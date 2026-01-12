Česká zbrojovka dobyla svět, její zbraně slouží ve více než 60 zemích

„Naše produkty testy zvládly, což dokazuje, že vojáka či policistu nezradí ani v těch nejextrémnějších podmínkách. Ať už je zbraň zablácená nebo roky používaná, v krizové situaci na ni musí být spolehnutí,“ konstatoval generální ředitel České zbrojovky Jan Zajíc.
Je to další potvrzení toho, proč si zbraně českého výrobce vybírají armády a bezpečnostní složky včetně speciálních sil, protiteroristických jednotek nebo prezidentských ochranek po celém světě. Pušky BREN 2, samopaly Scorpion EVO 3 či pistole P-10 se v posledních letech stávají preferovanou volbou. Používají je také například strážci divokých zvířat v parcích africké Keni v boji proti pytlákům nebo vězeňské stráže v několika jihoamerických zemích.
Firma expanduje na globální trh a její zbraně slouží u ozbrojených složek ve více než 60 zemích. Společnost se řadí mezi deset největších výrobců ručních palných zbraní a své produkty jinak dodává do 100 zemí světa. Klíčem je právě špičková kvalita, spolehlivost a odolnost.
Těsně před vánočními svátky oznámil český výrobce, že jeho pistoli označenou jako P13 si německá armáda – Bundeswehr - vybrala jako svou novou služební zbraň. „Je pro nás ctí, že si německý Bundeswehr zvolil společnost CZ jako svého partnera. Úspěch v tomto přezbrojovacím tendru představuje jeden z nejvýznamnějších milníků v novodobé historii České zbrojovky. Jasně potvrzuje skvělou pověst, kterou si naše zbraně získaly při nasazení v reálných bojových podmínkách,“ uvedl Jan Zajíc, generální ředitel a předseda představenstva České zbrojovky.
Podle Zajíce zbrojovka sklízí úspěchy i díky komplexnímu řešení typu „one stop shop“. Zjednodušeně, zákazník na jednom místě objedná nejen zbraně, ale i střelivo, optické zaměřovače, noční vidění či neprůstřelné vesty.
„Vše je vzájemně sladěné a odzkoušené, garantujeme kompatibilitu,“ popsal.
A firma se prosazuje nejen kvalitou, ale i flexibilitou. V rámci dodávek do zemí NATO spolupracuje na lokalizaci výroby a přenosu know-how. Příkladem je Maďarsko, které získalo technologie a vybudovalo si schopnost vyrábět pušky BREN 2, pistole P-07 a P-10 a samopaly Scorpion EVO 3 samostatně.
Klíčovou referencí pro další expanzi pro výrobce představují dlouhodobé dodávky pro českou armádu a další tuzemské bezpečnostní složky.
„Důvěra armády a dalších ozbrojených složek země, ve které výrobce ručních palných zbraní sídlí, je pro potenciální i současné zahraniční partnery zásadní. Kromě hlavních českých ozbrojených složek – Armády a Policie ČR – naše produkty používá také Celní správa, Vězeňská služba a řada sborů městské policie,“ potvrdil Zajíc.
Firma v předchozích letech dodala českým vojákům několik desítek tisíc kusů zbraní v hodnotě 6 miliard korun. A ministerstvo obrany v září uzavřelo další rámcovou dohodu na dodávky zbraní a příslušenství za 4,26 miliardy korun, zahrnující pušky BREN 2, podvěsné granátomety CZ GL, pistole P-10 C a rozsáhlé příslušenství.
„Pokračující spolupráce s českou firmou je logickým krokem,“ při příležitosti podpisu nové rámcové smlouvy tehdejší ministryně obrany Jana Černochová. Zakázka, která zahrnuje i příslušenství jako optoelektronické zaměřovače, zajistí dokončení kompletního přezbrojení české armády do roku 2031.
Další expanzi mají zajistit inovace a nové produkty. Zbrojovka chce už příští rok zahájit výrobu nové generace pušky BREN 3. Výhledově se výrobce chystá posílit svou pozici v segmentu kulometů a rozvíjet „chytré“ zbraně. Budoucnost má podle expertů totiž přinést větší propojení hardwaru s moderní elektronikou.