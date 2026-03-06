Oficiální stvrzení spolupráce proběhlo za účasti slovenského ministra obrany Roberta Kaliňáka. Podpis memoranda potvrdil uzavření smluvní dokumentace k založení společného podniku mezi evropským lídrem v oblasti energetických materiálů, společností EURENCO, a slovenskou společností ZVS holding. Ta je unikátním spojením státu (DMD Group) a soukromého kapitálu skupiny CSG (MSM GROUP), které se osvědčilo při rozvoji strategického průmyslu.
„Již v roce 2024 jsme společně s MSM GROUP začali s obnovou bývalého podniku Chemko Strážske za účelem vybudovat zde výrobní kapacitu na produkci modulárních prachových náplní pro velkorážovou munici. Podpis memoranda o vzniku nového závodu na východním Slovensku je důležitým krokem k posílení domácího obranného průmyslu a strategické soběstačnosti. Investice v objemu stovek milionů eur a vznik stovek kvalifikovaných pracovních míst představují významný přínos nejen pro region, ale i pro bezpečnost celé Slovenské republiky a je dalším krokem k cíli dosáhnout objemu výroby více než jednoho milion kusů velkorážové munice ročně,“ uvedl místopředseda vlády a ministr obrany Slovenské republiky Robert Kaliňák.
Strategické řešení nedostatku náplní MACS
Nový společný výrobní závod společností EURENCO a ZVS holding ve Strážskem bude zaměřen na produkci modulárních prachových náplní (MACS), které jsou klíčovým komponentem moderní dělostřelecké munice používané ozbrojenými silami členských států NATO. Dostupnost těchto náplní je v současnosti jedním z hlavních limitujících faktorů pro navýšení výrobních kapacit dělostřelecké munice v Evropě.
Projekt navazuje na již probíhající strategickou a dlouhodobou spolupráci mezi skupinou MSM GROUP a společností EURENCO v oblasti výroby a dodávek energetických materiálů a představuje významný krok k posílení evropské obranné průmyslové základny a bezpečnosti dodavatelských řetězců.
Současně je projekt součástí dlouhodobé strategie skupiny CSG zajistit kontrolu nad výrobou klíčových komponent. Vybudováním nové výrobní kapacity CSG dále posiluje své postavení jednoho z předních evropských výrobců munice a potvrzuje svou schopnost budovat komplexní a technologicky pokročilé výrobní řetězce v oblasti obranného průmyslu. Projekt rovněž posiluje postavení společnosti EURENCO jako evropského lídra v oblasti energetických materiálů a klíčového strategického hráče podporujícího suverenitu Evropské unie.
Investice do budoucna a evropská suverenita
Zahájení výstavby nového závodu v katastrálním území města Strážske na východním Slovensku je plánováno v nejbližším období s cílem uvedení výrobních kapacit do provozu v roce 2028. Plánovaný roční objem výroby dosáhne vyšších stovek tisíc modulárních prachových náplní. Celková investice do projektu činí přibližně 300 milionů eur.
„Tento projekt představuje významný milník v rozvoji evropských výrobních kapacit pro klíčové komponenty dělostřelecké munice. Kombinace technologického know-how společnosti ERUENCO a průmyslové síly skupiny CSG nám umožní vybudovat moderní výrobní kapacitu, která přispěje ke stabilitě dodavatelských řetězců a posílí schopnost Evropy reagovat na rostoucí bezpečnostní potřeby,“ uvedl Jan Marinov, generální ředitel divize CSG Defence Systems.
Vznikající společný podnik propojí technologické kompetence EURENCO v oblasti energetických materiálů s průmyslovou infrastrukturou a výrobními zkušenostmi skupiny CSG a společnosti ZVS holding, společného podniku Slovenské republiky a skupiny CSG. Nová kapacita bude hrát roli při rozšiřování evropských schopností v oblasti výroby modulárních prachových náplní a přispěje k posílení odolnosti a soběstačnosti evropského obranného průmyslu.
„Vznik tohoto společného podniku představuje nový významný milník pro evropskou suverenitu. Spojením odborných znalostí EURENCO se společnostmi CSG a ZVS holding budujeme moderní a flexibilní výrobní kapacitu, která je nezbytná pro zvládání současných bezpečnostních výzev. Tento projekt dále posiluje postavení společnosti EURENCO jako evropského lídra v oblasti energetických materiálů, jako jsou pohonné látky, výbušniny a modulární dělostřelecké náplňové systémy, a zajišťuje stabilitu a posiluje odolnost dodavatelského řetězce pro velkorážovou munici v Evropěm,“ řekl Thierry Francou, generální ředitel společnosti EURENCO.
O společnostech ZVS holding a EURENCO
Společnost ZVS holding je od roku 2015 z 50 % vlastněná státním podnikem DMD Group, druhým 50% vlastníkem je holding MSM GROUP, který je členem průmyslově-technologické skupiny CSG, konkrétně její divize CSG Defence Systems. Muniční firmy spadající do MSM GROUP a skupiny CSG patří mezi evropskou špičku nejen v oblasti výroby velkorážové munice, ale i vývoje, modernizace, prodlužování životnosti a likvidace munice, čímž dokážou zabezpečit celý její životní cyklus. Muniční podniky MSM Group, včetně ZVS holding, zároveň patří mezi nejmodernější pracoviště v oboru v regionu střední Evropy.
EURENCO je evropským lídrem a jedním z předních světových výrobců energetických materiálů a komponent pro munici, jako jsou modulární prachové náplně (MACS), s největšími výrobními kapacitami v Evropě.