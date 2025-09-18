Skupina Colt CZ v pololetí zvýšila zisk o polovinu

Autor: ,
  14:34
Holding Colt CZ Group vykázal za první letošní pololetí výnosy 11,015 miliardy korun. Meziročně byly vyšší o 13,7 procenta. Čistý zisk zbrojařské skupiny dosáhl za šest měsíců roku 919,3 milionu korun, ve srovnání se stejným obdobím loni vzrostl o 50,8 procenta.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jan Brodníček, iDNES.cz

Ke zvýšení výnosů holdingu přispěla podle jeho zástupců munice a konsolidace společnosti Sellier & Bellot za celé první pololetí letošního roku. Výnosy z prodeje munice skupině za pololetí meziročně vzrostly o 183,6 procenta zhruba na 5,2 miliardy korun. Holdingu naopak v prvním pololetí meziročně klesly o 26 procent výnosy z prodeje zbraní, a to přibližně na 5,8 miliardy korun.

Zbrojovka Colt za 22 miliard kupuje pardubického výrobce nitrocelulózy

Čistý zisk Colt CZ navýšil především vlivem silné provozní ziskovosti. Upravený ukazatel EBITDA za prvních šest měsíců roku 2025 skupině meziročně vzrostl o 19,2 procenta na více než 2,361 miliardy korun. EBITDA je hospodářský výsledek před započtením úroků, daní a odpisů.

Letos Colt CZ koupil americkou společnost Valley Steel Stamp vyrábějící součástky do střelných zbraní a také pardubického výrobce nitrocelulózy Synthesia Nitrocellulose.

„Nacházíme se v období dramatických geopolitických a ekonomických změn, které představují nejen výzvy, ale i příležitosti pro naši skupinu. Jsme spolehlivým partnerem našich dlouhodobých, ale i nových zákazníků z řad spojeneckých zemí. Učinili jsme několik zásadních kroků, které významně upevňují naši roli v obraném průmyslu a posouvají naši skupinu na novou úroveň. Akvizice Synthesia Nitrocellulose a Valley Steel Stamp významně posílily naši vertikální integraci v oblasti munice i palných zbraní,“ uvedl předseda představenstva Colt CZ Group Jan Drahota.

Podívejte se, jak český Colt dělá zbraně pro Ameriku. Pavel svou návštěvu hájil

V srpnu podepsala společnost Colt Canada kontrakt s dánskou organizací pro obranné akvizice a logistiku na dodávku 26 000 karabin C8 MRR. V září uzavřely Česká zbrojovka a české ministerstvo obrany novou rámcovou smlouvu na dodávky pušek CZ BREN 2, pistolí CZ P-10 C, podvěsných granátometů CZ GL a příslušenství v maximální hodnotě 4,26 miliardy korun bez DPH. Rámcová dohoda pokrývá období let 2025 až 2031. „Nové kontrakty s ozbrojenými silami Dánska a České republiky potvrzují naši důvěryhodnost u klíčových partnerů v rámci NATO,“ doplnil Drahota.

Za pololetí Colt CZ prodal 289 984 zbraní, meziročně o 10,3 procenta méně. Prodeje skupině klesly u dlouhých palných i krátkých zbraní. Pokles byl podle holdingu způsoben především oslabením amerického komerčního trhu u značky Colt a posunem některých plánovaných zakázek společností Colt a Česká zbrojovka pro ozbrojené složky do třetího a čtvrtého čtvrtletí letošního roku. Naopak u zbraní České zbrojovky, zejména u pistolí, zaznamenal holding růst prodejů na americkém komerčním trhu.

Na celkových výnosech Colt CZ za první pololetí se z 36,6 procenta podílely výnosy v USA. Výnosy dosažené na evropském trhu bez České republiky tvořily 36 procent, v ČR dosáhly 12,5 procenta. Podíl Asie byl šest procent, Kanady 4,8 procenta, Latinské Ameriky 2,5 procenta a Afriky 1,2 procenta, zbývající část připadla na ostatní státy světa.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Vysavače, mikrovlnky, ale i auta. Majetek zkrachovalého Okay míří do dražby

Od nábytku a vysokozdvižných vozíků až po vysavače, mikrovlnné trouby či několik automobilů. Příští pátek se bude dražit různorodý majetek zkrachovalého prodejce Okay. Podle znaleckého posudku...

Z obchoďáku lunapark. Jak vypadá Máj po roce obnoveného provozu

Bývalý obchodní dům Máj na pražské Národní třídě se před více než rokem proměnil k nepoznání. Z místa určeného k nákupům se stal multifunkční zábavní komplex s interaktivním muzeem, rozsáhlým herním...

Na shledanou, Praho! Van Graaf zavírá svůj obchodní dům na Václavském náměstí

Slevy až padesát procent a plakátová rozlučka s Prahou. Tak vypadá po patnácti letech odchod německé značky Van Graaf z českého trhu. Van Graaf zavírá svůj pětipatrový obchodní dům na Václavském...

Jedinečný hypervůz Bugatti jde do prodeje. Cena se odhaduje na skoro půl miliardy

Jedinečný model Bugatti La Voiture Noire, který vznikl k oslavě 110. výročí značky, se prodává za 14 milionů liber, v přepočtu 413 milionů korun. Unikátní stroj dokáže dosáhnout závratné rychlosti až...

Velká petrželová pohroma. Místo kořene narostla nať, Poláci viní české semenáře

Polští zemědělci se potýkají s bezprecedentním problémem. Na jejich polích totiž vyrostla místo kořenové petržele listová. Pěstitelé nyní odhadují škody na více než 10 milionů zlotých, tedy asi 57...

Skupina Colt CZ v pololetí zvýšila zisk o polovinu

Holding Colt CZ Group vykázal za první letošní pololetí výnosy 11,015 miliardy korun. Meziročně byly vyšší o 13,7 procenta. Čistý zisk zbrojařské skupiny dosáhl za šest měsíců roku 919,3 milionu...

18. září 2025  14:34

Lego představilo svou Svatováclavskou korunu. Je větší i těžší než originál

Kladenská továrna Lego letos slaví 25 let od svého založení. Při té příležitosti představila monumentální repliku Svatováclavské koruny. Model z 128 333 kostek je k vidění na Hradčanském...

18. září 2025  14:25

Rohlíku už potraviny nestačí. Na nové trhy se prosazuje i s technologiemi

Skupina Rohlík Group podnikatele Tomáše Čupra doručila v loňském roce přes 17 milionů objednávek, snížila ztrátu a příští rok očekává překlopení do zisku. Skupina roste na všech trzích a nově se...

18. září 2025  13:09

Letadlo plné turistů kroužilo dvacet minut nad Korsikou. Dispečer usnul

Cestující na palubě letadla směřujícího z Paříže na Korsiku měli netradiční cestovní zážitek. Museli totiž kroužit asi dvacet minut nad cílovým letištěm poté, co jeho zaměstnanec letiště usnul...

18. září 2025

Přesměrujme peníze z dopravy do bytů, zaznělo na summitu stavebního rozvoje

Přímý přenos

Stavebníci, politici i ekonomové hledají na Summitu stavebního rozvoje recepty na zrychlení výstavby a zlepšení dostupnosti bytů. Jednou z cest by mohla být i změna priorit státu a přesměrování peněz...

17. září 2025  14:02,  aktualizováno  18.9 10:06

Slibné hospodaření Českých drah zabrzdila prodělečná nákladní doprava

České dráhy přepravily v pololetí přes osmdesát milionů lidí a vydělaly 444 milionů před zdaněním. Hospodaření státem vlastněného dopravce táhla právě osobní doprava, která sama skončila ve zhruba...

18. září 2025

Firma z Hané získala obří armádní zakázku, Belgii dodá přívěsy za čtvrt miliardy

Obří vojenskou zakázku získala společnost PANAV ze Senice na Hané na Olomoucku. V příštích osmnácti měsících má dodat belgické armádě 204 speciálních trojosých točnicových přívěsů na převoz...

18. září 2025  9:49

První plody Trumpovy návštěvy. Američané investují v Británii přes čtyři biliony

Americké firmy v Británii investují rekordních 150 miliard liber (4,2 bilionu Kč), oznámila v tiskové zprávě britská vláda. Na základě těchto investic pak v zemi vznikne 7 600 pracovních míst, která...

18. září 2025  9:36

Z obchoďáku lunapark. Jak vypadá Máj po roce obnoveného provozu

Bývalý obchodní dům Máj na pražské Národní třídě se před více než rokem proměnil k nepoznání. Z místa určeného k nákupům se stal multifunkční zábavní komplex s interaktivním muzeem, rozsáhlým herním...

18. září 2025

Velký mzdový průzkum: skladníci či lékárníci si polepšili, ajťákům končí žně

Premium

Mzdy v Česku letos v průměru rostou o 4,25 procenta. Propočítala to personální agentura Grafton, která ročně najde práci zhruba deseti tisícům lidí. Agentura mapovala nástupní mzdy v devíti oborech...

18. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jedinečný hypervůz Bugatti jde do prodeje. Cena se odhaduje na skoro půl miliardy

Jedinečný model Bugatti La Voiture Noire, který vznikl k oslavě 110. výročí značky, se prodává za 14 milionů liber, v přepočtu 413 milionů korun. Unikátní stroj dokáže dosáhnout závratné rychlosti až...

17. září 2025  20:33

Americká centrální banka snížila základní úrokovou sazbu na 4 až 4,25 procenta

Americká centrální banka (Fed) podle očekávání snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 4,00 až 4,25 procenta. O svém rozhodnutí ve středu informovala v tiskové zprávě....

17. září 2025  20:09,  aktualizováno  20:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.