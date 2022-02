Více lahví na více použití. Coca-Cola slibuje 25 procent znovupoužitelných obalů

Americký nápojový gigant, který podle organizace Break Free From Plastic patří mezi největší plastové znečišťovatele na světě, bude usilovat o to, aby do roku 2030 byla čtvrtina jeho obalů celosvětově opakovaně použitelná. Krok vítají ekologické organizace.