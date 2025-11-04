CSG akvíruje českou společnost Hydraulics. Plánuje zásadně navýšit její výsledky

Průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group (CSG), vlastněná českým podnikatelem Michalem Strnadem, podepsala akviziční smlouvu na koupi společnosti Hydraulics, významného českého výrobce v oblasti hydrauliky. Společnost se zaměřuje na přímočaré hydromotory – hydraulické válce, agregáty a systémy, a to jak na jejich výrobu, tak na servisní činnost.

Společnost Hydraulics se stala součástí Czechoslovak Group | foto: Czechoslovak Group

Díky této akvizici CSG pokračuje ve vertikální integraci a posiluje svou soběstačnost v oblasti výroby pozemní techniky. Cena transakce je neveřejná. Dokončení akvizice podléhá schválení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Po jejím uzavření se Hydraulics stane součástí divize CSG Defence.

Společnost Hydraulics je dlouholetým partnerem výrobců pozemní techniky v rámci skupiny CSG. Dodává klíčové komponenty pro systémy, jako jsou raketomety a samohybné houfnice, a zároveň působí ve velké míře i na civilním trhu, pro který vyrábí a dodává hydraulické válce, systémy a hadice pro strojírenský a energetický sektor.

Investice do rozvoje i exportu

Akvizice zapadá do strategie CSG posilovat vertikální integraci výroby a rozšiřovat domácí průmyslovou základnu v oblasti obranného průmyslu. CSG má ambici v příštích letech zdvojnásobit hospodářské výsledky Hydraulics, zejména prostřednictvím investic do rozvoje výroby a exportních aktivit.

„Hydraulics je pro nás důležitým partnerem, který má dlouhodobě špičkové know-how a vysokou kvalitu výroby. Integrací do CSG posílíme naši soběstačnost v oblasti klíčových komponent pro pozemní techniku. Naším cílem je, aby se Hydraulics stal ještě silnějším hráčem – jak doma, tak v zahraničí,“ uvedl Vladimír Stulančák, generální ředitel (CEO) subdivize CSG Land Systems.

Majitelé Hydraulics, kteří firmu budovali od 90. let, se rozhodli společnost prodat z důvodu generační obměny a potřeby najít silného partnera pro další rozvoj. „Po téměř pětatřiceti letech budování úspěšné české firmy jsme hledali partnera, který dokáže navázat na naši práci a zajistit Hydraulics dlouhodobý rozvoj,“ uvedl jednatel společnosti Libor Kráčalík. Daneš Janík, druhý jednatel Hydraulics, ho doplnil: „CSG vnímáme jako silného a perspektivního investora, který našemu podniku otevře nové příležitosti na domácím i zahraničním trhu.“

Po akvizici ZVI Vsetín jde o druhou zveřejněnou transakci CSG v České republice v roce 2025. Obě transakce potvrzují, že skupina aktivně sleduje perspektivní české firmy, které mohou vhodně doplnit její portfolio.

O společnosti Hydraulics

Společnost Hydraulics se sídlem ve Slopném u Zlína působí na trhu od 90. let. Zaměřuje se na vývoj, výrobu a servis hydraulických válců – přímočarých hydromotorů, hydraulických agregátů a systémů, jakož i na výrobu hydraulických hadic a prodej hutního materiálu, chromovaných pístních tyčí, přesných trubek a těsnění.

Firma zaměstnává přibližně 130 lidí a v roce 2024 dosáhla tržeb 315 milionů Kč, zisku před zdaněním 52,8 milionu Kč a čistého zisku 41,9 milionu Kč. Díky kombinaci vysoké technické kvalifikace, flexibilní zakázkové výroby a stabilního portfolia zákazníků patří Hydraulics mezi přední české společnosti ve svém oboru.

