ČEZ koupil firmu Gas Distribution, plyn bude rozvádět po celém Česku kromě Prahy

Autor: ,
  6:30
Polostátní energetická společnost ČEZ koupila stoprocentní podíl ve firmě Gas Distribution, která provozuje plynárenskou síť v jižních Čechách a části Vysočiny. Nově tak bude ČEZ rozvádět plyn v celém Česku s výjimkou Prahy. Cenu ani jedna z firem neuvedla.

Dispečink GasNet řídí distribuci plynu pro 12 krajů v Česku. | foto: GasNet

„Při výrobě elektřiny budou hrát v budoucnu klíčovou roli jaderné elektrárny a obnovitelné zdroje. Zároveň bude důležitou roli zastávat také plyn jako zdroj pro paroplynové elektrárny a pro nové české teplárny, kterými v České republice nahradíme končící uhelné zdroje,“ uvedl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Akvizicí firmy Gas Distribution podle něj ČEZ doplní portfolio o stabilní společnost v regulované části podnikání, což je výhodné pro akcionáře.

ČEZ koupil Gas Distribution prostřednictvím své dceřiné společnosti GasNet od firmy E.ON. Obchod ještě musejí schválit regulační orgány.

ČEZ začíná vyplácet akcionářům dividendu, stát dostane přes sedmnáct miliard

Gas Distribution spravuje síť 4600 kilometrů plynovodů s celkem 111 tisíci odběrnými místy. Má zhruba 120 zaměstnanců a v roce 2024 distribuovala 2,8 terawatthodin plynu. Skupina GasNet pak spravuje síť 65 tisíc kilometrů plynovodů, má více než 2200 zaměstnanců, obsluhuje zhruba 2,2 milionu odběrných míst a v loňském roce distribuovala přes 59 terawatthodin plynu.

„Po vypořádání transakce chceme postupně Gas Distribution integrovat do skupiny GasNet. Plyn bude v dalších letech klíčovým médiem pro zajištění energetické bezpečnosti Česka při zásobování elektřinou i teplem a my jsme rádi, že se budeme moci opřít o další odborníky, kteří nám pomohou naše cíle naplnit,“ uvedl generální ředitel GasNet Andrzej Martynek.

Kdo může za blackout? ČEPS čelí tlaku, ředitel ČEZ Beneš mluví o selhání

ČEZ patří k největším energetickým podnikům v Česku. Většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií. V prvním pololetí letošního roku společnost o více než pětinu snížila svůj čistý zisk na 16,5 miliardy korun. Pokles překonal i původní odhady analytiků, podle nichž se v hospodaření firmy projevily zejména vysoké odpisy a daně.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Už se blyští skoro vše. Trump změnil Bílý dům ve „zlatou kancelář pro zlatý věk“

Během svého druhého funkčního období americký prezident Donald Trump neustále pokračuje v proměnách interiéru Bílého domu. Sjednocujícím tématem je extravagance, jedna barevná tématika však vyniká...

V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

Pražští radní schválili změnu územního plánu nutnou pro stavbu multifunkčního mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Rada změnu...

Labubu má konkurenci. Na trh se vrátili „mončičáci“ a znovu dobývají svět

Celosvětový úspěch příšerek Labubu pomáhá zpět na výsluní i plyšákům, kteří byli hitem koncem minulého století. S nádechem nostalgie se zákazníci vracejí k „mončičákům“. Za poslední rok se prodej...

Milka v Německu zdražila a zmenšila se, spotřebitelé posílají výrobce k soudu

Ještě na počátku roku mělo balení čokolády Milka prodávané v Německu 100 gramů. V únoru se však americká nadnárodní skupina Mondelez, pod kterou značka patří, rozhodla gramáž zredukovat na 90 gramů....

Výkladní síň lokálních výrobců střídají asijské potraviny. Končí ambiciózní projekt

Když ministr zemědělství Marek Výborný loni na Valentýna otevíral obchod Naše Síťovka, mělo jít o ukázku českých lokálních potravin v centru Prahy. Po roce a půl provozovatel skončil a v prostorách...

ČEZ koupil firmu Gas Distribution, plyn bude rozvádět po celém Česku kromě Prahy

Polostátní energetická společnost ČEZ koupila stoprocentní podíl ve firmě Gas Distribution, která provozuje plynárenskou síť v jižních Čechách a části Vysočiny. Nově tak bude ČEZ rozvádět plyn v...

5. září 2025  6:30

CSG hlásí rekordní výsledky. Tržby vzrostly o čtvrtinu na 2,8 mld. eur

Advertorial

Průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group (CSG) dosáhla v prvním pololetí roku 2025 rekordních hospodářských výsledků a potvrdila svou pozici mezi předními evropskými společnostmi obranného...

5. září 2025

Test mléčných svačinek: Některé jogurty skrývají kostky cukru, jinde chybí bílkoviny

Premium

V kelímku, kapsičce, krabičce i sklenici, z mléka kravského, ovčího a kozího, s přídavkem vitaminů, bílkovin nebo naopak bez cukru či laktózy. Vždyť je toho tolik! Po kterém mléčném výrobku sáhnout,...

5. září 2025

Na třetině rozpadlých vztahů se podílely finanční problémy, ukázal průzkum

Přes třicet procent Čechů tvrdí, že rozdílný pohled na finance byl v jejich ukončenému vztahu velké téma a zároveň jeden z hlavních důvodů, proč partnerství nedopadlo. Ukázal to průzkum finanční...

5. září 2025

Německé ekonomice se stále nedaří. Podle odhadů letos téměř neporoste

Německé hospodářství v letošním roce vykáže růst jen 0,2 procenta. V aktualizovaných prognózách to ve čtvrtek uvedly hospodářské instituty Ifo a RWI. Podle institutu IfW dokonce největší evropská...

4. září 2025

Po prodeji farmy nám zakázali prodávat mléko, zlobí se vítěz biosoutěže

Letošní vítěz soutěže Biopotravina roku Miloš Pátek z firmy Naše farmy Pá-pá si postěžoval na to, že už nemůže prodávat nepasterované mléko. Prodal totiž farmu, zůstala mu tak jenom minimlékárna. Má...

4. září 2025

Zbrojař Michal Strnad skupuje české dovozce vozů Ferrari

Miliardář a majitel holdingu Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad kupuje společnosti Scuderia SF Praha, Scuderia MC Praha a Scuderia Praha Racing, které se zabývají dovozem automobilů italské...

4. září 2025  17:16

Polská D8 směřuje k českým hranicím. Chystá se napojení na D35

Spolu s postupem polské rychlostní silnice S8 spojující Bělostok s Kladskem přes Varšavu k českým hranicím se začalo uvažovat o její napojení na rovněž rozestavěnou tuzemskou dálnici D35 v oblasti...

4. září 2025

Zemřel Giorgio Armani. Módní velikán měl rád přirozenost, nesnášel svalovce

Zemřel italský módní návrhář Giorgio Armani. Bylo mu 91 let. Byl synonymem moderního italského stylu a elegance. Spojoval v sobě talent návrháře s bystrostí obchodníka a vedl společnost s ročním...

4. září 2025  15:28,  aktualizováno  16:07

Víte, jaký je práh škodlivosti hrabošů v českých polích? Už ho překročili

Počet hrabošů na českých polích se v srpnu po sklizni obilovin a řepky zdvojnásobil a průměrně činil 221 východů z nor na hektar. Tím mírně překročil hranici škodlivosti stanovenou na 200. Oproti...

4. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kyberútoků v Česku stále přibývá. Nejohroženější skupinou nejsou senioři

Počet kybernetických podvodů stále roste. Jen ke konci června bylo v online prostředí napadeno přes 44 tisíc lidí, což je o dvě procenta více než ve stejnou dobu minulý rok. Útočníci mají strategie...

4. září 2025  14:15

Trh s energiemi je stabilní, dodavatelé lákají na slevy nové zákazníky

S příchodem podzimu přichází dodavatelé energií s novými ceníky. Na levnější ceny energií láká od září nové klienty innogy, tento měsíc zlevňoval své produkty opět také E.ON.

4. září 2025  11:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.