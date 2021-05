Do insolvence ČSA se přihlásilo 2487 věřitelů, většinou cestující. A bude jich víc

Řadu klientů totiž hromadně zastupují některé společnosti nebo advokátní kanceláře. Míra proplacení zakoupených letenek je však pro klienty nejistá. Většina cestujících tak podle prodejců využívá výměnou za zrušené letenky spíše náhradní vouchery.

ČSA jsou v úpadku od března. Důvodem jsou nesplacené pohledávky, které podle údajů firmy dosahují přibližně 1,8 miliardy korun. Asi miliardu korun z pohledávek tvoří podle údajů společnosti v insolvenčním návrhu neproplacené nebo neprojeté letenky u zrušených letů.

Cestující místo zrušených a neproplacených letenek ČSA mají v současnosti na výběr se buď přihlásit do insolvenčního řízení nebo využít za letenku náhradní voucher. Na tyto možnosti odkazují klienty i letenkové agentury. Podle Student Agency se přes agenturu podle odhadů přihlásilo zhruba 40 procent jejich klientů s letenkami ČSA. Kromě toho se ovšem mnoho zákazníků přihlásilo přímo, aniž by o tom prodejce informovali.

Nároky řady cestujících hromadně uplatňují některé společnosti nebo advokátní kanceláře, jejich služby stojí v průměru kolem tisíce korun. Například Student Agency nabízí svým klientům možnost podání přihlášky právě přes advokátní kancelář.

Její zástupce Zdeněk Hrouzek ve čtvrtek řekl, že klienty zajímá především možná míra uspokojení jejich přihlášených pohledávek, tedy zda dostanou 100 procent ze zaplacené ceny letenek. To však podle Hrouzka zatím není jasné, protože ČSA dosud nezveřejnily výši svého majetku. „Každopádně mne jako zástupce věřitelů bude zajímat, zda a jaký majetek byl sepsán do majetkové podstaty, jak bude takovýto majetek zpeněžen a za jakých podmínek,“ podotkl.

Právě nejisté vyhlídky při proplacení letenek přes insolvenční řízení přiměly velkou část cestujících k využití náhradních voucherů ve stejné hodnotě zrušeného letu od dopravce. ČSA totiž i přes vyhlášení úpadku dál létají. Náhradní poukaz nabízí za zrušené letenky na lety, které byly koupené u ČSA, také jejich mateřská společnost Smartwings.

„Zájem o vystavování voucherů je ze strany klientů velký. Klienti věří, že v létě vycestují a Smartwings operují řadu letních destinací, ze kterých si klienti mohou vybírat,“ uvedl mluvčí Student Agency Aleš Ondrůj. Zájem o proměnu nevyužité letenky na voucher nebo novou letenku potvrzuje i Josef Trejbal z letenkového portálu Letuška.cz. Podle něj se výměna jeví pro cestující v současné situace jako nejlepší řešení, a prodejce proto toto řešení svým zákazníkům i doporučuje.

Leteckou společnost zasáhly dopady epidemie koronaviru, během krize musela zrušit velké množství spojů. Společnost v závěru února podala návrh na vlastní insolvenci. ČSA v této souvislosti upozornily na to, že jde o jeden z kroků v připravované reorganizaci. Soud všechny přihlášené pohledávky posoudí v červnu. Okamžitě poté by se měla uskutečnit schůzka všech věřitelů. Na ní by se mělo rozhodnout o dalším řešení úpadku ČSA.