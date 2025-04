Autor: iDNES.cz , ČTK

8:45

Energetická skupina ČEZ plánuje změnit sídlo. Z Brumlovky se přestěhuje do projektu Smíchov City společnosti Sekyra Group. Nové sídlo bude zahrnovat tři samostatné objekty o celkové rozloze 44 tisíc metrů čtverečních, developer zahájil jeho výstavbu. Dokončené by stavby měly být v roce 2027. Společnost Sekyra Group to uvedla v tiskové zprávě.