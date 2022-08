Akcie ČEZ ztratily téměř pětinu hodnoty, mohou za to spekulace o dani

Tento možný krok vlády většina expertů považuje za chybu. Od začátku roku na červnový vrchol přidaly akcie ČEZ na burze 47 procent, od té doby osmnáct procent odepsaly.

„Kurz akcií sráží dolů zejména úvahy o dani z mimořádných zisků. Z vysokých cen energií se stává politické téma, proto existuje značná pravděpodobnost, že vláda nějakou formu dodatečného danění zavede. To samozřejmě sníží atraktivitu tuzemska jako destinace pro zahraniční investice,“ řekl analytik společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler.

Akcie ČEZ podle něj v tuto chvíli disponují slušným růstovým potenciálem, zároveň však podléhají řadě rizik. „Například pozastavení dodávek ruského plynu by spustilo kurzový sestup akcií,“ dodal.

Komunikaci kolem zavádění nové daně i její případné zavedení považuje za chybu analytik BH Securities Štěpán Křeček. Politici si podle něj zřejmě neuvědomují, že svými slovy ovlivňují cenu akcií a mnohým investorům již způsobili významné ztráty. „Zaváděním nového typu sektorové daně navíc otvíráme Pandořinu skříňku. Politici tím dostanou do rukou nástroj, kterým by v budoucnu mohli vydírat firmy z různých odvětví,“ uvedl.

„Vývoj akcií ČEZ odráží neprofesionalitu vládní koalice, která se podle premiéra Petra Fialy dohodla na zdanění mimořádných zisků energetických firem,“ míní analytik společnosti XTB Štěpán Hájek. Vládě se podle něj daří manipulovat cenou akcií společnosti, aby mohla později případně znárodnit celý ČEZ za nižší cenu.

„ČEZ bude tento rok inkasovat zisk z předprodejů elektřiny posledních dvou let, tudíž nebude co danit. Zároveň pokud jde o příjmy do státní pokladny, vzhledem k budoucím ziskům firmy neexistuje výhodnější varianta, než zvýšit dividendu,“ řekl Hájek.

Vláda by měla do poloviny příštího roku připravit plán restrukturalizace státní energetické společnosti ČEZ, řekl před dvěma týdny Fiala. Podrobnosti ale neuvedl. V červnu ve svém televizním projevu sdělil, že stát chce mít v blízké budoucnosti pod kontrolu celou síť tuzemských klíčových elektráren, tedy vlastní výrobu elektřiny.

Kabinet diskutuje o zavedení mimořádné daně z neočekávaného zisku pro firmy, která by pomohla lidem při současném vysokém nárůstu cen energií. Někteří představitelé vládní koalice již dříve uvedli, že by se zdanily zisky, na kterých například energetické firmy nemají zásluhu svou iniciativou nebo inovacemi. Cena energií stoupá mimo jiné kvůli ruské invazi na Ukrajinu.

ČEZ vlastní ze sedmdesáti procent stát prostřednictvím ministerstva financí, zbytek drží soukromí akcionáři.