„Máme velkou radost, že vstup na český trh můžeme zahájit otevřením hned dvou prodejen v Praze. Věříme, že čeští zákazníci ocení náš jedinečný koncept, který spojuje známé značky, trvale nízké ceny a široký výběr produktů,“ řekl generální ředitel společnosti Normal Jakob Frölich Maarbjerg. V Praze otevře řetězec prodejnu nejprve 12. srpna v obchodním centru Flora, o dva dny později v Galerii Butovice.
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Normal nepoužívá sezonní slevové akce, ani věrnostní kupony. Charakteristickým prvkem řetězce je, že jeho prodejny jsou uspořádány do labyrintu, kvůli čemuž musejí zákazníci projít napříč celým sortimentem.
V nabídce má Normal přes 5000 produktů a jsou mezi nimi značky, jako L’Oréal, Maybelline, Nivea, Gillette, Colgate, Garnier, Nescafé, Oreo, Vanish nebo Finish. Spotřebitelé si mohou ale koupit také privátní značky řetězce.
Řetězec otevřel svou první prodejnu v roce 2013 v dánském Silkeborg. Dnes firma provozuje více než 1000 prodejen ve 12 evropských zemích. Nedávno vstoupil také na slovenský trh, uvádí o sobě na webových stránkách. Patří pod skupinu Heartland Group.
V Česku působí i další dánský řetězec Flying Tiger, německý diskontní řetězec KiK, polský diskont Pepco a od roku 2020 například i nizozemská síť Action.