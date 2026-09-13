Předmětem sporu byl květ se čtyřmi okvětními lístky. Louis Vuitton namítal, že se příliš podobá jeho chráněnému monogramu a soud mu dal za pravdu. Čínský řetězec má kvůli tomu francouzské značce zaplatit 10,3 milionu jüanů, tedy přibližně 31 milionů korun, píše agentura Bloomberg.
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Ačkoliv se na první pohled zdálo, že Louis Vuitton ve sporu uspěl, na čínských sociálních sítích se rychle rozšířil opačný pohled. Část spotřebitelů upozorňuje, že podobný květ se v tradiční čínské ornamentice objevuje už od období dynastie Tchang. Někteří proto vyzývají k omezení nákupů francouzské módní značky.
První čísla naznačují, že kritika skutečně mohla zasáhnout i samotné prodeje. Podle výzkumné společnosti JL Warren Capital klesly tržby značky Louis Vuitton v Číně v červenci meziročně o 30 procent. V srpnu se propad zmírnil alespoň na 20 až 25 procent. „Červencová žaloba vyvolala sílící spor o to, komu tento kulturní motiv vlastně patří. Ten podle všeho výrazně zasáhl i výsledky značky,“ uvedla šéfka JL Warren Capital Junheng Li.
Trápí se i konkurence
Pro LVMH je vývoj kolem značky Louis Vuitton citlivý především kvůli jejímu významu pro celý koncern. Podle odhadů společnosti UBS se na jeho tržbách podílí zhruba čtvrtinou a vytváří přibližně 60 procent provozního zisku před úroky a zdaněním. Čínští zákazníci pak představují asi třetinu celkových prodejů skupiny.
Slabší poptávka nicméně zasáhla i konkurenci. Prodeje značky Gucci v Číně podle JL Warren klesly v červenci meziročně o 20 procent a v srpnu o deset procent. Hermès zaznamenal pokles přibližně o pět, respektive 13 procent.
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V době největší kritiky Louis Vuitton výrazně omezil komunikaci na čínských sociálních sítích. Jeho účty na Douyinu, Weibu a Xiaohongshu prakticky utichly, přestože jen na Weibu značku sleduje více než 11 milionů lidí.
Koncem července navíc do Číny přicestovali šéf Louis Vuitton Pietro Beccari a jeho zástupce Damien Bertrand, aby situaci vyhodnotili přímo na místě. „Můžete vyhrát u soudu a mít souhlas úřadů, veřejné mínění ale může rozhodnout úplně jinak,“ upozornil Robert Wu ze šanghajské výzkumné společnosti Baiguan.
V problémech celý koncern
Podobné problémy už v Číně zažily i další západní značky. Nike, Adidas nebo H&M v minulosti zasáhly spotřebitelské bojkoty spojené s vlasteneckými náladami. Zkušenost s tím má i společnost Dolce & Gabbana, která po kontroverzní reklamní kampani z roku 2018 napravovala poškozenou pověst na čínském trhu několik let.
Kritika Louis Vuitton nyní podle analytiků postupně slábne. JL Warren odhaduje, že v září by se meziroční pokles prodejů mohl zmírnit přibližně na 13 procent. Výraznou ztrátou však byl už srpen, kdy v Číně připadl Valentýn. Pro luxusní značky jde po čínském novém roce o druhou nejdůležitější prodejní událost roku.
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Problémy na čínském trhu navíc přicházejí v době, kdy se nedaří celému koncernu LVMH. Jeho akcie od začátku roku ztratily více než 36 procent a dostaly se zpět k úrovním z období pandemie, uzavírá Bloomberg.