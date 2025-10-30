CSG zahájila licenční výrobu velkorážové munice na Ukrajině

„Jsme hrdí na to, že jsme jednou z prvních západních firem, které dokázaly přenést výrobu velkorážové munice na Ukrajinu,“ uvádí David Chour, místopředseda představenstva CSG.
„CSG na Ukrajině nevlastní továrnu ani výrobní technologie. To vše je v gesci našeho partnera, kterému jsme převedli licenci a poskytli know-how k výrobě, protože již potřebnou technologii měl a mohl relativně rychle zahájit výrobu,“ uvedl Andrej Čírtek, tiskový mluvčí CSG.
„Naše skupina nerozhoduje o cenové politice či výběru zákazníků. Z projektu máme prospěch prostřednictvím licenčních poplatků a dodávek některých kritických komponent, jako jsou prachové náplně, zapalovače a iniciátory.“
Ukrajinský partner vyrábí lokálně těla granátů, zajišťuje jejich plnění, kompletaci i testování. CSG zůstává dodavatelem komponent s vysokou technologickou přidanou hodnotou a poskytuje technickou podporu, aby byla zajištěna kvalita a kompatibilita s výrobní dokumentací CSG.
Podle CSG byla hlavním důvodem pro volbu licenčního modelu snaha o maximální urychlení lokalizace výroby. „Při zkoumání právního rámce pro případný vznik společného podniku jsme narazili na složitou regulaci dle ukrajinského práva a problém jeho kompatibility s právem českým. Transfer licence se ukázal jako výrazně jednodušší a efektivnější řešení,“ doplnil Čírtek.
Počáteční kapacita výroby je 100 tisíc kusů munice ráže 155 mm a 50 tisíc kusů ráže 105 mm. V dalších letech by se měla výrobní kapacita znásobit. Zpočátku bude polovina výroby lokalizována na Ukrajině, s cílem dosáhnout 80procentní úrovně soběstačnosti. Postupně bude na Ukrajinu přenesena i výroba komponent zapalovačů. Projekt je přelomový i z pohledu Ukrajiny, která tak poprvé vyrábí velkorážovou munici podle zahraniční licence.
„Tato spolupráce je významným krokem k posílení obranných schopností Ukrajiny a diverzifikaci zdrojů dodávek. Každý vyrobený kus munice je pro obranu země zásadní,“ uvedl Vladyslav Belbas, generální ředitel společnosti Ukrajinska bronetechnika (Ukrainian Armor).
Pro CSG představuje licenční výroba strategický krok k upevnění dlouhodobé pozice v ukrajinském obranném průmyslu a zároveň doplnění aktivit v rámci České muniční iniciativy, která nadále zůstává hlavním kanálem dodávek velkorážové munice pro Ukrajinu financovaným klubem mezinárodních donorů.