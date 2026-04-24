Vedení ČEZ představí vznik nové společnosti, iDNES.cz odvysílá brífink živě

Vedení energetické skupiny ČEZ navrhlo vznik nové dceřiné společnosti, do níž chce ze současné struktury vyčlenit prodej a distribuce energií, obchodování nebo energetické služby. Jde o první krok k připravovanému zestátnění firmy. Brífink, jehož se zúčastní předseda představenstva Daniel Beneš, místopředseda Pavel Cyrani a finanční ředitel Martin Novák, od 12:30 odvysílá v přímém přenosu i portál iDNES.cz.

Fórum Energie pro budoucnost v Lichtenštejnském paláci. Na snímku Daniel Beneš (ČEZ). (7. května 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Stát v současnosti drží v ČEZ zhruba 70 procent akcií, zbytek vlastní minoritní akcionáři. Zestátnění společnosti je jedním z deklarovaných cílů současné vlády a odkoupením podílu minoritních akcionářů by se stát stal jediným majitelem firmy. Premiér Andrej Babiš nedávno avizoval, že kabinet chce celý proces plného ovládnutí ČEZ stihnout nejpozději do konce stávajícího volebního období v roce 2029.

První krok k zestátnění. Vedení ČEZ navrhlo vyčlenit novou dceřinou firmu

„Návrh představenstva je vyústěním strategického směřování schváleného akcionáři na valné hromadě dne 28. 6. 2022 v rámci koncepce podnikatelské činnosti Skupiny ČEZ. Ta předvídá diferenciaci zaměření na výrobní a zákaznickou oblast se souvisejícím přeskupením a optimalizací vlastnické struktury aktiv Skupiny ČEZ a jejich řízení,“ uvedla firma. Zároveň ale přiznala, že představenstvo přihlédlo také k záměru státu prosadit výkup akcií minoritních akcionářů.

Návrh ČEZ na vyčlenění nevýrobní části je zásadní první krok k zestátnění firmy, míní analytici. Podle nich napoví o ceně následného plného ovládnutí.

