Dohoda představuje významný krok k posílení obranné spolupráce nejen ve střední a východní Evropě, ale i celosvětově. Nově vznikající společný podnik se zaměří na technickou spolupráci v klíčových oblastech, jako jsou protivzdušná obrana, elektronický boj, chytrá munice a ochrana hranic. V rámci lokalizace systému se plánuje přesun výroby do podniků CSG v Česku i na Slovensku.
Efektivní odpověď na hrozbu dronů
Jedním z prvních konkrétních výsledků tohoto partnerství je integrace systému protivzdušné obrany Korkut na kolovou platformu Tatra Force 6×6. Systém je určen evropským zákazníkům i pro globální trh a představuje plnohodnotnou alternativu k obdobným evropským systémům protivzdušné obrany.
„Systém Korkut představuje moderní a vysoce efektivní řešení protivzdušné obrany, zejména proti nepřátelským bezpilotním prostředkům. Využívá velmi přesnou programovatelnou munici, což v praxi znamená, že náklady na zneškodnění jednoho UAV jsou srovnatelné s pořizovací cenou samotného dronu. Takové nákladové efektivity nelze dosáhnout u konvenčních raketových systémů protivzdušné obrany,“ říká Miloš Šivara, generální ředitel Excalibur International.
S ohledem na vývoj na moderním bojišti, který jasně ukazuje rostoucí význam vysoce mobilní a účinné obrany proti bezpilotním prostředkům, se očekává, že systém Korkut integrovaný na osvědčené platformě Tatra rychle zaujme zákazníky a získá silnou pozici na mezinárodním trhu.