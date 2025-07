České firmy z CSG Defence vystaví na veletrhu IDEF 2025 v Istanbulu

Na stánku společně vystaví Excalibur International, Tatra Export, Excalibur Army a MSM Group – se svými produkty, službami i exportními projekty.

Excalibur International se zaměřuje především na velké mezinárodní projekty, dodávky komplexních řešení na klíč nebo zajišťuje logistiku a financování projektů v oblasti obranného a civilního průmyslu. S tureckými partnery v posledních letech v tomto smyslu spolupracuje na několika významných projektech pro zákazníky například z jihovýchodní Asie. Také proto pravidelně na IDEF vysílá své zástupce a připravuje expozice prezentující novinky v oblasti obranných systémů, což platí i pro letošní ročník této významné události.

Nová generace pro nové trhy

Také Tatra Export je již řadu let aktivní na tureckém trhu, kam dodává místním partnerům podvozky z produkce automobilky Tatra Trucks. V expozici budou zástupci Tatra Export prezentovat především novou 3. generaci modelové řady Tatra Force, která si už našla cestu například do ozbrojených sil Česka nebo Slovenska. Nedávno se také představila modernizovaná řada Tatra 810M, jejíž předchůdce úspěšně slouží v některých ozbrojených složkách na Blízkém východě, novinka tedy má potenciál oslovit další zákazníky.

Do divize CSG Defence spadá i šternberský podnik Excalibur Army (EA). EA ve formě elektronických vizualizací s prezentací představí celé portfolio svých bojových a speciálních pozemních systémů. Půjde například o obrněné vozidlo Patriot 4x4, dělostřelecké systémy MORANA 155 mm a DITA 155 mm, mostní vozidla AM-50 EX a AM-70 EX nebo raketomety rodiny RM-70 Vampire či ženijní vozidla rodiny TREVA-30, která rovněž již slouží zákazníkům v tomto regionu.

Munice pro alianční i nealianční trhy

Slovenská MSM Group vystaví na veletrhu širokou škálu velkorážové munice a příslušenství z produkce slovenských společností ZVS, MSM Nováky a španělského výrobce Fábrica de Municiones de Granada (FMG). Výrobní portfolio bude reprezentovat dělostřelecká munice ráže 155 mm a 105 mm, dále to bude tankové střelivo ráže 120 mm a 105 mm, vše odpovídající standardům NATO. Nebude chybět ani cvičná dělostřelecká munice, minometná munice ráží 60 mm, 81 mm a 120 mm, dále střelivo středního kalibru 30x173 mm nebo doplňkové pyrotechnické prostředky či prachové náplně pro munici.