Co je Allwyn?
Allwyn je největší loterijní společnost v Evropě. Vznikla z někdejší Sazka Group. Provozuje loterie a sportovní sázky v šesti evropských zemích – kromě Česka také v Británii, Itálii, Rakousku, Řecku na Kypru a také v USA.
V Británii Komárkova skupina provozuje prestižní Národní loterii, která patří k největším na světě. Desetiletá licence byla největší zakázkou veřejného sektoru v Británii.
Allwyn v kostce
Tento úspěch znamenal pro skupinu zásadní průlom na globální scéně a potvrdil její ambici stát se světovým lídrem v oboru.
Kdo vlastní Allwyn?
Allwyn vlastní investiční skupina KKCG, jejímž zakladatelem a většinovým vlastníkem je český podnikatel Karel Komárek.
KKCG vlastní Allwyn prostřednictvím Allwyn AG se sídlem v Lucernu ve Švýcarsku.
Generálním ředitelem Allwyn je Robert Chvátal.
Čím se zabývá Allwyn?
Vedle loterií se Allwyn zaměřuje i na digitální inovace a online prostředí, což je trend, který v posledních letech hýbe celým herním průmyslem. Sází na kombinaci tradičních číselných her s moderními technologiemi, které umožňují hráčům sázet jednoduše přes internet či mobilní aplikace.
Letos v únoru se společnost Allwyn Entertainment stala oficiálním partnerem Formule 1. Prostřednictvím série 24 automobilových závodů po celém světě chce firma posílit globální povědomí o své značce.
Kdo je Karel Komárek?
Karel Komárek patří k nejbohatším českým podnikatelům.
Narodil se 15. března 1969 v Hodoníně. Podnikatelský příběh Karla Komárka se začal psát v roce 1992, kdy rozjel svou první firmu.
Za 30 let se z KKCG stala úspěšná globální investiční společnost se zaměřením na loterijní a herní byznys, energetiku, informační technologie a development.
Do skupiny patří společnosti jako MND, Aricoma, Avenga, KKCG Real Estate Group, či Allwyn (Sazka). Karel Komárek se věnuje také rodinné nadaci Karel Komárek Family Foundation, která pečuje o kulturní dědictví, podporuje umělecké vzdělávání a rozvíjí mladé hudební talenty.
V roce 2022 Karel Komárek spustil projekt More Than Equal, jehož cílem je vychovat první šampionku Formule 1. V F1 je aktivní také loterijní společnost Allwyn, která je významným sponzorem jak F1, tak stáje McLaren. Karel Komárek je ženatý s manželkou Štěpánkou s níž má dvě děti, další dva potomky má z prvního manželství.