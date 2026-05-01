Vimperská firma Rouvy, kterou založili bratři Samkové v roce 2017, získala statisíce uživatelů své aplikace po celém světě. Nabízí pro cyklistické trenažéry realistické zobrazení jízdy po skutečných trasách.
Při nevlídném počasí se tak při šlapání na kole upevněném v obýváku můžete virtuálně projet třeba po Mallorce, vyjet ikonické stoupání na Stelvio, ale také projet se reálnou krajinou třeba v Nepálu nebo Utahu. V aplikaci propojené jsou uložená data o tisících tras včetně okolní krajiny, která vám při jízdě na trenažéru ubíhá před očima na obrazovce.
|
Zwift funguje na podobném principu pro cyklistické i běžecké trenažéry, pro které vytváří rozsáhlé 3D virtuální světy. Součástí aplikace je gaming známý z online her – soutěžení, sbírání bodů a zábava. Společnost vznikla v Kalifornii v roce 2014.
„Toto je důležitý okamžik jak pro Zwift, tak pro Rouvy,“ řekl Eric Min, spoluzakladatel a generální ředitel Zwiftu. „Máme obrovský respekt k tomu, čeho ROUVY dosáhlo, k vývoji jeho fantastického produktu. Prokázali, že existuje silný trh pro zážitky z reálného videa,“ dodal.
Zwift potvrdil, že obě aplikace budou nadále fungovat nezávisle včetně samostatných balíčků předplatného. Zároveň s účinností spojení obou firem budou chytré trenažéry Zwift Ready a Zwift Ride kompatibilní s aplikací Rouvy. Společně chtějí nabídnout sportovcům po celém světě více možností trénovat, závodit i objevovat nové trasy z domova.
„Jsem na Rouvy a naši komunitu hrdý. Postavili jsme produkt, který dnes používají statisíce lidí po celém světě,“ řekl Petr Samek, generální ředitel a zakladatel Rouvy. „Aplikace bude nadále tou, kterou všichni znáte a milujete, se stejným týmem a stejným zaměřením na pomoc jezdcům při dosahování jejich cyklistických cílů. Nyní s podporou Zwiftu a hardwarového ekosystému Zwift máme příležitost vytvořit ještě více zážitků ve světě indoor cyklistiky,“ dodal.
Rouvy vloni pohltil dalšího konkurenta v oboru, španělskou aplikaci Bkool, kterého se po několika měsících rozhodl ukončit a převzal jeho klienty. Hodnota současné transakce nebyla zveřejněna.