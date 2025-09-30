Co je Allwyn? Druhý nejbohatší Čech posílá jméno Sazka do historie

Petra Škraňková
  9:01
Druhý nejbohatší Čech současnosti Karel Komárek pošle slavnou a zavedenou značku do historie. Největší loterijní společnost Sazka, kterou vlastní, převezme název celé jeho mezinárodní skupiny Allwyn. Komárek provozuje loterie a další herní produkty ve více evropských zemích a během posledních let se Allwyn vypracovala mezi nejvýznamnější hráče na trhu sázkových her.
Druhý nejbohatší Čech Karel Komárek s manželkou Štěpánkou | foto: archiv Karla Komárka

Co je Allwyn?

Allwyn je největší loterijní společnost v Evropě. Vznikla z někdejší Sazka Group. Provozuje loterie a sportovní sázky v šesti evropských zemích – kromě Česka také v Británii, Itálii, Rakousku, Řecku na Kypru a také v USA.

V Británii Komárkova skupina provozuje prestižní Národní loterii, která patří k největším na světě. Desetiletá licence byla největší zakázkou veřejného sektoru v Británii.

Allwyn v kostce

  • Vznik značky: 2021 (dříve Sazka Group)
  • Majitel: investiční skupina KKCG Karla Komárka
  • Firma je řízená ze švýcarského Lucernu, kde má sídlo
  • Působí v Česku, Británii, Rakousku, Řecku, Itálii, na Kypru a v USA
  • v roce 2022 získal licence na provozování britské Národní loterie
  • nabízí číselné loterie (Sportka, Eurojackpot aj.), stírací losy, digitální hry, online sázení

Tento úspěch znamenal pro skupinu zásadní průlom na globální scéně a potvrdil její ambici stát se světovým lídrem v oboru.

Kdo vlastní Allwyn?

Allwyn vlastní investiční skupina KKCG, jejímž zakladatelem a většinovým vlastníkem je český podnikatel Karel Komárek.

KKCG vlastní Allwyn prostřednictvím Allwyn AG se sídlem v Lucernu ve Švýcarsku.

Generálním ředitelem Allwyn je Robert Chvátal.

Čím se zabývá Allwyn?

Vedle loterií se Allwyn zaměřuje i na digitální inovace a online prostředí, což je trend, který v posledních letech hýbe celým herním průmyslem. Sází na kombinaci tradičních číselných her s moderními technologiemi, které umožňují hráčům sázet jednoduše přes internet či mobilní aplikace.

Allwyn miliardáře Komárka vstupuje do F1. Stane se oficiálním partnerem

Letos v únoru se společnost Allwyn Entertainment stala oficiálním partnerem Formule 1. Prostřednictvím série 24 automobilových závodů po celém světě chce firma posílit globální povědomí o své značce.

Kdo je Karel Komárek?

Karel Komárek patří k nejbohatším českým podnikatelům.

Podnikatel a miliardář Karel Komárek.

Narodil se 15. března 1969 v Hodoníně. Podnikatelský příběh Karla Komárka se začal psát v roce 1992, kdy rozjel svou první firmu.

Za 30 let se z KKCG stala úspěšná globální investiční společnost se zaměřením na loterijní a herní byznys, energetiku, informační technologie a development.

Komárek senior: Máme se synem úplně jiné názory

Do skupiny patří společnosti jako MND, Aricoma, Avenga, KKCG Real Estate Group, či Allwyn (Sazka). Karel Komárek se věnuje také rodinné nadaci Karel Komárek Family Foundation, která pečuje o kulturní dědictví, podporuje umělecké vzdělávání a rozvíjí mladé hudební talenty.

Je vám líto, že název i logo Sazka pravděpodobně zmizí?

celkem hlasů: 5385

V roce 2022 Karel Komárek spustil projekt More Than Equal, jehož cílem je vychovat první šampionku Formule 1. V F1 je aktivní také loterijní společnost Allwyn, která je významným sponzorem jak F1, tak stáje McLaren. Karel Komárek je ženatý s manželkou Štěpánkou s níž má dvě děti, další dva potomky má z prvního manželství.

