Jste v obranném průmyslu dlouhé roky. Změnilo se v poslední době vnímání tohoto oboru?
Důležité je si říct, co to obranný průmysl je. Většina čtenářů si patrně představí výrobce tanků. Přitom do obranného průmyslu patří výroba sofistikovaného čipu, výroba letadel a radarů či vývoj softwaru. V posledních zmiňovaných kategoriích působí OMNIPOL Group.
Cítíte nyní větší zájem ze strany uchazečů o zaměstnání?
Nemám pocit, že by se úplně změnilo vnímání oboru, spíš se mu teď – vzhledem k aktuální bezpečnostní situaci – dostává více pozornosti. A čím víc se o tom mluví, tím větší je o tento obor zájem. Ale my jsme nikdy neměli nouzi o zájemce, patrně proto, že jsme se vždy pohybovali v oblasti špičkových technologií. Jsme schopni vybrat z třiceti vysokoškolských studentů jednoho. Takovému člověku dáváme plnohodnotnou smlouvu a plat, ale jedinou podmínkou je, že musí dokončit školu. Na druhou stranu, dneska už máme v OMNIPOL Defence tři bývalé studenty, kteří jsou vedoucími oddělení.
Artem Movsesyan
(narozen 1986) je český manažer a podnikatel působící v leteckém a obranném průmyslu, kde má téměř dvě desetiletí zkušeností.
Od začátku roku 2026 zastává pozici Group CEO a předsedy představenstva v rodinné firmě OMNIPOL Group. Před jmenováním do čela nově vzniklého holdingu působil ve společnosti OMNIPOL jako viceprezident pro obchod.
Podílel se na klíčových strategických projektech skupiny, včetně akvizice a následné stabilizace výrobce letadel Aircraft Industries a celkové transformace skupiny OMNIPOL. Má arménské kořeny a studoval na Univerzitě Karlově.
V roce 2024 vzrostly tržby Omnipolu na 10,7 miliardy korun, meziročně o 284 procent. Čistý zisk dosáhl 1,44 miliardy. Jak pokračoval růst v roce 2025 a co očekáváte letos?
Za rok 2025 jsou tržby 15,3 miliardy korun, takže jsme opět meziročně rostli. Čistý zisk byl 1,7 miliardy korun a tento rok bude, troufám si tvrdit, podobně úspěšný. A s tím přicházejí nejen výhody, ale i nevýhody.
Jaké nevýhody může mít tak rychlý růst?
U nás vedl k tomu, že jsme museli velmi rychle měnit strukturu řízení, abychom dokázali věci ukočírovat. Dále musíte expandovat, aby byl růst dlouhodobě udržitelný. Musíte umět diverzifikovat portfolio, což jsme naštěstí uměli. A v neposlední řadě musíte mít dostatek velmi schopných lidí a musíte je umět vést.
Právě kvůli růstu vznikla zastřešující OMNIPOL Group. Nehrozí, že se z české rodinné firmy stane neosobní korporát?
Nechceme být korporát. Jedna věc je systém a nastavení, druhá věc je korporát. Kdybychom byli korporát, tak podle mě jako firma umřeme. Neměli bychom šanci být dost rychlí, flexibilní a otevření. Jedna z našich obrovských výhod je, že jsme malí, velmi přátelští a prozákazničtí. Jsme stále česká rodinná firma a to si chceme uchovat.
Pod hlavičkou OMNIPOL Group se nyní připravuje něco, co Československo zažilo naposledy v 70. letech: vývoj zcela nového dopravního letadla. Co o projektu můžete prozradit?
Nejdříve jsme museli stabilizovat tradičního výrobce Aircraft Industries (bývalý Let Kunovice – pozn. red.), který po turbulentních 90. letech a střídání vlastníků ztratil část svého někdejšího postavení. Vrátili jsme na světové trhy osvědčený letoun L 410, který má dle mého velkou perspektivu ještě celá desetiletí. A když už máme silné vývojové centrum, zkušené konstruktéry a potřebné zázemí, tak jsme si řekli, že je tu prostor pro zcela nové, větší dopravní letadlo s přetlakovou kabinou. Nepůjde ale o pokračování někdejšího projektu L-610 (kunovický L-610 vzlétl na konci 80. let jako tehdy největší dopravní letadlo vyvinuté v Československu, ale nikdy se nedostal do sériové výroby – pozn. red.).
Jak se vyvíjí letadlo, které má obstát na trhu i za několik desítek let?
Je to obrovská výzva. Dopravní letadlo této velikosti se od nuly v Česku už desítky let nevyvíjelo. Navíc se do projektu zapojí nejen naši konstruktéři, ale také univerzity, výzkumné ústavy, spousta subdodavatelů a další instituce. Svým rozsahem je to vlastně národní projekt.
|
Omnipol se transformoval na Omnipol Group a Omnipol Defence
Kolik bude vývoj stát? Objevila se částka osm miliard korun.
Bude to drahé. Ale v České republice ho dokážeme vyvinout řekněme za oněch zmiňovaných osm miliard korun, na Západě by to stálo minimálně 3,5 miliardy eur, tudíž přes 80 miliard korun. A zvládneme to tu v úplně stejné kvalitě.
Kdo projekt zaplatí? Půjde o soukromé peníze majitele podobně jako při vývoji L-39 Skyfox?
Určitě. Ještě nechci zabředávat úplně do detailů, jestli nějakou část refinancujeme, nebo jestli ji dokážeme částečně pokrýt z prvních zakázek, nicméně celou zátěž a veškeré riziko na sebe bere opět náš majitel Richard Háva. Já často říkám, ať počkáme na peníze ze zakázek, a on mi řekne, že to uděláme i tak – že chce Česku znovu darovat další pýchu. Bere to jako dědictví a odkaz československého letectví, který chce rozvíjet.
Jak velký prostor na trhu pro nové letadlo vidíte?
V této kategorii transportních letadel dnes podle mě na trhu chybí moderní konstrukce. V tom vidíme velkou příležitost. Odhadujeme, že bychom mohli získat až 40 procent příslušného segmentu trhu s turbovrtulovými letadly, což by představovalo přibližně 50 prodaných strojů ročně.
Máme v Česku dost konstruktérů, kteří dokážou takové letadlo navrhnout?
Česká republika, ač se to nezdá, je opravdu letecká velmoc. Patříme mezi pouhých devět zemí světa, které dokážou vyvinout a vyrobit vlastní letadlo od začátku do konce. Problém je, že v minulosti mnoho talentovaných lidí odcházelo do zahraničí, například do Airbusu. Nikoli proto, že by chtěli utíkat z Česka, ale proto, že hledali příležitost pracovat na skutečném vývoji letadel. A právě takovou možnost jim teď chceme nabídnout. Peníze jsou samozřejmě důležité, ale troufám si říct, že pro konstruktéra může být ještě důležitější vědomí, že se jeho vlastní nápad jednou skutečně vznese do vzduchu.
Kdy se letadlo dostane do vzduchu?
Počkejte si na červnovou Paris Air Show, tam řekneme více.
Jak zásadní byla pro využití letounu L-39 Skyfox akvizice australské společnosti SiNAB? Otevřela vám její technologie nové obchodní příležitosti?
Rozhodně. V době, kdy řada lidí sázela spíše na takzvané interceptory, tedy drony určené k sestřelování jiných dronů, přišli experti z OMNIPOL Defence s myšlenkou využít k boji proti dronům technologii SiNAB. Její výhodou je, že ji lze instalovat na různé typy letadel.
|
Dny NATO v Ostravě představily zabijáka dronů, pod křídly skrývá raketové bloky
Proč jste se rozhodli spojit tuto technologii právě s letounem L-39 Skyfox?
Ukázalo se, že Skyfox nabízí velmi dobrý poměr ceny a výkonu. Je dostatečně rychlý, má potřebné zbraňové systémy a jeho provoz je výrazně levnější než u moderních stíhaček. Navíc může používat střely, které stojí zlomek ceny některých raket využívaných jinak v protivzdušné obraně. Když proti relativně levnému dronu nasadíte F-16 s drahou raketou, ekonomicky to nedává příliš smysl. Skyfox tak získal úplně nové využití. Z původně cvičného letounu se stává víceúčelový stroj, který může sloužit také jako lovec dronů.
Další vaší novinkou představenou na pražském veletrhu Future Forces je falešný radar společnosti ERA, který má chránit skutečné radarové systémy. Je o něj velký zájem?
Už ve stadiu vývoje, když ještě nebyl plně dokončený, o něj byl obrovský zájem. Využili jsme unikátní know-how naší společnosti ERA a vytvořili zařízení, které dokáže napodobovat signaturu skutečného radaru, dokáže nasimulovat i radar systému Patriot. Protivník tak může útočit na falešný cíl. Přitom stojí doslova jen zlomek jeho ceny.
Připravujete i systémy, které by před drony chránily továrny, infrastrukturu nebo jednotlivá vozidla?
Jednoznačně. Pracujeme na celé řadě technologií, od ochrany velkých průmyslových areálů až po jednotlivá vozidla. Nejde přitom o jedno univerzální řešení. Drony můžete včas odhalit, rušit jejich signál, sestřelit je nebo zachytit speciální sítí.
Jak taková ochrana funguje v praxi?
Například na Ukrajině se stává, že útočný dron čeká na zemi a vzlétne teprve ve chvíli, kdy kolem projíždí vojenské vozidlo. Vyvíjíme proto systém, který se instaluje přímo na automobil. Pomocí senzorů rozpozná blížící se dron a vypustí proti němu ochrannou síť, která ho má zachytit. Podobných řešení připravujeme v OMNIPOL Defence více.
Kde chcete mít skupinu za deset let?
Naší ambicí je stát se významným hráčem evropského obranného průmyslu se světovým přesahem, ale nemáme to nastavené tak, že musíme být v první desítce nebo první stovce. Chceme posilovat ve třech hlavních oblastech – letectví, elektronice a obranných technologiích. A přál bych si tu mít co nejvíce schopných a dobrých lidí.