ČEZ na dně. Slabý výsledek bude bolet i státní kasu

9:38 , aktualizováno 9:38

ČEZ vykázal nejhorší výsledky za posledních patnáct let. Projeví se to i na výplatě dividend do státního rozpočtu. Firma i analytici však věří, že ze současného dna, kam se dostala také kvůli propadu cen elektřiny, se odrazí k rychlému růstu.