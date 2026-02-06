Saúdská Arábie a oblast Blízkého a Středního východu jsou důležitými trhy pro vojenské a obranné technologie, ve kterých mají své zákazníky i společnosti skupiny CSG. Proto vystavovaly již na prvním i druhém ročníku World Defense Show (WDS). Letos se na veletrhu představí společnosti Tatra Trucks, Excalibur Army, Tatra Defence, dále MSM Group, Retia, Excalibur International, AviaNera Technologies, MSM North America a také The Kinetic Group nebo Fiocchi Munizioni. Společný stánek skupiny CSG bude největší z české účasti.
Pozemní technika a dělostřelecké systémy
Tatra Trucks jako nejvýznamnější český výrobce nákladních automobilů přiblíží prostřednictvím společnosti Tatra Export návštěvníkům a potenciálním zákazníkům vozy a aplikace pro vojenské účely. Hlavním exponátem bude nejnovější podoba středního logistického vozidla Tatra 810M, formou elektronických prezentací se budou moci návštěvníci seznámit i s automobily z modelových řad Tatra Force a Tatra Phoenix, jež slouží v řadě ozbrojených sil po celém světě, včetně Blízkého a Středního východu. Další vozidla Tatra nejrůznějších provedení budou vystavovat i lokální partneři automobilky. Tatra také například v posledních letech vybudovala v Saúdské Arábii společně s místní firmou výrobní podnik, který vozy Tatra vyrábí pro tamní armádu a trh.
Blízký východ a Asie jsou také doménou společnosti Excalibur Army, jejíž produkty již v těchto teritoriích rovněž nalezly své zákazníky. Do Spojených arabských emirátů dodala například vozy Patriot 4x4 a Treva-30, vedle nich zástupci šternberské firmy na WDS 2026 v rámci prezentací také představí své portfolio dělostřeleckých systémů včetně typu Morana 155 mm nebo Dita 155 mm, oba na podvozcích Tatra. Potenciální zákazníci se budou moci také seznámit s raketomety RM-70 Vampire ráže 122 mm i se speciálními ženijními vozidly, jako jsou mostní automobily AM-70EX a AM-50EX.
Zástupci Tatra Defence budou k dispozici odborné veřejnosti a partnerům pro konzultace týkající se jejího kompletního portfolia pozemní pancéřované techniky. Půjde především o platformu Pandur 8x8 a její nejnovější přírůstek v podobě kolového bojového vozidla pěchoty Pandur 8x8 EVO. Další platformou, kterou zákazníkům představí, bude rodina vozidel TADEAS na podvozku Tatra, která jsou plně českou konstrukcí a již si také našly první zákazníky. Tatra Defence se rovněž specializuje na vývoj a výrobu pancéřovaných kabin a nástaveb pro vozidla Tatra, jež budou rovněž představeny v rámci elektronických prezentací.
Moderní munice a systémy protivzdušné obrany
Společnost MSM Group zastřešující několik výrobců střeliva ukáže celou škálu moderní velkorážové munice včetně cvičné z produkce firem VOP Nováky, ZVS, ZVI a Fábrica de Municiones de Granada (FMG). Z jejich nabídky se budou moci odborníci a návštěvníci WDS seznámit s dělostřeleckou municí ráže 155 mm a jejími komponenty, dále s tankovou municí ráže 120 mm a také cvičnou tankovou municí 120 mm, která je celosvětovým unikátem a vznikla ve spolupráci VOP Nováky a FMG. Vedle toho firmy MSM Group do Rijádu přivezou i dělostřelecké a tankové střelivo ráže 105 mm nebo středorážovou munici kalibru 30 mm. Chybět nebudou ani makety min pro minomety ráží 60 mm, 81 mm a 120 mm, které jsou rovněž běžně využívány v rámci NATO, nebo pyrotechnické komponenty a potřeby.
Pardubická společnost Retia do Rijádu přiveze systém určený k eliminaci vzdušných hrozeb v podobě detailního modelu. Celá sestava demonstruje kombinaci dvou přístupů k eliminaci vzdušných cílů. První část představuje systém středního případně dlouhého dosahu spadajícího do kategorie GBAD, který zahrnuje radary na podvozcích tahačů, místa řízení palby a samotný nosič raket, který slouží k eliminaci cílů. Druhá část systému má podobu doplňkové protidronové ochrany, která si dovede poradit i s malými UAV, přičemž prvotní detekce probíhá pomocí radaru. Jedná se o takzvané soft-kill řešení, které nemá fatální následky na UAV ani na jeho obsluhu. Retia vystaví i lehký a přenosný radar ReTwis 5+. Ten dokáže najít a sledovat živé osoby i zvířata, která se nacházejí za zdí nebo za jinou nekovovou překážkou.
Strategické projekty a bezpilotní technologie
Své služby a projekty na stánku firem CSG návštěvníkům přiblíží prostřednictvím 3D vizualizace i společnost Excalibur International. Ta působí jako integrátor komplexních strategických projektů společností skupiny CSG a také je obchodně zastupuje v řadě regionů po celém světě. Excalibur International se zaměřuje především na velké mezinárodní projekty, dodávky komplexních řešení na klíč, zajištění logistiky a financování projektů v oblasti obranného a civilního průmyslu. V oblasti Blízkého a Středního východu uskutečnila řadu úspěšných projektů a získala již mnoho zákazníků a obchodních partnerů.
Na stánku skupiny CSG bude také vystavovat společnost AviaNera Technologies, která vznikla jako součást skupiny CSG v minulém roce a je úzce provázána se společností Excalibur International. AviaNera se specializuje na vývoj, výrobu a prodej malých proudových motorů určených pro bezpilotní prostředky. V Rijádu firma představí své motory řady MTJ300 a MTF4000, jež jsou navrženy pro moderní a vyspělé obranné platformy, jako jsou například střely s plochou dráhou letu, cvičné terče či protilodní střely. Motory jsou provozně velmi spolehlivé, vyznačují se kompaktními zástavbovými rozměry a také velmi nízkou spotřebu paliva zajišťující dlouhý dolet při vysokých podzvukových rychlostech v jakýchkoliv podmínkách. Vedle toho zástupci firmy odborníkům představí další vyvíjené pohonné jednotky z jejího portfolia i strategické rozvojové projekty.
Na stánku skupiny CSG se bude prezentovat také společnost MSM North America, která působí v oblasti výroby a dodávek munice a je důležitým hráčem v rámci americké Munitions Industrial Base (MIB) prostřednictvím dodávek produktů ozbrojeným silám USA. V minulém roce získala od americké armády zakázku na návrh a výstavbu tzv. Dělostřeleckého komplexu budoucnosti (Future Artillery Complex) v Iowě, což bude nejmodernější zařízení pro plnění velkorážné dělostřelecké munice ráže 155 mm v Severní Americe s kapacitou desetitisíců kusů munice měsíčně.
V rámci stánku CSG představí rozmanité portfolio malorážové a brokové munice i americká společnost The Kinetic Group a italská Fiocchi Munizioni. The Kinetic Group sdružuje přední americké výrobce a značky výrobců malorážového střeliva do pistolí, revolverů, pušek či brokovnic, jako jsou Federal, Remington, CCI, Speer či Hevi-Shot. Fiocchi Munizioni patří k největším výrobcům malorážové a brokové munice munice pro sport, lov i obranné a bezpečnostní složky na světě. Díky kapacitám těchto společností se skupina CSG řadí k celosvětovým lídrům v oboru malorážového střeliva.