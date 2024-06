Někteří čeští turisté zkrachovalé FTI museli uhradit hotel, říká asociace

Přesný počet klientů, kteří se s tímto přístupem setkali, však neuvedla. Turistům doporučila, aby si uschovali veškeré doklady a vrácení těchto peněz následně nárokovali u německého cestovního fondu DRSF.

Problémy klientům mohly podle Chaloupkové vzniknout také kvůli tomu, že velké německé cestovní kanceláře někdy hotelům neplatí ubytování za klienty předem, ale až po ukončení zájezdu. „Je možné, že hotel skutečně od cestovní kanceláře neměl úhradu. Pro nás je to velmi nepříjemné, klient by nikdy neměl být rukojmím v obchodním vztahu mezi hotelem a cestovní kanceláří,“ uvedla Chaloupková. Informace o tom, že by někdo ukončil dovolenou předčasně, nicméně nemá.

Snad to dobře dopadne

Zájezdy s odlety od středy 5. června do pondělí 10. června CK FTI zrušila. Jak se bude situace vyvíjet dál, není v tuto chvíli jasné. Možná je podle Chaloupkové varianta, že by zájezdy následně převzal jiný subjekt. „V současné době děláme vše pro to, abyste si dovolenou užili podle plánu,“ vzkázala zkrachovalá firma na svém webu klientům, kteří mají dovolenou zamluvenou od úterý 11. června. V zahraničí je s CK FTI přibližně 200 až 300 českých turistů, řekla tento týden Chaloupková.

Přes agenturu Student Agency dovolenou od CK FTI v Tunisku, Turecku, na Maltě a v Itálii aktuálně tráví 13 klientů z Česka. „Zatím to vypadá tak, že CK řeší aktuální klienty a že jejich pobyty budou v pořádku dokončeny. Ale víme i o případu, kdy byli klienti požádáni o vystěhování z hotelu. Je těžké usuzovat, zda to v této chaotické situaci bylo nedorozumění či dopad insolvence,“ řekla ČTK ředitelka prodeje Martina Hrnčířová. Mezi 5. a 10. červnem podle ní mělo na dovolenou vyrazit 41 klientů a dalších 267 má od 11. června do ledna příštího roku pobyt zarezervovaný.

Společnost FTI Group v době pandemie nemoci covid-19 získala od státního stabilizačního fondu WSF pomoc 595 milionů eur (14,7 miliardy korun). Podle poskytnutých údajů však rezervace v poslední době výrazně zaostávala za očekáváním a mnoho dodavatelů trvalo na platbě předem. Kvůli tomu se zvýšila potřeba likvidity, a firma už nebyla schopna tyto peníze vyplácet do doby, než bude vyřešena nová investice. Vláda odmítla firmě poskytnout další pomoc.

Krachem jsou podle informací na webu firmy dotčené všechny služby rezervované u CK FTI Touristik GmbH. Patří do nich také prodejci pobytů a dalších cestovních služeb 5vorFlug, BigXtra Touristik GmbH a také autopůjčovny DriveFTI, Cars&Campers a Meeting Point Rent-a-Car.