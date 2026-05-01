Českou aplikaci Rouvy pro cyklistické trenažery pohltil americký obr Zwift

Autor:
  15:00
Americká společnost Zwift, globální lídr v oblasti sportovních technologií, oznámila akvizici českého konkurenta v segmentu indoorové cyklistiky, společnosti Rouvy. Dosavadní majoritní vlastník české firmy bude mít po spojení obou značek významný podíl ve Zwiftu. Obě populární indoorové sportovní aplikace budou nadále fungovat samostatně, oznámily společnosti v prohlášení.
Zwift a Rouvy nabízejí aplikace pro virtuální indoor cyklistiku. V reálné...

Zwift a Rouvy nabízejí aplikace pro virtuální indoor cyklistiku. V reálné cyklistice jsou partnery řady profesionálních týmů i závodů. (30. dubna 2026) | foto: ROUVY.COM

Zwift a Rouvy nabízejí aplikace pro virtuální indoor cyklistiku. V reálné...
Zwift a Rouvy nabízejí aplikace pro virtuální indoor cyklistiku. V reálné...
Zwift a Rouvy nabízejí aplikace pro virtuální indoor cyklistiku. (30. dubna...
Zwift a Rouvy nabízejí aplikace pro virtuální indoor cyklistiku. V reálné...
6 fotografií

Vimperská firma Rouvy, kterou založili bratři Samkové v roce 2017, získala statisíce uživatelů své aplikace po celém světě. Nabízí pro cyklistické trenažéry realistické zobrazení jízdy po skutečných trasách.

Při nevlídném počasí se tak při šlapání na kole upevněném v obýváku můžete virtuálně projet třeba po Mallorce, vyjet ikonické stoupání na Stelvio, ale také projet se reálnou krajinou třeba v Nepálu nebo Utahu. V aplikaci propojené jsou uložená data o tisících tras včetně okolní krajiny, která vám při jízdě na trenažéru ubíhá před očima na obrazovce.

Zwift funguje na podobném principu pro cyklistické i běžecké trenažéry, pro které vytváří rozsáhlé 3D virtuální světy. Součástí aplikace je gaming známý z online her – soutěžení, sbírání bodů a zábava. Společnost vznikla v Kalifornii v roce 2014.

„Toto je důležitý okamžik jak pro Zwift, tak pro Rouvy,“ řekl Eric Min, spoluzakladatel a generální ředitel Zwiftu. „Máme obrovský respekt k tomu, čeho ROUVY dosáhlo, k vývoji jeho fantastického produktu. Prokázali, že existuje silný trh pro zážitky z reálného videa,“ dodal.

Zwift potvrdil, že obě aplikace budou nadále fungovat nezávisle včetně samostatných balíčků předplatného. Zároveň s účinností spojení obou firem budou chytré trenažéry Zwift Ready a Zwift Ride kompatibilní s aplikací Rouvy. Společně chtějí nabídnout sportovcům po celém světě více možností trénovat, závodit i objevovat nové trasy z domova.

„Jsem na Rouvy a naši komunitu hrdý. Postavili jsme produkt, který dnes používají statisíce lidí po celém světě,“ řekl Petr Samek, generální ředitel a zakladatel Rouvy. „Aplikace bude nadále tou, kterou všichni znáte a milujete, se stejným týmem a stejným zaměřením na pomoc jezdcům při dosahování jejich cyklistických cílů. Nyní s podporou Zwiftu a hardwarového ekosystému Zwift máme příležitost vytvořit ještě více zážitků ve světě indoor cyklistiky,“ dodal.

Rouvy vloni pohltil dalšího konkurenta v oboru, španělskou aplikaci Bkool, kterého se po několika měsících rozhodl ukončit a převzal jeho klienty. Hodnota současné transakce nebyla zveřejněna.

Vstoupit do diskuse

Českou aplikaci Rouvy pro cyklistické trenažery pohltil americký obr Zwift

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.