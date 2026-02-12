CSG partnerem prestižní Mnichovské bezpečnostní konference

Letošní ročník Mnichovské bezpečnostní konference se uskuteční v termínu od 13. do 15. února. Na akci, které se již od roku 1963 každoročně účastní přední politici a představitelé armád i hospodářství, bude Českou republiku reprezentovat prezident Petr Pavel, pozvánku na akci obdržel také ministr zahraničí Petr Macinka. Potvrzena je účast desítek hlav států, vlád a lídrů mezinárodních organizací. Zástupci skupiny CSG tedy budou mít díky partnerství prestižní akce příležitost zúčastnit se programu i neformálních jednání se zástupci států, průmyslových podniků i organizací, které se konference zúčastní.
CSG bude na mnichovské konferenci zastupovat majitel Michal Strnad, generální ředitel MSM Group Jaroslav Strnad mladší, ředitel pro vnější vztahy skupiny CSG Jan Hamáček a generální ředitel společnosti Excalibur International Miloš Šivara. CSG také nominovala jako účastníka konference Tomáše Pojara, bývalého poradce pro národní bezpečnost ČR a současného prorektora CEVRO univerzity jako mezinárodně uznávaného experta s bohatými zkušenostmi z veřejné správy i diplomacie.
„Mnichovská bezpečnostní konference patří svým významem mezi nejprestižnější akce tohoto charakteru, která určuje trendy a společenský diskurs. Jsme proto rádi, že jako skupina CSG budeme u toho. Vzhledem k aktuální situaci v Evropě i ve světě bude témat skutečně mnoho. Diskuse se zcela jistě zaměří na evropskou bezpečnost a obranu i na budoucnost transatlantických vztahů,“ říká Jan Hamáček, ředitel pro vnější vztahy skupiny CSG, bývalý vicepremiér a ministr vnitra České republiky.
Posilování pozic na německém trhu a investice do obranného průmyslu
Skupina CSG v minulých letech vstoupila na německý trh, když od americké korporace IFF koupila podnik na výrobu nitrocelulózy a celý průmyslový areál ve městě Bomlitz v Dolním Sasku. V minulém roce byla transakce uzavřena, společnost se přejmenovala na MSM Walsrode. Skupina CSG v ní plánuje zavést výrobu energetické nitrocelulózy, důležité komponenty pro výrobu munice. Loni CSG získala také 9,2procentní podíl ve veřejně obchodovatelné společnosti Alzchem Group AG podnikající rovněž v chemickém průmyslu.
„CSG zvažuje do budoucna rozšiřování výrobních kapacit v oblasti velkorážové munice a jejích komponent v Německu v návaznosti na připravovanou výrobu energetické nitrocelulózy ve Walsrode,“ uvádí Jaroslav Strnad mladší, generální ředitel MSM Group, jež v rámci CSG zastřešuje výrobu munice, a doplňuje: „Výroba energetické celulózy v MSM Walsrode by měla začít ještě v průběhu roku 2026. Aktuálně dokončujeme přípravu výstavby nové budovy, kde bude výroba probíhat.“
Po úspěšném vstupu na burzu Euronext Amsterdam, k němuž došlo 23. ledna letošního roku, význam skupiny CSG na mezinárodní scéně ještě vzrostl. Díky velmi úspěšnému IPO získala skupina podle agentury Bloomberg hodnotu převyšující 700 miliard korun a stala se nejhodnotnější českou firmou. Prostředky získané při IPO budou zároveň využity pro další akvizice a rozvoj skupiny CSG.