Co je Allwyn?
Allwyn je největší loterijní společnost v Evropě. Vznikla z někdejší Sazka Group. Provozuje loterie a sportovní sázky v šesti evropských zemích – kromě Česka také v Británii, Itálii, Rakousku, Řecku na Kypru a také v USA.
V Británii Komárkova skupina provozuje prestižní Národní loterii, která patří k největším na světě. Desetiletá licence byla největší zakázkou veřejného sektoru v Británii.
Allwyn v kostce
Tento úspěch znamenal pro skupinu zásadní průlom na globální scéně a potvrdil její ambici stát se světovým lídrem v oboru.
Kdo vlastní Allwyn?
Allwyn vlastní investiční skupina KKCG, jejímž zakladatelem a většinovým vlastníkem je český podnikatel Karel Komárek.
KKCG vlastní Allwyn prostřednictvím holdingu Allwyn Entertainment se sídlem v Lucemburku.
Generálním ředitelem Allwyn je Robert Chvátal.
Čím se zabývá Allwyn?
Vedle loterií se Allwyn zaměřuje i na digitální inovace a online prostředí, což je trend, který v posledních letech hýbe celým herním průmyslem. Sází na kombinaci tradičních číselných her s moderními technologiemi, které umožňují hráčům sázet jednoduše přes internet či mobilní aplikace.
Letos v únoru se společnost Allwyn Entertainment stala oficiálním partnerem Formule 1. Prostřednictvím série 24 automobilových závodů po celém světě chce firma posílit globální povědomí o své značce.
Kdo je Karel Komárek?
Karel Komárek patří k nejbohatším českým podnikatelům.
Narodil se 15. března 1969 v Hodoníně. Vystudoval střední školu strojírenského zaměření, po ní pracoval v Sigmě Hodonín.
Jeho první podnikatelské kroky se datují do roku 1992. Tehdy si od svého otce Karla Komárka staršího vypůjčil 300 000 korun, založil firmu M.O.S. Hodonín a začal podnikat v oblasti armatur.
V roce 1996 se z M.O.S. Hodonín stala společnost Moravia Systems, která posléze se Slovenským plynárenským priemyslom vytvořila firmu SPP Bohemia. Ta se stala také Komárkovým odrazovým můstkem do podnikání v těžbě ropy a plynu.
Značný majetek získal během privatizace, kdy za přispění SPP Bohemia skupoval akcie plynárenských distribučních společností a navyšoval kapitálovou účast v Moravských naftových dolech (nyní MND Group).
V posledních letech se jeho pozornost zaměřila na jiný obor. Po ovládnutí české Sazky začal expandovat v oboru loterií v zahraničí. Jeho snem je vybudovat největší loterijní skupinu na světě.
Karel Komárek je ženatý, jeho manželka Štěpánka spravuje nadaci Karel Komárek Family Foundation. Mají čtyři děti, žijí ve švýcarském Verbieru. Komárek je považován za zapáleného cyklistu, veslaře a golfistu.