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Od maxima ztratily už 60 procent. Co se děje s akciemi CSG

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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: BVV

Akcie zbrojařské společnosti CSG jsou od lednového vstupu na burzu jako na horské dráze. Po prvotním prudkém růstu přišel výrazný propad, přes léto pak akcie část ztrát smazaly. V posledních týdnech ovšem znovu oslabují, i když samotná firma zvyšuje tržby a oznamuje nové zakázky.

Podle expertů, které redakce iDNES.cz oslovila, za tím stojí hlavně změna nálady v obranném sektoru a větší opatrnost investorů. Ti dnes mnohem víc řeší, jestli se očekávaný růst firmy skutečně promítne i do hospodářských výsledků.

Společnost Czechoslovak Group vstoupila na amsterdamskou burzu 23. ledna. Jedna akcie se při IPO prodávala za 25 eur (zhruba 610 Kč), což celou skupinu ocenilo na 25 miliard eur.

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Už během prvních dnů se cena jedná akcie vyšplhala až na 35,50 eura (asi 870 Kč). Pak se ale vývoj otočil a na konci června akcie spadly dokonce až na 12,20 eura (přibližně 298 Kč). Ve srovnání s lednovým maximem tak ztratily téměř dvě třetiny hodnoty.

Přes léto však přišlo oživení a akcie se znovu dostaly nad hranici 20 eur (asi 490 Kč). Část předchozích ztrát tak smazaly. Od konce srpna ale opět převažuje pokles. Ve středu dopoledne se jedna akcie obchodovala zhruba za 14,3 eura (zhruba 350 Kč). Od vstupu na burzu je tak níže přibližně o 43 procent, proti historickému maximu pak ztrácí téměř 60 procent.

Pod tlakem jsou i jiní

Vývoj akcií CSG ale jde na první pohled opačným směrem než hospodaření samotné firmy. Za první pololetí zvýšila firma tržby meziročně o 17,2 procenta na 3,25 miliardy eur (zhruba 78 miliard korun) a provozní zisk o 12,7 procenta na 784 milionů eur (asi 18,8 miliardy korun). Zakázky, které už má CSG nasmlouvané nebo o nich jedná, mají celkovou hodnotu 46 miliard eur (přibližně 1,1 bilionu korun).

Analytici tvrdí, že slabší vývoj akcií CSG souvisí i se změnou nálady v evropském obranném sektoru. Pod tlakem se v posledních měsících totiž ocitly i další zbrojařské firmy.

„Nejde pouze o akcie CSG,“ uvedl pro iDNES.cz ekonom J&T Banky Pavel Ryska s tím, že od začátku války mezi Spojenými státy a Íránem odepsal německý Rheinmetall zhruba 42 procent hodnoty. Výrazně oslabil i Renk, jehož akcie od začátku konfliktu ztratily přibližně 36 procent.

Podle Rysky se změnilo i to, na které části zbrojního průmyslu se investoři zaměřují. Konflikt na Blízkém východě ukázal význam raket, dronů a protivzdušné obrany. Výrobci pozemní techniky se naopak dostali pod větší tlak. Do této skupiny patří právě CSG, Rheinmetall i Renk.

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„Osobně se ale domnívám, že jsou současné poklesy akcií zbrojařů přehnané,“ upřesňuje Ryska. Dodává, že Evropa má jiné bezpečnostní potřeby než státy zapojené do střetů na Blízkém východě. Musí počítat i s možností rozsáhlých pozemních bojů. K tomu potřebuje obrněnou techniku a velké zásoby munice. Právě na tyto oblasti se CSG dlouhodobě zaměřuje.

Opatrnost investorů

Analytik Martin Vatrt ze společnosti Cyrrus vidí problém i v tom, za kolik CSG na burzu vstupovala. Zbrojařské akcie byly tehdy po několika letech růstu velmi drahé a očekávání investorů vysoká. „Podle mě jde především o kombinaci velmi ambiciózního ocenění při IPO a následné změny investorských očekávání vůči celému obrannému sektoru, méně pak o známku zásadního zhoršení samotného byznysu CSG,“ míní Vatrt.

Investoři už při vstupu na burzu počítali s tím, že firma bude dál rychle růst a těžit z vyšších výdajů na obranu. Dnes jsou ale opatrnější. Mnohem víc sledují, jestli se vysoká očekávání skutečně promění v nové zakázky a lepší výsledky, vnímá změnu Vatrt.

Podle něj investoři zároveň více než dřív sledují, kolik z plánovaných zakázek se skutečně podaří dotáhnout. „Samotná rozpracovaná obchodní příležitost ještě neznamená objednávku,“ upozorňuje. Ve druhém čtvrtletí podle něj přibývaly nové objednávky pomaleji.

Akcie ovlivňuje i spor s Petrem Kratochvílem

Investoři se dívají i na peněžní toky firmy. Ty byly v prvním pololetí slabší. Provozní cash flow před zdaněním skončilo v minusu 411 milionů eur (zhruba 9,9 miliardy korun). Firma to vysvětluje hlavně vyššími zásobami a nákupy komponent pro výrobu munice. Ve druhé polovině roku čeká zlepšení.

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Podobně situaci hodnotí analytik Patria Finance Cuong Manh Le. I on ve druhém pololetí očekává výrazné zlepšení peněžních toků. „To by mělo potvrdit, že vysoká ziskovost firmy se promítá i do hotovosti. Dalším pozitivním impulzem by mohla být první dividenda ze zisku za rok 2026 nebo případné vyřešení sporu s Petrem Kratochvílem,“ uvedl Cuong Manh Le s tím, že Kratochvíl za svůj podíl v divizi Land Systems požaduje přibližně 1,4 miliardy eur a tento spor část investorů stále vnímá jako riziko.

Roli bude hrát i další vývoj války na Ukrajině, říkají experti. Podíl Ukrajiny na tržbách CSG klesl z přibližně 27 procent na konci loňského roku na 17 procent v letošním prvním pololetí. Závislost firmy na tamním trhu se tak snížila. Konec nebo výrazné utlumení války by přesto mohl krátkodobě oslabit akcie i dalších zbrojařských firem a zpomalit růst tržeb.

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Do dalších let může firmě pomoci potřeba evropských zemí doplnit zásoby munice a obnovit vojenskou techniku. Pavel Ryska z J&T Banky očekává, že zisk na akcii bude do roku 2030 růst v průměru asi o devatenáct procent ročně. Další podporou může být rozšíření nabídky o protivzdušnou a protidronovou obranu nebo komponenty pro drony.

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