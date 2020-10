Zájem o práci v ČEZ roste, říká Chaloupková z představenstva firmy

Jak se pandemie koronaviru projevila na náborových aktivitách Skupiny ČEZ?

Jarní vlna epidemie se na zaměstnanosti v ČEZ projevila jen mírně. V letošním prvním pololetí jsme poptávali přes 500 zaměstnanců, což bylo meziročně o 11 procent více než ve stejném období loni. A zároveň jsme nepropouštěli. Patříme mezi poskytovatele kritické infrastruktury státu. Naším cílem bylo proto udržet co nejvíce lidí v provozu, abychom zajistili bezproblémové dodávky elektřiny a tepla.

Nicméně jsme zaznamenali, jak se epidemie projevila na trhu práce. Prudce se zvedl zájem o naše inzerované pozice. Zatímco v květnu 2019 měly inzeráty ČEZ zhruba 28 tisíc shlédnutí, letos to bylo třikrát více – přes 90 tisíc shlédnutí. Vzrostl také průměrný počet reakcí na jednu pozici: loni v květnu poslalo svůj životopis v průměru 13 lidí na jednu pozici, letos v květnu to bylo 25 osob.

Jak si prudký nárůst zájmu vysvětlujete?

To je spíše otázka na sociology. Jednou z možných interpretací může být, že lidé na konci jara očekávali, že firmy začnou v důsledku pandemie propouštět. Proto se začali rozhlížet po pracovních nabídkách. A ČEZ patří mezi známé a respektované zaměstnavatele.

Museli jste upravit způsob nabírání nových lidí?

Samozřejmě. V ČEZ stavíme na dlouhodobé spolupráci se školami a se studenty. Nabízíme řadu zajímavých programů, stáží a hodně stavíme na osobním kontaktu: například jezdíme na veletrhy, organizujeme přednášky, interaktivní besedy či setkání s odborníky. Nic z toho se na jaře, ani teď při podzimní vlně nedá kvůli přísným hygienickým opatřením dělat. V maximální míře jsme tedy přešli na online formu a nabídli jsme školám podporu ve výuce, na což jsem nesmírně hrdá.

Stejně jsme byli nuceni postupovat také u výběrových řízení. Online forma, kterou jsme dříve využívali spíš výjimečně, se stala nedílnou součástí naší práce. Zjistili jsme, že online pohovory jsou velmi efektivní. I přesto, že pro některé uchazeče představuje tato forma výběrového řízení první zkušenost. Někdy se stane, že nás během pohovoru zradí technika, ale i s tím si už umíme poradit. Stále však existují výběrová řízení, která budeme realizovat i nadále osobně. V těchto případech vedeme pohovory v souladu se všemi bezpečnostními opatřeními.

Jak vlastně sháníte zaměstnance? Jaké kanály k tomu používáte?

Ve Skupině ČEZ máme nábor řešený několika způsoby. Jako hlavní kanál využíváme kariérní web kdejinde.cz, kde je možné filtrovat si inzerované pozice podle oborového zaměření, podle regionu nebo konkrétní společnosti Skupiny. Využíváme také vnitřní zdroje. Řadu odborných a manažerských pozic obsazujeme lidmi, kteří u již nás pracují, firmu znají a navíc se orientují v dané odborné oblasti. Používáme také motivační systém - odměňujeme zaměstnance, pokud doporučí svého známého.

Kdo se k vám aktuálně nejvíce hlásí?

Podle anket, jako je například TOP Zaměstnavatelé, jsme volbou číslo jedna pro studenty technických oborů. Pochopitelně zejména pro energetiky, ale i pro další obory – zejména pro elektro, elektrotechnika a strojírenství. Uchazeči se u nás dostanou k nejlepším technologiím: máme jaderné elektrárny, nejmodernější paroplynku v zemi nebo špičkové výzkumné laboratoře. To u jiných firem nenajdou. Zajímavý je také náš trading, ICT, e-mobilita, nebo distribuce, která má ambiciózní program digitalizace a smartifikace sítí. V rámci ESCO zase pomáháme zákazníkům šetřit finance i životní prostředí. Jsme firma, která sleduje trendy v energetice a sama je do velké míry určuje.

A jak se vám daří nabírat v jednotlivých regionech?

Máme propracovaný systém podpory zaměstnanecké mobility: poskytujeme například příspěvky na dopravu, bezúročné půjčky na bydlení, v některých klíčových lokalitách máme zaměstnanecké byty. Odborníky umíme nabrat tam, kde je potřeba.

Mění se v poslední době struktura náborů nebo typ lidí, kteří se k vám hlásí?

Řekla bych, že energetika je velmi specifický obor. Láká určitý typ lidí, kteří jí věnují často celý život. To neznamená, že by nastoupili a na stejné pozici zůstali třicet let. Ale zůstávají věrní oboru, neustále se v něm zdokonalují a prohlubují své znalosti. I proto se třeba nebojíme nabírat odborníky z věkové skupiny 50 let a výše. V náboru se ale samozřejmě odrážejí i současné trendy. Když se česká vláda znovu začala věnovat tématu výstavby nových jaderných bloků, zvedl se zájem uchazečů o pozice v této oblasti.

Jaké pozice nyní obsazujete nejvíce?

Uchazeči si mohou každý den vybírat v průměru ze stovky volných pozic. A šíře záběru je skutečně obrovská. Hledáme nejen techniky, ale také odborníky na finance, ekonomii, obchod, právo, IT, zákaznické služby a další. V posledních dnech například sháníme nové posily do našich call center, protože jsme zhruba třetinu našich vyškolených profesionálů poskytli do služeb státu na výpomoc s trasováním. Hodně teď také hledáme IT odborníky – velké projekty zaměřené na digitalizaci běží v ČEZ Distribuci i v ČEZ Prodej, vznikl i speciální útvar DigiHub, který spolupracuje na zavádění umělé inteligence do výroby.

Čím Skupina ČEZ uchazeče o zaměstnání přitahuje? Za čím jdou do ČEZ nejčastěji?

Vzhledem k obrovskému záběru ČEZ je těžké to zobecnit. Jak jsem již naznačila, někteří lidé k nám míří za špičkovými technologiemi. Jiní chtějí být u toho, kdy se mění celý koncept energetiky, tak jak jsme jej doposud znali. Některé láká stabilita velké firmy, pro některé je důležité, že jsme česká společnost, někteří dají na žebříčky nejlepších zaměstnavatelů, ve kterých se pravidelně umisťujeme na předních příčkách. Vnímáme, že mladí lidé se čím dál častěji dívají i na aktivity týkající se udržitelnosti a společenské odpovědnosti.

Co je z vašeho pohledu důležité, aby pro ČEZ vhodný kandidát splňoval?

Nemohu mluvit za všechny kolegy, ale z toho, jak se bavíme, se domnívám, že úplně nejdůležitější je motivace pro práci v oboru a chuť učit se. Práce v energetice je doslova posláním, a navíc máme skvělý systém interního vzdělávání a předávání zkušeností, takže si dokážeme vychovat své vlastní odborníky. A pokud někdo chce a je připravený na sobě pracovat, může u nás kariérně růst. Vždyť i já sama jsem toho příkladem.

Jak dlouho lidé ve Skupině ČEZ zůstávají?

Energetici jsou srdcaři. Není výjimkou, že od nás odcházejí do důchodu zaměstnanci, kteří u nás na různých pozicích strávili téměř půl století. V celé Skupině ČEZ dosáhla dobrovolná fluktuace v letošním roce hodnoty 5,6 procenta. V oblasti výroby nebo distribuce elektrické energie je to ještě výrazně méně. Vysokou loajalitu našich lidí dokazují také průzkumy zaměstnanecké spokojenosti, které si necháváme pravidelně vypracovávat. Zatímco průměrná míra spokojenosti českých zaměstnanců se pohybuje kolem 70 procent, ve Skupině ČEZ je to 81 procent.

A čeho si v práci nejvíc váží?

Na svou práci jsou ve Skupině ČEZ hrdé tři čtvrtiny pracovníků, zatímco celorepublikový průměr je 46 procent. Nejvíce si u nás lidé váží jistoty zaměstnání, firemních benefitů a také poskytovaného pracovního vybavení.