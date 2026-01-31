Skupina CSG bude ve společném podniku v Řecku vyrábět velkorážovou munici

Zbrojařská skupina CSG podnikatele Michala Strnada bude ve společném podniku v Řecku vyrábět velkorážovou munici. V Aténách podepsala zakládací dokumenty ke vzniku firmy Hellenic Ammunition S.A., která bude vyrábět ve městě Lavrio.

Generální ředitel Hellenic Defence Systems Christoforos Boutsikakis a jednatel společnosti MSM Greece Jiří Schönweitz (30. ledna 2026) | foto: CSG

Součástí projektu je také obnovení výroby trhaviny trinitrotoluen (TNT). Česká společnost postupně investuje až 50 milionů eur (1,2 miliardy Kč). Vznikají stovky pracovních míst.

CSG zakládací dokumenty podepsala prostřednictvím své společnosti MSM Greece, za Řecko podpis připojil zástupce státního podniku Hellenic Defence Systems S.A. Podepisované smlouvy zahrnují zejména zakládací listinu a koncesní smlouvu, které umožní formální vznik společnosti Hellenic Ammunition S.A.

Obnova výroby velkorážové munice v Lavriu, které leží jihovýchodně od Atén, je strategickým krokem pro řecký obranný průmysl i pro bezpečnost Evropy, uvedl výkonný ředitel Hellenic Defence Systems Christoforos Boutsikakis. „Společný podnik s CSG přináší investice, moderní technologie a know-how, které umožní dlouhodobě udržitelný rozvoj kapacit a vznik stovek pracovních míst,“ dodal.

Na základě podepisovaných dokumentů získá MSM manažerskou kontrolu nad výrobním areálem v Lavriu na 25 let, což umožní provést rozsáhlý investiční a modernizační program. Velkorážová munice se bude v letošním roce vyrábět ve vícesměnném provozu. V současné době pracuje v Lavriu přibližně 120 zaměstnanců, na konci roku by měl závod zaměstnávat až 300 lidí.

Závod v Lavriu již nyní vyrábí munici ráže 155 milimetrů, během letoška se plánuje rozšíření výroby na další kalibry. Významným technologickým krokem bude podle CSG spuštění výroby pyrotechnické směsi, jejímž pomalým hořením ve dně dělostřeleckého granátu se snižuje podtlak za střelou a tím zvyšuje dostřel. Takzvané base bleed zrno by se podle plánů v Lavriu mělo začít vyrábět ve druhé polovině letošního roku.

Obnovení výroby TNT v Lavriu je naplánované na přelomu let 2026 a 2027. „Projekt TNT v Lavriu je technologicky komplexní a došlo k jeho rozšíření, vedle samotné nitrace se nyní počítá i s výrobou klíčových meziproduktů,“ oznámila CSG. Mluvčí CSG Andrej Čírtek dříve uvedl, že do společného podniku s firmou Hellenic Defence Systems půjde k investici od CSG navíc 30 milionů eur z unijního programu ASAP na podporu výrobních kapacit munice v EU.

