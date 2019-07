Ošklivé je krásné. Crocsy berou na milost i nároční pubertálové

Bibiane Huangová má na každý den v týdnu pár Crocsů. Šestnáctiletá dívka ze San Francisca dostala svůj první pár, když jí bylo pět let. Loni hledala pohodlné boty, které by mohla snadno nosit před a po plavání a našla pár zelených Crocsů v klasickém stylu. „Když jsem začala nosit Crocsy každý den, lidé se mi smáli. Ale pak mě začali pozorovat a následně je začali také nosit,“ vzpomíná dívka pro americkou stanici CNBC.

Huangová nyní hrdě nosí sedm párů v barvách duhy a rozhodně není žádnou výjimkou. Odhaduje, že více než polovina dívek v její škole má alespoň jeden pár bot, které časopis Times označil za jeden z nejhorších vynálezů. Podle jarního průzkumu společnosti Piper Jaffray’s je Crocs 13. nejoblíbenější značkou obuvi mezi mladými dívkami. V roce 2017 přitom ještě byly na 30. místě.

V pondělí navíc jedna z bank vylepšila hodnocení společnosti. Analytiky nadchla spolupráce společnosti Crocs s firmou Vera Bradley, která obuv obou značek prodává na svém webu. Zvýšili proto cenový cíl společnosti Crocs z 22 dolarů (488 Kč) na 27 dolarů (599 Kč).

„Pro nás je to úžasné období. Teenageři jsou pro naší značku velkým hnacím motorem. Hodně nakupují a kultura mladých řídí kulturu všeobecně,“ řekl minulý týden v rozhovoru ředitel marketingu společnosti Terence Reilly.

Akcie společnosti Crocs vzrostly za poslední rok o 30 procent. V listopadu vzrostly akcie o 15 procent poté, co společnost zveřejnila zisk za třetí čtvrtletí, který předčil očekávání analytiků o 128 procent. Očekávání analytiků společnost překonávala i v posledních dvou čtvrtletích. Nyní je oceněna na 1,6 miliardy dolarů.

„Akcie Crocs od ledna klesly o 15 procent, je to ale způsobeno tím, že poptávka je tak vysoká, že nedokáže držet krok s nabídkou,“ vysvětlil analytik ze společnosti Susquehanna Sam Poser. Společnost dokonce přepravuje chybějící zboží do různých zemí letecky, což snižuje její hrubé marže.

Teenageři se shodují na tom, že popularita bot rozhodně neklesá. Neznamená to však, že pověst ošklivých bot se už vytratila.

Ošklivé je in

Sedmnáctiletá Julianna z Teanecku v New Jersey, uvedla, že mnoho jejích přátel Crocsy nosí právě proto, že jsou považovány za ošklivé. „Lidé je chtějí nosit, protože jsou nevkusné. I já jsem si vždycky myslela, že jsou ošklivé, ale pak je všichni začali nosit, a staly se trendem. Každý, koho znám, má alespoň jeden pár,“ sdělila Julianna CNBC.

„Crocs se trefil do toho, co je pro spotřebitele důležité. Spotřebitelé už nechtějí konvenční krásu a zároveň investují do produktů, které jsou pohodlné na dotek i nošení. Současná generace spotřebitelů nemá určitý standardní styl jako předešlé generace,“ říká starší viceprezidentka společnosti The Doneger Grizo Jocelyn Thorntonová, která předpovídá módní trendy.

Boty také dospívajícím umožňují vyjádřit jejich individualitu díky ozdobám Jibbitz. „Lidé chtějí být nepředvídatelní. Stává se to trendem. Všichni populární lidé mají Crocs,“ sdělila CNBC čtrnáctiletá Victoria, která nechtěla sdělit své příjmení.

Společnost si ze své pověsti nic nedělá. „Víme, že jsme odlišní a jedineční. Někteří by to možná mohli nazvat ošklivým, ale my tuto polarizaci přijímáme. Díky ní máme pozornost,“ řekl Reilly.

90. léta jsou zpět

Mladí spotřebitelé se také stále častěji vracejí ke starým stylům, které pokládají za retro. Crocs nastoupil na nostalgickou vlnu, protože mnozí z dnešních mladých nosili tyto boty jako děti. „Pro mladé spotřebitele z generace-Z jsme byli v mnoha případech jejich první botou. Vznikli jsme v roce 2002 a připomínáme jim jejich mládí,“ říká Reilly.

Crocs není jediná společnost, která vydělává na rostoucí popularitě „devadesátek“. Obuvní značka Fila Korea nedávno oživila své tenisky Disruptor 2, které poprvé debutovaly v roce 1996. V letech 2016 až 2018 vzrostly tržby společnosti Fila o 205 % a robustní bílé tenisky s pilovitou podrážkou Disruptor 2 se v roce 2018 staly botami roku.

„Mladí spotřebitelé skutečně reagují na značky, které mají dědictví a jsou autentické. Současný vývoj je toho důkazem,“ řekla analytička společnosti NPD Group Beth Goldsteinová.

Další stěžejní součástí devadesátých let jsou ledvinky. Podle údajů NPD jsou největší rostoucí kategorií na trhu s taškami v tomto roce, kdy tržby vzrostly o 50 procent. „Když se podíváte zpět, ledvinky byly považovány za nemoderní a ošklivé – nyní jsou velmi populární a jejich popularita stále roste,“ dodala Goldsteinová.

Ke stylům z 90. let se navrátily i sportovní společnosti jako Nike, Adidas a Reebok. Mnohé tenisky v nových verzích těchto značek jsou podobné botám značky Fila a mají robustní tvary, které vzbuzují vzpomínky na obrácené kšiltovky a neonové větrovky.

Spolupráce s luxusními značkami

I když může být těžké si to představit, podle Thorntonové s tím začaly luxusní módní značky. „S ošklivou obuví přišla jako první značka Balenciaga, která svou verzi tenisek prodává za 900 dolarů (19 979 Kč) i více,“ upozornil Thorntonová.

Společnosti Crocs a Balenciaga si uvědomují, že by tahle móda mohla být velmi populární, a proto společně vytvořily kolekci pestrobarevných dřeváků s vysokými platformami, které loni uzavíraly pařížskou přehlídku.

Od té doby se společnost nadále snaží rozšiřovat své publikum prostřednictvím spolupráce. Loni v listopadu se Crocsy, které navrhl rapper Post Malone, vyprodaly během deseti minut. Společnost objevila partnery také v oblasti streeatwearové módy a začala spolupracovat se značkami Alife a Chinatown Market. V červnu pak Crocs oznámil spolupráci s Vera Bradley.

I když jsou Crocsy momentálně velmi populární, těžko říct, zda odolají módním vlnám i v budoucnosti. Současné marketingové strategie by však podle Goldsteinové mohly pomoci ustálit turbulence.