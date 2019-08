Madeta stále nemá dostatek mléka, některým dodavatelům nabídne akcie

17:16 , aktualizováno 17:16

Největší česká mlékárna Madeta si zatím zajistila náhradních 110 000 litrů mléka poté, co od 1. července přišla o 200 000 litrů mléka denně z Mlékařského a hospodářského družstva JIH, které začalo víc dodávat do Německa. Některým dodavatelům nabídne Madeta své akcie, aby si s nimi zajistila stabilní obchodní vztah.

Autocisterna firmy Milktrans přiváží 31. července 2019 mléko od farmářů a družstev v okolí Českého Krumlova do provozu firma Madeta. Největší česká mlékárna si zajišťuje svoz mléka vlastní autodopravou Milktrans. Do závodu v Českém Krumlově, který se specializuje na výrobu sýru Niva, denně přiveze přes 60 tisíc litrů mléka od více než 20 dodavatelů z blízkého okolí, řekl ČTK Miloslav Thon u oddělení nákupu mléka. Svážet se začíná kolem jedné hodiny ráno a končí před polednem. Madetě se zatím podařilo zajistit náhradních 110.000 litrů mléka, poté co od 1. července přišla o 200.000 litrů mléka denně z Mlékařského a hospodářského družstva JIH, které začalo víc dodávat do Německa. (5.8. 2019) | foto: ČTK