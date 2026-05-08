První sklenice kokakoly, kterou namíchal 8. května 1886 lékárník John Stith Pemberton v americké Atlantě, obsahovala extrakt z listů koky a ořechy koly, od nichž také získala svůj název. Jejím účelem nebylo zachutnat, ale ulevit zákazníkům od bolesti hlavy a únavy. Za vznikem stála lékárníkova závislost na morfiu, jímž si ulevoval od bolesti po zranění v občanské válce. Proto v roce 1865 vymyslel „francouzské víno Coca“, jehož nealkoholickou verzí se posléze stala Coca-Cola.
Nápoj na vinné bázi se tehdy míchal se sodou a v době svého vzniku se prodával za pět centů. Ani přítomnost kokainu nepůsobila v té době žádné pozdvižení, léčivé „koktejly“ s příměsí různých stimulantů byly tenkrát běžnou praxí.
Alkohol i kokain z nápoje zmizely v roce 1903 poté, co veřejnost i lékaři začali pozorovat negativní účinky, které na uživatele její pití mělo. Listy koky sice v receptuře ještě nějakou dobu zůstaly, samotný kokain se však podařilo chemicky odstranit. Dnes už tedy žádné drogy nápoj neobsahuje, dodání energie zajišťuje pouze přítomný kofein.
Začátek 20. století byl pro firmu klíčový i z hlediska marketingu. Největší boom přineslo spojení s podnikatelem Asou Candlerem, který společnost vyrábějící kokakolu postupně odkoupil. Právě on se ponořil do masivní propagační kampaně a rozdával i poukázky na nápoj zdarma, aby nápoj dostal do povědomí většího množství lidí.
Symbol popkultury i Ameriky
Se sloganem „Pause that refreshes“ se kola postupně změnila v symbol amerického životního stylu, spojeného s dobrou náladou a odpočinkem. Nejen, že se pila na večírcích a v restauracích, ale díky její hojné přítomnosti na filmovém plátně odstartovala i její éra jakožto popkulturního fenoménu. Postupem času se začala objevovat i v hudebních textech nebo ve výtvarném umění, kde vyniká její ztvárnění Andym Warholem.
Navýšení prodeje nealkoholického nápoje napomohla původně i prohibice, jež ve 30. letech minulého století vedla ke zvýšení cen alkoholu, což ho pro mnoho amerických občanů činilo nedostupným.
Kromě symbolu pohody, získala Coca-Cola i image „chuti domova“, a to především pro americké vojáky, kterým ji firma dodávala přímo na frontu. Vojáci si na její chuť navíc natolik zvykli, že ji ve velkém vyhledávali i po návratu z války, a tak značku nevědomky popularizovali.
Chutná kola všude stejně?
Mezi 50. a 80. lety prorazila značka do Evropy, Asie a Afriky a stala se tak celosvětovým gigantem. Za tu dobu se přizpůsobila místním trhům i její výroba, a proto se v různým končinách její chuť mírně liší. Zatímco v USA se při její výrobě používá kukuřičný sirup, který ji dělá sladší a výraznější, v Evropě je její chuť o něco lehčí díky přidávanému cukru.
Základní receptura je nicméně všude stejná. Ačkoli přesný poměr ingrediencí zůstává tajemstvím, suroviny na její výrobu jsou všeobecně známé. Za její charakteristickou chutí pak kromě vybraného sladidla stojí i karamelové barvivo a aroma, tajemně označované jako 7X. Jde o směs citrusových a kořeněných olejů, jakými jsou například citron, pomeranč nebo skořice.
Značka se navíc dokázala vyrovnat i s dalšími požadavky, které s novou dobou postupně přicházely. Snaží se reagovat na ekologické výzvy udržitelnější výrobou a zároveň vyhovět přáním zákazníků, kteří volají čím dál více po dietnějších verzích slavného nápoje. Na trhu se také objevuje mnoho alternativních příchutí ale i předměty, které s potravinami nemají nic společného. Například oblečení s logem slavné firmy prodává hned několik obchodních řetězců, včetně oděvní značky H&M nebo Reserved.