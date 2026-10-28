„Předpokládalo se, že Coca-Cola dokáže využít svou rozsáhlou a mimořádně úspěšnou celosvětovou síť prodejních automatů k masivnímu rozšíření samoobslužných kávovarů Costa Express. Ukázalo se však, že to tak nefunguje,“ uvedl pro agenturu Bloomberg Jason Cotta, bývalý výkonný ředitel Costa Coffee, který ze společnosti odešel šest měsíců po jejím převzetí Coca-Colou.
Že investice nenaplnila původní očekávání, už v létě 2025 připustil tehdejší generální ředitel James Quincey při prezentaci hospodářských výsledků. Koncem loňského roku se výrobce nealkoholických nápojů pokusil kavárenský řetězec prodat.
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Mezi zájemci byla podle zdrojů agentury Bloomberg také britská investiční společnost TDR Capital, která ovládá síť supermarketů Asda. Zájemci o převzetí Costy zvažovali nabídky kolem jedné miliardy liber (zhruba 29 miliard Kč), tedy přibližně čtvrtiny částky, kterou Coca-Cola původně zaplatila. Jednání však podle těchto zdrojů ztroskotala na ceně.
Podle informací, které 8. října zveřejnil americký portál Semafor, Coca-Cola znovu prodej zvažuje. O převzetí řetězce už údajně uvažoval nejméně jeden strategický zájemce, od transakce však kvůli ceně a dalším strategickým otázkám ustoupil.
Americký výrobce nealkoholických nápojů však později v prohlášení pro agenturu Bloomberg uvedl, že Costa Coffee v současnosti prodávat nehodlá. „Costa Coffee je společnost, které věříme. Káva je důležitou součástí naší strategie nabízet široký sortiment nápojů a kroky, které Costa podnikla, přinášejí pozitivní výsledky. Naším cílem je zajistit dlouhodobý růst a prosperitu společnosti,“ uvedla společnost.
Drahé kávovary a neznámá značka
Důvodů, proč se plány Coca-Coly nenaplnily, bylo podle agentury Bloomberg několik. Společnost podcenila náklady na provoz samoobslužných kávovarů Costa Express i rozdílné spotřebitelské zvyklosti na jednotlivých trzích. Zatímco v Británii byli zákazníci ochotni zaplatit více za kávu připravenou z čerstvých zrn a mléka, ve Spojených státech byli na čerpacích stanicích zvyklí kupovat levnou překapávanou kávu.
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Costa Coffee navíc byla pro většinu amerických spotřebitelů prakticky neznámou značkou. „Prosadit v nové zemi automat se značkou, kterou tamní zákazníci vůbec neznají, je velmi náročné. Aby to fungovalo, musel by na zákazníky udělat mimořádně dobrý první dojem,“ uvedl Jim Watson, poradce pro nápojový průmysl.
Situaci dále zkomplikovala pandemie covidu-19, během níž musel řetězec uzavřít své britské kavárny a přišel o hlavní zdroj příjmů. Lidé si navíc během lockdownů pořizovali kvalitnější domácí kávovary a ani po uvolnění opatření již nenavštěvovali kavárny tak často jako dříve.
„Costa se z pandemie příliš dobře nevzpamatovala. Její vlastník nemá zkušenosti s provozováním kaváren a ani o ně nejeví příliš velký zájem. Řetězec potřeboval oživit,“ zmínil Jason Cotta.
Costa Coffee je opět v provozním zisku
Společnost Costa Coffee uvedla, že od roku 2023 zrekonstruovala 1 063 kaváren ve Velké Británii a Irsku. Rozšířila také celosvětovou síť samoobslužných kávovarů Costa Express, jejichž počet vzrostl z 8 237 v době převzetí Coca-Colou na více než 15 tisíc. Značka nyní působí přibližně v 50 zemích, zatímco v roce 2018 jich bylo 32.
Firma v roce 2025 zvýšila tržby o pět procent na 1,29 miliardy liber a po předchozí ztrátě se vrátila do provozního zisku, který dosáhl 20,4 milionu liber. Podle zástupců Costa Coffee její růst v první polovině roku 2026 dále zrychlil.
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Vzhledem k velikosti Coca-Coly však mají výsledky Costa Coffee pro její investory jen omezený význam. Tržní kapitalizace amerického nápojového giganta přesahuje 400 miliard dolarů a jeho akcie od začátku roku posílily o 34 procent.
„Pro Coca-Colu jde o relativně malý finanční problém, ale zároveň o velmi viditelný neúspěch,“ řekl Chris Clowes, bývalý provozní manažer Costa Coffee. „Myslím, že při dalších akvizicích bude společnost mnohem opatrnější,“ dodal.