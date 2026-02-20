Miliardová zakázka pro CSG. Dodá desetitisíce kusů munice do západní Evropy

Společnost Excalibur International ze skupiny CSG podepsala smlouvu s ministerstvem obrany členské země NATO v západní Evropě na dodávky desetitisíců kusů dělostřelecké a minometné munice v řádu stovek milionů eur. Zakázka byla udělena na základě urychleného zadávacího řízení z důvodů naléhavé potřeby doplnit zásoby munice ozbrojených sil členské země NATO.

CSG dodá desetitisíce kusů munice do západní Evropy | foto: Czechoslovak Group

Na zakázce bude úzce spolupracovat MSM Group, která je rovněž součástí skupiny CSG. Výrobu munice zajistí firmy spadající do MSM Group, jež zahrnuje velké evropské producenty dělostřelecké, minometné i tankové a středorážové munice splňující standardy NATO, jako jsou VOP Nováky, ZVS, Fábrica de Municiones de Granada nebo ZVI.

„Tento kontrakt je dalším příkladem strategie skupiny CSG navazovat nové vztahy a rozvíjet stávající partnerství se zákazníky v zemích NATO, kteří představují důležité pilíře evropské bezpečnosti. Skupina CSG dlouhodobě nabízí své výrobní kapacity nejen zákazníkům z prostředí NATO, ale i spolehlivým partnerům mimo něj, a přispívá tak k posílení významu evropského obranného průmyslu ve světě v kontextu současné složité mezinárodní situace,“ řekl Michal Radouch, obchodní ředitel společnosti Excalibur International.

