Na zakázce bude úzce spolupracovat MSM Group, která je rovněž součástí skupiny CSG. Výrobu munice zajistí firmy spadající do MSM Group, jež zahrnuje velké evropské producenty dělostřelecké, minometné i tankové a středorážové munice splňující standardy NATO, jako jsou VOP Nováky, ZVS, Fábrica de Municiones de Granada nebo ZVI.
„Tento kontrakt je dalším příkladem strategie skupiny CSG navazovat nové vztahy a rozvíjet stávající partnerství se zákazníky v zemích NATO, kteří představují důležité pilíře evropské bezpečnosti. Skupina CSG dlouhodobě nabízí své výrobní kapacity nejen zákazníkům z prostředí NATO, ale i spolehlivým partnerům mimo něj, a přispívá tak k posílení významu evropského obranného průmyslu ve světě v kontextu současné složité mezinárodní situace,“ řekl Michal Radouch, obchodní ředitel společnosti Excalibur International.