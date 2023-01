Jak rozdělit ČEZ? Stát zvažuje změnou zákona potlačit páky malých akcionářů

O projednávání dokumentu napsal člen Legislativní rady vlády Petr Bezouška na Facebooku.

„Ke schválení rozdělení akciové společnosti strategického zájmu s nerovnoměrným výměnným poměrem postačí 85 procent hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě zanikající nebo rozdělované společnosti, přičemž valná hromada je při takovém rozhodování schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje dvě třetiny základního kapitálu,“ zní formulace v návrhu novely zákona, který ve čtvrtek projednala LRV.

Kdyby zákon prošel, stát by posílil svou roli ve valné hromadě ČEZ a mnohem snadněji by mohl prosadit vlastní představu o podmínkách rozdělení této společnosti. Ve firmě má totiž 70procentní podíl, zbylých 30 procent drží minoritní akcionáři.

V aktuálně platném zákoně je pro rozdělení akciové společnosti potřeba alespoň 90 procent hlasů všech akcionářů.

Na informaci, která už koluje po sociálních sítích, reagovaly akcie ČEZ na pražské burze. Posílily o více než čtyři procenta, kolem čtvrté odpoledne byla jejich cena kolem 913 korun.

Petr Bezouška Copak to dneska projednáváme na LRV? Takovou zajímavou kurzotvornou informaci ;)



Rozdělení ČEZu!



Vláda chce přijmout speciální pravidlo: 13 4

Minoritní akcionář energetické společnosti Michal Šnobr ve čtvrtek na Twitteru uvedl, že záměr odporuje unijní legislativě a zasahuje do soukromých práv akcionářů. „Má se týkat jen ČEZ, ač to není řečeno exaktně,“ napsal. Požadavek, aby s rozdělením muselo souhlasit 85 procent přítomných akcionářů, podle něj „v reáliích valných hromad ČEZ znamená, že by sedmdesátiprocentní podíl státu měl stačit“.

Premiér Petr Fiala (ODS) před dvěma týdny uvedl pro ČTK, že platí úmysl získat větší kontrolu státu nad energetickou infrastrukturou. Chystané kroky nechtěl naznačovat kvůli vlivu komentářů na burze a na hodnotu společnosti. „Mohu jenom říct: ano, máme zájem provést určitou transformaci české energetiky a její součástí je získání větší kontroly státu nad energetickou infrastrukturou,“ uvedl premiér. Předpokládá, že některé kroky se projeví již letos.