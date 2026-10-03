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Čína už nechce zahraniční superhvězdy. Manažerka Nike žehlí problém značky v Asii

Jan Dvořák
  17:00
Prezident Čínské basketbalové asociace Kuo Čen-ming a Cathy Sparksová,...

Prezident Čínské basketbalové asociace Kuo Čen-ming a Cathy Sparksová, ředitelka společnosti Nike China. (29. května 2026) | foto: ČTK

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Čína kdysi patřila k nejlepším trhům společnosti Nike, nyní je však hlavní příčinou klesajícího úspěchu tohoto giganta v oblasti sportovního oblečení. Vše má nyní za úkol napravit Cathy Sparksová, ředitelka společnosti Nike China. Snaží se oživit prodeje v zemi, kde tržby klesly ve srovnání se svým vrcholem před několika lety téměř o třicet procent.

I-čchi Feng je 27letý muž, který pochází z provincie Če-ťiang. Dříve tuto značku miloval kvůli jejímu spojení se sportovními ikonami, jako jsou Kobe Bryant anebo Michael Jordan. Nyní ale tvrdí, že kvalita této značky není tak dobrá jako u čínských konkurentů. „Mnoho domácích značek nyní nabízí špičkovou technologii za zlomek ceny,“ říká. Takových, jako je on, jsou v Číně miliony.

Čína je pro Nike druhým největším trhem. V posledních pěti letech se však z nejrychleji rostoucího regionu stal jedním z nejhorších. Značka nedokázala využít sportovního boomu, který na trhu výrazně pomohl konkurenčním značkám, jako jsou On anebo Hoka. Tržby Nike v Číně a na Tchaj-wanu klesly značce téměř o třetinu ve srovnání s vrcholem před pěti lety. „Být velkou západní nadnárodní značkou na čínském trhu už nestačí k tomu, aby člověk uspěl,“ říká Sparksová podle deníku The Wall Street Journal.

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Za posledních šest měsíců se ona, která podléhá přímo generálnímu řediteli Elliottovi Hillovi, rozhodla ukončit provoz většiny internetových obchodů provozovaných maloobchodními partnery, aby posílila prémiový image značky. Rychle zavádí nové produktové řady určené speciálně pro tamní trh.

Sama již navštívila téměř tucet měst, aby pochopila, jak může Nike těžit z rychle se rozvíjející čínské sportovní scény. Zastavila se také v tělocvičnách, kde letí intenzivní tréninky jako Hyrox, a sledovala místní basketbalové zápasy. Jejím úkolem je vzbudit v nich nadšení pro značku Nike.

Zpátky do premia

První prací Cathy Sparksové ve společnosti Nike byl prodej tenisek v jedné z jejích prodejen v Oregonu. O třicet let později má před sebou poněkud náročnější úkol: přesvědčit miliony čínských fanoušků tenisek, aby této značce dali druhou šanci. Pro dlouholetou zaměstnankyni, která se letos na jaře stala šéfkou čínské pobočky, je to obrovská výzva. Pro tohoto sportovního giganta, jenž se celosvětově potýká s potížemi, má mimořádný význam.

Aby pochopila pohled čínských zákazníků, jako je Feng, zúčastnila se fokusních skupin, kde se čínští spotřebitelé dotazují na to, jaké sporty provozují, kde je provozují a co dělají, když se vrátí domů. „Budeme testovat a učit se,“ říká Sparksová. Pochopení čínského spotřebitele značku podle ní dovede ke správnému receptu.

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Nike však čelí v Číně velice konkurenčnímu prostředí. Místní výrobci sportovního oblečení a obuvi se chlubí, že dokážou vyrábět nové modely dvakrát rychleji. Anta, hlavní čínský konkurent společnosti Nike, vlastní několik značek pro čínský trh, jako jsou Fila a lyžařská značka Descente, nabízí spotřebitelům širokou škálu stylových sportovních modelů. Také čínský gigant v oblasti sportovního oblečení Li-Ning uvádí na trh nové tenisky v rychlém tempu.

Sparksová se snaží situaci zvrátit tím, že se pokouší obnovit prémiový charakter značky Nike. Ve svém předchozím působišti, kde řídila aktivity společnosti v oblasti Asie-Pacifiku a Latinské Ameriky, se zasazovala o zredukování nadměrných zásob a zlepšení zážitku z online nakupování.

Nyní Nike v Číně z velké části ukončí prodej produktů online prostřednictvím externích prodejců, včetně místního maloobchodního giganta Topsports. Sparksová tvrdí, že externí prodejci způsobili roztříštěnost online prodejního zážitku a že se snaží omezit výrazné slevy.

V obchodě Topsports na populární online platformě se zlevněné basketbalové tenisky Nike prodávají za méně než 50 dolarů. To je nejméně polovina ceny novějších modelů prodávaných na vlastním webu Nike na téže platformě. Bylo to riskantní rozhodnutí. Velká část tržeb společnosti Nike v Číně – odhadovaná na hodnotu v horní části dvouciferného procentního rozmezí – pochází od externích online velkoobchodníků.

Jak zůstat relevantní?

Zatímco někteří analytici kroky Sparksové oceňují, jiní tvrdí, že změny negativně ovlivní tržby a povedou k ztrátě tržního podílu ve prospěch konkurentů, jako je Adidas, který nadále prodává prostřednictvím společnosti Topsports. Místo placení plné ceny mnoho zákazníků přejde k jiné značce v rámci své cenové kategorie, napsali v červenci analytici z Bernstein. Dodali, že takový krok by mohl oddálit návrat k růstu tržeb v Číně.

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V červnu společnost Nike uvedla, že průměrné maloobchodní slevy v Číně klesly, ale že se očekává, že tržby budou v průběhu roku dále klesat. „Musíme se v Číně vrátit k růstu,“ řekl generální ředitel Hill. „Musíme být více prémioví a kulturně relevantní.“

Brian Fenn, který v Nike pracoval osm let až do roku 2024, včetně působení na pozici ředitele pro produkty v Šanghaji, uvedl, že v době, kdy v Nike působil, mohlo trvat dva až pět let, než se podařilo přijít s novým produktem – což je na vysoce konkurenčním čínském trhu příliš pomalé. Řekl, že silné vazby Sparksové na vedení Nike v USA jí pomohou získat zdroje k urychlení vývoje produktů.

Atak místních značek

V Číně byla v prvních deseti letech 21. století značka Nike synonymem slova „cool“. Byla známa tím, že oblékala největší hvězdy basketbalové NBA, jako jsou LeBron James a Kobe Bryant. Dnes, kdy je v Číně k dispozici mnohem více možností zábavy, už NBA nepředstavuje tak silný kulturní vliv. Zároveň se zlepšila kvalita místních značek, což zahraničním firmám ztěžuje přesvědčit čínské spotřebitele, aby si připlatili. Basketbalové boty značky Anta se prodávají za 50 dolarů nebo méně a čínské recenze na internetu často uvádějí, že nabízejí vynikající kvalitu.

Aby se Sparksové podařilo prorazit, chce více produktů navržených místními designéry, které budou odrážet čínskou kulturu a módu. Minulé pokusy tohoto druhu někdy skončily neúspěchem. Basketbalovou obuv Nike Zoom Court Dragon s vzorem dračích šupin, uvedenou na trh v roce 2022, zákazníci zkritizovali za vysokou cenu 130 dolarů i za to, že se spoléhala na okoukaný motiv draka, aby oslovila čínské zákazníky.

Sparksová uvádí, že usiluje o nový přístup, a proto jmenuje vůbec prvního vedoucího pro tvorbu lokálních produktů pro čínský trh na úrovni viceprezidenta, který bude podřízen přímo jí. Tento tým, jehož počet se zdvojnásobí, uvede na trh v říjnu lifestylové řady sportovního oblečení Nike, a to pouhých šest měsíců od zahájení plánování. Kolekce bude sázet na zájem mladých Číňanů o propojování tradičních a moderních motivů. Sparksová uvádí, že nová řada se zpočátku bude prodávat výhradně v kamenných obchodech, aby se vytvořil zážitek z nákupu v kamenném obchodě, který přiláká více zákazníků.

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Ačkoli celkové tržby v Číně v posledních dvou letech značce neustále klesaly a v posledním čtvrtletí se propadly o 12 procent, Sparksová v nich vidí první známky oživení. Tržby v segmentu běhu rostou dvouciferným tempem již šest čtvrtletí v řadě, a to díky uvedení produktů, jako je Pegasus Premium – drahá, stylová běžecká obuv – a díky spolupráci společnosti s místními běžeckými skupinami. Uvádí, že basketbaloví fanoušci zůstávají silnou skupinou, a plánuje přivést do Číny špičkové hráčky WNBA, včetně Caitlin Clarkové anebo Sabriny Ionescuové, které obě společnost sponzoruje.

Společnost také plánuje se zaměřit na rychle rostoucí aktivity, jako je turistika, raketové sporty a Hyrox. Také počet maratonců za posledních deset let zdvojnásobil. Překotně vznikají hřiště na pickleball i padel. Mladí lidé se pravidelně scházejí na ranní lekce jógy přímo v obchodech. Kromě tréninku nosí čínští milovníci módy tenisové sukně a luxusní běžecké tenisky i jako módní doplněk.

Bude to stačit?

Podíl společnosti Nike na čínském trhu se sportovním oblečením klesl z 27 procent v roce 2020 na 16 procent v loňském roce, uvádí společnost Bernstein. Ta očekává, že do příštího roku klesne na 11 procent, částečně i kvůli rozhodnutí Sparksové ukončit partnerství v oblasti online prodeje.

Skeptiků vůči Nike je spousta včetně Alexandra Shapira, nezávislého konzultanta v oblasti značek, který spolupracuje s čínskými i západními značkami. Ten tvrdí, že mezinárodní marketingová strategie Nike v Číně nefunguje.

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Shapiro uvádí, že mladší Číňané se věnují sportu, aby se udrželi v kondici a setkávali se s přáteli, zatímco čínská reklama společnosti Nike se příliš často zaměřuje na soutěžní aspekt sportu a zobrazuje mezinárodní sportovce v momentech triumfu. „Vypadá to, jako by místní zaměstnanci pouze kopírovali to, co jim předkládají z USA,“ řekl. Čínští spotřebitelé už nepotřebují rady od zahraničních superhvězd,“ uzavřel podle amerického portálu.

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Témata: Nike, Čína, Obchod

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