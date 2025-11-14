„Nová vláda by se měla podívat na ceny energii, včetně ceny za distribuci, a pokusit se odstranit chybu, která se udělala při té krizi, kdy se vlastně zastropovala elektrika úplně nesmyslně. Bohužel jsme v Evropě v tomto na chvostu a to ovlivňuje všechny činnosti a zdražilo to všechny věci,“ míní Stanislav Hofman ze společnosti DH Fyzioterapie.
Michl vedle Masaryka? Guvernér na výroční bankovce nebude, rozhodl po kritice
Česká národní banka chystá speciální bankovku ke 100. výročí založení Národní banky Československé (NBČ). Bude mít hodnotu 5 000 korun a ponese jako první české platidlo holografický přítisk. Na...
Potravinářská inspekce odhalila další prohřešek s kuřecím masem v KFC
V restauraci řetězce rychlého občerstvení KFC v Praze-Dejvicích rozmrazovali zaměstnanci kuřecí maso ve stojaté vodě, což zvyšuje mikrobiologická rizika, uvedl mluvčí Státní zemědělské a...
Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2025: kde můžete nakoupit
Letošní 17. listopad, tedy Den boje za svobodu a demokracii, letos připadá na pondělí. Mezi sedm významných dnů, kdy musejí obchody zůstat zavřené, však tento svátek nepatří.
Brněnská D1 měla mít dávno tři proudy v každém směru, přiznal šéf silničářů
Brněnská D1 zůstane přetíženou dálnicí i při dostavbě severní alternativy v podobě dálnice D35. Zpětně se tak ukazuje jako chyba, že se už před lety při rozsáhlé rekonstrukci nerozšířila na...
Dvacet hodin v letadle bez mezipřistání. Qantas ukázal revoluční airbus
Australská letecká společnost Qantas odhalila první snímky svého letadla Airbus A350-1000, které bude přepravovat cestující ze Sydney do Londýna a New Yorku bez mezipřistání. Do komerčního provozu je...
Český vynález pomůže sklárnám, díky nanopovlaku ušetří miliony
Nový český vynález má šanci ušetřit průmyslovým sklárnám přes 50 milionů korun ročně. Jde o speciální keramický nanopovlak na formy na sklo, který je nyní v pilotním provozu v kyjovské sklárně...
Nechte nám korunu. Firmy se eura bojí, víc je pálí obří papírování a drahé energie
Od nové vlády firmy chtějí především snížit podle nich přebujelé papírování, zajistit levné a spolehlivé zdroje energie nebo zrychlit ospalou výstavbu. Naopak v otázce eura se vyjádřilo kladně jen 26...
Brusel přehodnocuje dopravu na známé pěší zóně, cyklistům omezí vjezd
Hlavní město Belgie se rozhodlo omezit jízdu na kolech v pěší zóně Piétonnier. Důvodem jsou stále častější konflikty mezi chodci a cyklisty. V oblasti, která byla slavnostně otevřena v roce 2015,...
Poškozených rozvodů plynu přibývá. Pozor na rizikové rekonstrukce, varuje distributor
GasNet, největší distributor zemního plynu v České republice, upozorňuje stavebníky a majitele nemovitostí na nutnost dodržovat při rekonstrukcích a sanacích domů zásady bezpečné práce. Každoročně...
Z Paříže do Berlína vyjede nový noční vlakový spoj. Nahradí rakouský Nightjet
Z Paříže do hlavního města Německa bude od března 2026 jezdit nový přímý vlakový spoj. Nizozemský vlakový dopravce European Sleeper to oznámil ve středu. Noční spoj bude jezdit v úterý, čtvrtek a...
Česká národní banka nakoupila kryptoměny. Utratila za ně milion dolarů
Česká národní banka (ČNB) poprvé ve své historii nakoupila digitální aktiva. Investice vyšla banku na milion dolarů, v přepočtu necelých 21 milionů korun. Kryptoměny banka nezařadila do svých...
Brusel zahájil vyšetřování Red Bullu. Vadí mu strategie s velikostí plechovek
Evropská komise zahájila antimonopolní vyšetřování rakouského výrobce energetických nápojů Red Bull. Komise, která mimo jiné plní funkci antimonopolního orgánu EU, prověří podezření, že se společnost...
Penny odešlo ve věku 232 let. Ve Filadelfii skončila ražba nejmenší americké mince
Dlouhý úpadek jedné z nejznámějších mincí světa skončil ve středu ve Filadelfii. Tamní mincovna totiž skončila s ražbou amerického jednocentu. Příčinou byla podle ministerstva financí jeho...
Nenalétněte módním „eko“ trendům a fixujte energie na 3 roky, říkají experti
Podle energetických expertů je rozumné využít současné nižší ceny energií a zafixovat si je na delší období – zejména proto, že nový systém emisních povolenek ETS2 může ceny opět zvýšit. U kulatého...
Brusel připravuje plán nové obchodní dohody s USA, chce zavést systém kvót
Evropská unie se Spojeným státům chystá předložit návrh plánu pro novou fázi obchodní dohody. Iniciativa přichází před schůzkou eurokomisaře pro obchod Maroše Šefčoviče s jeho americkým protějškem...
Jak ušetřit na Black Friday 2025 a nenaletět na triky obchodníků
Pátek 28. listopadu 2025 opět přináší největší slevové akce roku. Přestože ale obchody slibují slevy až 80 %, realita na českém trhu je často střízlivější a plná marketingových pastí. Kde hledat ty...