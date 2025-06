Od naší spolupracovnice v Izraeli - Česká restaurace Little Prague v Izraeli se udržela navzdory mnoha naschválům osudu. Když ji Rastislav Pechr zakládal, byla určena hlavně Čechům a Slovákům. Ve svých nejlepších dobách měla dokonce čtyři pobočky. Není divu, třeba guláš nebo palačinky tu chutnají jako „od maminky“. A pochvalou nešetří ani jiní Češi. Za to, jak tu vaří, by se prý nemuseli stydět ani v Praze.