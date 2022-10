V Modleticích slunce chladí potraviny pro celé Česko, solární boom je tu

Solární panely na střeše modletického skladu ročně vyrobí 1084 megawatthodin elektřiny, čímž pokryjí více než pětinu spotřeby chladícího skladu. Stejné množství energie by uspokojilo potřeby zhruba 120 až 360 domácností, v závislosti na tom na co všechno elektřinu využívají.

„Výkonem je elektrárna zhruba 200krát větší, než průměrná elektrárna na rodinných domech,“ uvádí David Veselý, manažer odboru Zelená energetika a rozvoj společnosti ČEZ ESCO, která velkoformátové fotovoltaické panely na střechu skladu instalovala. „Takhle velkých solárních instalací je v České republice zhruba do deseti,“ doplňuje generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Billa do výstavby investovala 19 milionů korun, přičemž 60 procent prostředků pokryla dotace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Společnost počítá s tím, že se jí vynaložené peníze do pár let vrátí. Roční úspora plateb za energie činí díky fotovoltaickým panelům 4,5 milionů korun. Billa navíc uvádí, že jde jen o začátek jejích solárních investic.

„Považujeme toto za pilotní projekt, další projekty budou následovat na našich prodejnách. Plánujeme postupně osadit téměř všechny střechy, které jsou na to staticky připravené,“ popisuje Martin Raba, z odboru Správy technologií budov a energetického managementu. Firma uvažuje i o přístřešcích pro zaparkovaná auta zaměstnanců, na nichž by byly umístěny fotovoltaické panely.

Celý modletický sklad se rozkládá na ploše 14,5 tisíce metrů čtverečních a zásobuje zbožím všechny prodejny této firmy v tuzemsku. Uvnitř se tyčí komíny z krabic s banány a dalším ovocem, je tu i sekce pro mléčné výrobky a maso. V uličkách, které lemují přepravky s potravinami, se prohání vysokozdvižné vozíky.

Nahoře na střeše tvoří panely mírně zkosené stříšky. „Orientace panelů je na východ a na západ, díky čemuž jsme tam dostali větší výkon a průběh výroby je díky tomu kontinuálně rozložen do dne,“ vysvětluje Veselý z ČEZ ESCO.

Chybí montéři i některé technologie

Střešní fotovoltaická elektrárna Billy je jen jedním z mnoha příkladů solárního boomu, kterým si Česká republika nyní prochází. „Poslední zhruba rok pozorujeme stále obrovský nárůst zájmu, stále to zrychluje. Pro srovnání, za první tři kvartály loňského roku domácnosti podaly asi 6,5 tisíce žádostí o dotaci, kdežto letos skoro 38 tisíc, to je skoro šestkrát víc,“ komentuje to předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky Aleš Hradecký.

Od roku 2021 se počet žádostí na dotaci začal dramaticky zvyšovat. Zdroj dat: Cech akumulace a fotovoltaiky na základě dat Státního fondu životního prostředí

„Hovoříme v drtivé většině o domácnostech v rodinných domech, počkejte, co se stane po Novém roce, až začnou platit zjednodušená pravidla a ubude byrokracie pro bytové domy, obce a malé a střední podnikatele,“ myslí si Hradecký.

Kromě stávající legislativy, kterou by už brzy měla odbrzdit novela energetického zákona, je další překážkou i nedostatek montážních firem. „Dosud se nám v branži daří i takto brutální nárůst trhu vykrývat. Každopádně je tu stále prostor pro desítky až stovky nových instalačních firem,“ uvádí Hradecký s tím, že pro zájemce Cech organizuje vzdělávání v oboru.

Podle Radka Orsága, majitele fotovoltaického velkoobchodu SolSol chybí vedle montérů i některé technologie. „Samotné fotovoltaické panely nejsou problém a máme i v Česku skladem vyšší desetitisíce kusů. Problém s nedostatkem technologií se týká zejména instalací pro domácnosti, které jsou závislé na bateriových systémech s asymetrickým měřením sítě. Zde se čeká na dodávky vyšší měsíce, u nás je máme vyprodané do prvního kvartálu příštího roku,“ uvádí Orság.

Podle dat Solární asociace se jen za první pololetí roku 2022 instalovalo víc elektráren než za celý loňský rok. Za třetí čtvrtletí asociace data ještě nemá, nicméně i tak registruje další výrazný nárůst oproti roku 2021.