Nechte nám korunu. Firmy se eura bojí, víc je pálí obří papírování a drahé energie

ilustrační snímek | foto: Jan Kholl

Sabina Mrázová
Od nové vlády firmy chtějí především snížit podle nich přebujelé papírování, zajistit levné a spolehlivé zdroje energie nebo zrychlit ospalou výstavbu. Naopak v otázce eura se vyjádřilo kladně jen 26 procent oslovených podniků. Zbytek uvedl, že se ho otázka společné měny nijak netýká nebo že z ní má obavy. Ukázal to ČSOB Index očekávání firem, který má iDNES.cz exkluzivně k dispozici.

„Nová vláda by se měla podívat na ceny energii, včetně ceny za distribuci, a pokusit se odstranit chybu, která se udělala při té krizi, kdy se vlastně zastropovala elektrika úplně nesmyslně. Bohužel jsme v Evropě v tomto na chvostu a to ovlivňuje všechny činnosti a zdražilo to všechny věci,“ míní Stanislav Hofman ze společnosti DH Fyzioterapie.

Vstoupit do diskuse

14. listopadu 2025

Nechte nám korunu. Firmy se eura bojí, víc je pálí obří papírování a drahé energie

