CSG zahájila licenční výrobu velkorážové munice na Ukrajině

Autor:
  13:57
Skupina Czechoslovak Group zahájila licenční výrobu velkorážové munice na Ukrajině. Výroba probíhá prostřednictvím ukrajinského partnera Ukrajinska bronetechnika, kterému CSG poskytla licenci, know-how a dodává klíčové komponenty. Projekt je dalším krokem v dlouhodobé spolupráci mezi českým a ukrajinským obranným průmyslem.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: CSG

„Jsme hrdí na to, že jsme jednou z prvních západních firem, které dokázaly přenést výrobu velkorážové munice na Ukrajinu,“ uvádí David Chour, místopředseda představenstva CSG.

„CSG na Ukrajině nevlastní továrnu ani výrobní technologie. To vše je v gesci našeho partnera, kterému jsme převedli licenci a poskytli know-how k výrobě, protože již potřebnou technologii měl a mohl relativně rychle zahájit výrobu,“ uvedl Andrej Čírtek, tiskový mluvčí CSG.

Holding CSG založil novou firmu AviaNera se zaměřením na drony

„Naše skupina nerozhoduje o cenové politice či výběru zákazníků. Z projektu máme prospěch prostřednictvím licenčních poplatků a dodávek některých kritických komponent, jako jsou prachové náplně, zapalovače a iniciátory.“

Ukrajinský partner vyrábí lokálně těla granátů, zajišťuje jejich plnění, kompletaci i testování. CSG zůstává dodavatelem komponent s vysokou technologickou přidanou hodnotou a poskytuje technickou podporu, aby byla zajištěna kvalita a kompatibilita s výrobní dokumentací CSG.

Podle CSG byla hlavním důvodem pro volbu licenčního modelu snaha o maximální urychlení lokalizace výroby. „Při zkoumání právního rámce pro případný vznik společného podniku jsme narazili na složitou regulaci dle ukrajinského práva a problém jeho kompatibility s právem českým. Transfer licence se ukázal jako výrazně jednodušší a efektivnější řešení,“ doplnil Čírtek.

CSG koupila podíl ve zbrojovce ZVI Vsetín. Plánuje modernizaci i rozšíření výroby

Počáteční kapacita výroby je 100 tisíc kusů munice ráže 155 mm a 50 tisíc kusů ráže 105 mm. V dalších letech by se měla výrobní kapacita znásobit. Zpočátku bude polovina výroby lokalizována na Ukrajině, s cílem dosáhnout 80procentní úrovně soběstačnosti. Postupně bude na Ukrajinu přenesena i výroba komponent zapalovačů. Projekt je přelomový i z pohledu Ukrajiny, která tak poprvé vyrábí velkorážovou munici podle zahraniční licence.

„Tato spolupráce je významným krokem k posílení obranných schopností Ukrajiny a diverzifikaci zdrojů dodávek. Každý vyrobený kus munice je pro obranu země zásadní,“ uvedl Vladyslav Belbas, generální ředitel společnosti Ukrajinska bronetechnika (Ukrainian Armor).

Pro CSG představuje licenční výroba strategický krok k upevnění dlouhodobé pozice v ukrajinském obranném průmyslu a zároveň doplnění aktivit v rámci České muniční iniciativy, která nadále zůstává hlavním kanálem dodávek velkorážové munice pro Ukrajinu financovaným klubem mezinárodních donorů.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

Nejčtenější

Otevírací doba 28. října 2025. Jaké obchody budou mít zavřeno a kde nakoupíte

V úterý 28. října je Den vzniku samostatného Československého státu. Podle zákona patří mezi státní svátky, kdy musejí mít velké obchody zavřeno. Kde a kdy v tento den nakoupíte?

Otevírací doba 28. října 2025: Které obchody musí zavřít a kde nakoupíte?

28. říjen je státní svátek, při kterém zákon reguluje otevírací dobu v maloobchodě. Znamená to, že některé obchody musejí mít zavřeno. U dalších to zákon sice nenařizuje, ale mohou zavřít o své vůli...

Konec unikátních tramvají s koženkou. Rusové je nezaplatili, tak jezdily Brnem

Z brněnských kolejí definitivně zmizely dvě unikátní tramvaje T3RF. Podnik ČKD Dopravní systémy jich na sklonku 90. let vyrobil osm, po čtyřech kusech si objednala ruská města Iževsk a Samara. Druhé...

USA uvalily sankce na ruské ropné giganty Rosněfť a Lukoil. Protože Putin dál válčí

Spojené státy oznámily uvalení sankcí na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil. Šéf resortu financí Scott Bessent v prohlášení uvedl, že k tomuto kroku Washington přistoupil, protože...

Test pomerančových džusů: Známé značce se nevedlo, ač její produkt byl nejdražší

Premium

Už jen pohled na oranžový kulatý pomeranč udělá člověku radost. Natož když se rozvoní a polaská chuťové pohárky. Ale co se přihodí, když se z něj stane džus, navrch vyrobený „jen“ ze zahuštěné šťávy?

CSG zahájila licenční výrobu velkorážové munice na Ukrajině

Skupina Czechoslovak Group zahájila licenční výrobu velkorážové munice na Ukrajině. Výroba probíhá prostřednictvím ukrajinského partnera Ukrajinska bronetechnika, kterému CSG poskytla licenci,...

30. října 2025  13:57

Kolik budou stát energie. ERÚ zveřejnil první návrh, nová vláda slibuje změnu

Energetický regulační úřad zveřejnil návrhy regulovaných cen u elektřiny a plynu pro rok 2026. U elektrické energie navrhuje zvýšení plateb pro domácnosti o 2,7 procenta. Úřad prozatím ponechává...

30. října 2025

Snížení cel, vzácné zeminy, sója a fentanyl. Co přineslo americko-čínské setkání

Setkání nejvyšších představitelů USA a Číny přineslo úlevu oběma stranám, nicméně rivalita s „vysokými sázkami“ pokračuje. Prezident Donald Trump a čínský vůdce Si Ťin-pching vyšli ze svého prvního...

30. října 2025  11:44

Velká znojemská vinařství se spojují do společného holdingu, věří v lepší rozvoj

Jeden z hlavních producentů moravských vín Znovín Znojmo mění majitele. Společně s ním se zařadí pod jednotný holding další tři vinařství, které dohromady hospodaří na zhruba tisícovce hektarů vinic...

30. října 2025  11:01

Ekonomika stoupla o 2,7 procenta, odhadl úřad. Výsledek předčil očekávání

Český hrubý domácí produkt (HDP) stoupl ve třetím čtvrtletí o 2,7 procenta meziročně a o 0,7 procenta mezičtvrtletně. Ve svém aktuálním odhadu to uvedl statistický úřad. Tuzemská ekonomika tak...

30. října 2025  9:12

Akciím se daří navzdory válkám a třenicím. Porostou dál, říkají prognózy

Globální akciové trhy v posledních měsících silně rostou, a to navzdory válečným konfliktům, obchodním třenicím i celkovému napětí ve světové ekonomice. Ačkoli někteří experti stále varují před...

30. října 2025

Nejstarší cyklotrasy čeká rozsáhlé škrtání. Nevyhovují kvůli bezpečnosti

Premium

Množství značených cyklistických tras čeká v Česku zeštíhlení. Původní cyklotrasy značené na silnicích pro motorová vozidla už totiž v řadě případů kvůli nárůstu automobilové dopravy nejsou pro...

30. října 2025

Fed podle očekávání opět snížil úrokovou sazbu. A chystá nákupy dluhopisů

Americká centrální banka (Fed) ve středu podle očekávání snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 3,75 až 4,00 procenta. Fed zároveň ve středeční tiskové zprávě oznámil, že...

29. října 2025  19:28,  aktualizováno  21:14

Američané migranty nenahradí. Nad farmami se smráká, změny jsou v nedohlednu

Aktuální americká deportační politika se negativně promítá na americký pracovní trh. Migranti dlouhodobě drželi nad vodou mnoho sektorů ekonomiky včetně zemědělství. Nyní ale situace začíná být...

29. října 2025

Patří politika do sorbetu? Ben & Jerry’s narazili s palestinskou zmrzlinou

Spoluzakladatel značky Ben & Jerry’s na svém Instagramu uvedl, že mu mateřská společnost Unilever zakázala vytvořit melounový sorbet na podporu Palestiny. Nejde o první takový případ, podobná...

29. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Evropské automobilky jsou jen krůček od zastavení výroby. Zásoby čipů se tenčí

Evropští výrobci automobilů jsou jen pár dní od zastavení výroby kvůli prohlubující se krizi s čipy, hlásí Evropské sdružení výrobců automobilů ACEA. Uvádí, že výrobci automobilů se po zákazu vývozu...

29. října 2025  16:02

A další rekord. Nvidia jako první překonala pět bilionů dolarů tržní hodnoty

Americký výrobce čipů Nvidia se stal první firmou na světě, jejíž tržní hodnota dosáhla pěti bilionů dolarů, v přepočtu tedy asi 104,5 bilionu Kč. Nvidia stojí v čele světového trhu s čipy pro umělou...

29. října 2025  9:24,  aktualizováno  15:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.