Počerady získá od roku 2024 Tykač, ČEZ nevyužil opci

ČEZ mohla opce využít do konce roku, to však neudělala, potvrdil mluvčí firmy Ladislav Kříž. ČEZ za elektrárnu získá dvě miliardy korun.

V roce 2013 uzavřela Vršanská uhelná z dnešní skupiny Sev.en Energy s ČEZ dlouhodobou smlouvu o dodávkách uhlí do elektrárny Počerady na 50 let, jejíž součástí byly i dvě opce na prodej, respektive ponechání si elektrárny.

Při možné první opci v roce 2015 zůstala elektrárna majetkem ČEZ. Druhá platila do konce loňského roku. „S ohledem na další kroky Evropské komise omezující stále více využívání uhlí v souvislosti s přechodem na bezemisní ekonomiku ČEZ tuto opci nevyužil,“ uvedl Kříž.

Elektrárna Počerady leží mezi městy Louny a Most. Svým instalovaným výkonem pět krát 200 MW patří k největším uhelným elektrárnám v zemi.