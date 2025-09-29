Co je Allwyn? Druhý nejbohatší Čech posílá jméno Sazka do historie

Petra Škraňková
  12:59
Druhý nejbohatší Čech současnosti Karel Komárek pošle slavnou a zavedenou značku do historie. Největší loterijní společnost Sazka, kterou vlastní, převezme název celé jeho mezinárodní skupiny Allwyn. Komárek provozuje loterie a další herní produkty ve více evropských zemích a během posledních let se Allwyn vypracovala mezi nejvýznamnější hráče na trhu sázkových her.

Na červený koberec se dostavil také druhý nejbohatší Čech v roce 2021 Karel Komárek a jeho žena Štěpánka Komárková. Dvojice založila nadaci Karel Komárek Family Foundation. (1. července 2022) | foto: Václav Šlauf, Václav Šlauf,  MAFRA

Co je Allwyn?

Allwyn je největší loterijní společnost v Evropě. Vznikla z někdejší Sazka Group. Provozuje loterie a sportovní sázky v šesti evropských zemích – kromě Česka také v Británii, Itálii, Rakousku, Řecku na Kypru a také v USA.

V Británii Komárkova skupina provozuje prestižní Národní loterii, která patří k největším na světě. Desetiletá licence byla největší zakázkou veřejného sektoru v Británii.

Allwyn v kostce

  • Vznik značky: 2021 (dříve Sazka Group)
  • Majitel: investiční skupina KKCG Karla Komárka
  • Sídlo holdingu v Lucemburku, řízení z Prahy a Londýna
  • Působí v Česku, Británii, Rakousku, Řecku, Itálii, na Kypru a v USA
  • v roce 2022 získal licence na provozování britské Národní loterie
  • nabízí číselné loterie (Sportka, Eurojackpot aj.), stírací losy, digitální hry, online sázení

Tento úspěch znamenal pro skupinu zásadní průlom na globální scéně a potvrdil její ambici stát se světovým lídrem v oboru.

Kdo vlastní Allwyn?

Allwyn vlastní investiční skupina KKCG, jejímž zakladatelem a většinovým vlastníkem je český podnikatel Karel Komárek.

KKCG vlastní Allwyn prostřednictvím holdingu Allwyn Entertainment se sídlem v Lucemburku.

Generálním ředitelem Allwyn je Robert Chvátal.

Čím se zabývá Allwyn?

Vedle loterií se Allwyn zaměřuje i na digitální inovace a online prostředí, což je trend, který v posledních letech hýbe celým herním průmyslem. Sází na kombinaci tradičních číselných her s moderními technologiemi, které umožňují hráčům sázet jednoduše přes internet či mobilní aplikace.

Allwyn miliardáře Komárka vstupuje do F1. Stane se oficiálním partnerem

Letos v únoru se společnost Allwyn Entertainment stala oficiálním partnerem Formule 1. Prostřednictvím série 24 automobilových závodů po celém světě chce firma posílit globální povědomí o své značce.

Kdo je Karel Komárek?

Karel Komárek patří k nejbohatším českým podnikatelům.

Karel Komárek mladší, majitel investiční skupiny KKCG.

Narodil se 15. března 1969 v Hodoníně. Vystudoval střední školu strojírenského zaměření, po ní pracoval v Sigmě Hodonín.

Jeho první podnikatelské kroky se datují do roku 1992. Tehdy si od svého otce Karla Komárka staršího vypůjčil 300 000 korun, založil firmu M.O.S. Hodonín a začal podnikat v oblasti armatur.

V roce 1996 se z M.O.S. Hodonín stala společnost Moravia Systems, která posléze se Slovenským plynárenským priemyslom vytvořila firmu SPP Bohemia. Ta se stala také Komárkovým odrazovým můstkem do podnikání v těžbě ropy a plynu.

Značný majetek získal během privatizace, kdy za přispění SPP Bohemia skupoval akcie plynárenských distribučních společností a navyšoval kapitálovou účast v Moravských naftových dolech (nyní MND Group).

V posledních letech se jeho pozornost zaměřila na jiný obor. Po ovládnutí české Sazky začal expandovat v oboru loterií v zahraničí. Jeho snem je vybudovat největší loterijní skupinu na světě.

Komárek senior: Máme se synem úplně jiné názory

Karel Komárek je ženatý, jeho manželka Štěpánka spravuje nadaci Karel Komárek Family Foundation. Mají čtyři děti, žijí ve švýcarském Verbieru. Komárek je považován za zapáleného cyklistu, veslaře a golfistu.

Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Otevírací doba 28. září 2025. Kde nakoupíte a jaké obchody budou mít zavřeno

28. září 2025 je Den české státnosti a také svátek svatého Václava. Podle zákona patří mezi státní svátky České republiky, kdy musejí mít velké obchody zavřeno. Kde a kdy v tento den nakoupíte?

Je to nezákonné, naříkají Rusové. Dožadují se náhradních dílů pro svá letadla

Rusko naléhá na Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO), aby zmírnila sankce týkající se leteckých náhradních dílů. Moskva krok označuje jako nezákonné donucovací opatření. Argumentuje, že...

Místo nákupu zábava. Obchodní domy v centrech měst se mění k nepoznání

Klasický obchodní dům v centru velkých měst dnes přežije jen těžko. V Praze se tak obchodní střediska proměňují k nepoznání a stávají se spíše zábavními centry, kam lidé chodí nakupovat jen zřídka....

Letitý spor o zvlněnou dálnici je u konce. Firmy ji budou muset zadarmo opravit

Poslední a zároveň nejhorší úsek zvlněné dálnice D1 u Ostravy se po třinácti letech soudů dočká opravy. Tu budou muset podle rozhodnutí rozhodčího soudu na své náklady provést společnosti Eurovia a...

Konec značky po 70 letech. Sazka se přejmenuje, změní i logo

Loterijní společnost Sazka se přejmenuje na Allwyn, napsaly Hospodářské noviny. Nové jméno začne používat od konce ledna 2026. Některé jednotlivé hry si však svá jména zachovají. Mateřskou...

Kubišová s předstihem slavila narozeniny. Je na známkách, jako první česká zpěvačka

Při příležitosti 83. narozenin zpěvačky a disidentky Marty Kubišové vychází v limitované edici její portrét na oficiálních poštovních známkách České pošty. Kubišová je tak vůbec první českou...

29. září 2025  11:35

Kariéra a rodičovství jdou skloubit, říká podnikatelka. Nabízí expertky na mateřské

Vysíláme

Když se Kristýna Cejnarová pokoušela po mateřské vrátit do práce, narazila. Měla za sebou kariéru marketingové manažerky, vysokoškolské vzdělání, ale také dvojčata a potřebu pracovat převážně z...

29. září 2025

Název Sazka skončí: historie, rekordní výhry a fenomén, který baví Česko skoro 70 let

Kdo by nechtěl proměnit pár korun v pohádkové bohatství? Loterie se těší oblibě už stovky let a v českých zemích to nebylo jinak, od monarchie přes první republiku až po éru komunismu. Právě tehdy, v...

29. září 2025  9:29

Lufthansa zruší čtyři tisíce pracovních míst. Škrty se dotknou administrativy

Německé aerolinky Lufthansa chtějí do roku 2030 zrušit 4 000 pracovních míst v administrativě. Společnost to oznámila při příležitosti takzvaného Dne kapitálových trhů, informovala agentura DPA....

29. září 2025  8:52

Konec značky po 70 letech. Sazka se přejmenuje, změní i logo

Loterijní společnost Sazka se přejmenuje na Allwyn, napsaly Hospodářské noviny. Nové jméno začne používat od konce ledna 2026. Některé jednotlivé hry si však svá jména zachovají. Mateřskou...

29. září 2025  7:36

Důležité nákupy z počítače, ty emoční z mobilu. Preference Čechů se mění

I když by se mohlo zdát, že nákupy na webu provádějí Češi vždy stejně, dokážou technologické firmy vystopovat zajímavé rozdíly. Ty se týkají jak vyhledávání různých druhů sortimentu, tak i toho, jak...

29. září 2025

V Česku příští rok přibude 70 kilometrů silnic a dálnic, začne se stavět dalších 140

Premium

Česká dálniční a silniční síť se napřesrok rozroste o dalších 66,7 kilometru. Vyplývá to alespoň z dat Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které má výstavbu dálniční sítě a silnic prvních tříd na...

29. září 2025

Z uličky hrůzy je květinový ráj. Sousedé v Anglii proměnili skládku v oázu klidu

V britském Manchesteru vyčistili místní obyvatelé uličku, která byla roky místem pro nelegální skládky a domovem spousty potkanů. Po pětiletém úsilí a i díky finanční podpoře města se prostor...

28. září 2025

Jízda v oblacích přes 600 metrů nad řekou: Čína otevřela nejvyšší most světa

Nejvyšší most na světě se v neděli otevřel v Číně pro dopravu. Byla tak završená tříletá inženýrská práce. Most Huajiang Grand Canyon se tyčí 625 metrů nad řekou a rozlehlou soutěskou v provincii...

28. září 2025  15:30

Nechci být jen youtuber. MrBeast pozvolna proměňuje slávu v zábavní impérium

Mistr virálních videí MrBeast nezahálí. Přijal nového generálního ředitele, který bude mít na starosti omezení výdajů v jeho firmě a také zajistí ještě větší dosah jejich úspěšného obsahu. Přestože...

28. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Haribo vzalo svět outdooru útokem. Ne medvídky, ale powerbankou

Věhlasný výrobce gumových medvídků uvedl na trh powerbanku se svým logem a obligátním žlutým medvědem. Produkt si vzápětí pro své jedinečné vlastnosti nalezl početnou skupinu příznivců, kteří na něj...

28. září 2025

V životě jsem si nemusela půjčovat peníze. Jak se žije tvůrcům v Hollywoodu

Hollywood byl odnepaměti symbolem slávy. Každý, kdo se toužil prosadit v zábavním průmyslu se přestěhoval právě do Los Angeles. Tento neustálý příliv ambiciózních lidí ale v roce 2010 ustal. Z města,...

28. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.