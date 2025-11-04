CSG na nákupech. Společnost získala většinu v srbském vývojáři motorů pro drony

Autor: ,
  11:46
Zbrojařský a strojírenský holding Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada prostřednictvím své nové společnosti AviaNera Technologies kupuje většinový podíl v srbské firmě MUST Solutions, která vyvíjí a vyrábí motory pro bezpilotní prostředky. Podíl ve výši 51 procent získá AviaNera Technologies od zakladatele a dosavadního většinového vlastníka srbské firmy Vladimíra Jazareviče. Cenu transakce holding nezveřejnil.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: CSG

„Chceme získat špičkové technologie a know-how v oblasti pohonných jednotek, které jsou klíčovým komponentem a často i úzkým hrdlem při vývoji a výrobě moderních bezpilotních prostředků,“ uvedl majitel CSG Michal Strnad.

Když CSG na začátku října informoval o založení společnosti AviaNera Technologies, uvedl, že prioritou firmy bude výroba pohonných jednotek pro bezpilotní prostředky (takzvané Unmanned Aerial Systems), tedy například drony. Využití dronů ve vojenství se za poslední roky výrazně zvětšilo. S drony pracuje také česká armáda, do budoucna jich ale chce mít více. Nynější ovládnutí srbského výrobce je první akvizicí společnosti AviaNera Technologies.

„Když jsem před šesti lety zakládal MUST Solutions, měl jsem jasnou ambici vytvořit evropské centrum excelence pro pohonné systémy bezpilotních prostředků. Spojení s CSG a AviaNera Technologies je pro mě logickým pokračováním této mise,“ uvedl Jazarević.

CSG zahájila licenční výrobu velkorážové munice na Ukrajině

Společnost MUST Solutions sídlí v Bělehradě a specializuje se na vývoj a výrobu pohonných jednotek pro bezpilotní letecké systémy vyšší kategorie. Jejím vlajkovým produktem je podle tiskové zprávy dvouproudový motor o tahu 4000 N, který nabízí výrazně nižší spotřebu paliva v kombinaci s dlouhým doletem. Kromě něj firma nabízí i motor s tahem 300 N určený pro lehčí bezpilotní systémy. Firma má vlastní vývojové zázemí a prototypovou dílnu s možností malosériové výroby.

AviaNera plánuje v srbské firmě investice, které umožní rozšíření kapacit pro sériovou výrobu motorů pro obranné i civilní účely. „Už v roce 2026 počítáme s dodávkami vyšších stovek motorů našim zákazníkům. Výrobu chceme postupně rozvíjet v Evropě, a to včetně naší domovské České republiky, Asii i USA, přičemž vývojové centrum zůstane v Srbsku,“ uvedl Pavel Čechal, šéf AviaNera. Doplnil, že záměrem je také rozšíření portfolia, především vývoj nových pohonných jednotek.

18. října 2025,  aktualizováno  4. 11. 10:42

3. listopadu 2025  14:59

