednají jako sami zakladatelé,“ řekl Canda.