Část odborů pošty plánuje stávku. Jen se chtějí zviditelnit, tvrdí firma

Stávka je naplánovaná na tři dny od 29. září do 1. října a svolávají ji odborové svazy NOS ČP a SOS-21. Podle Filipa Janovského, předsedy prvního jmenovaného svazu, by se protestu mohlo zúčastnit osm tisíc až 27 tisíc zaměstnanců společnosti. „Měla by to být celorepubliková stávka a dojde k zastavení provozu,“ uvedl Janovský pro televizi CNN Prima News, která na plánovanou akci upozornila.

Iniciátoři stávky mezi důvody jejího vyhlášení řadí dlouhodobé zhoršování kvality poštovních služeb, jako je doručování zásilek a dlouhodobá absence modernizace logistické sítě. Poukazují také na zhoršování pracovních podmínek a nedodržování bezpečnosti práce, kdy nejčastějším pochybením podle nich je nedodržování limitů pro ručně manipulovaná břemena.

Česká pošta v číslech Deset odborových organizací

odborových organizací 3 200 poboček

poboček Téměř 27 tisíc zaměstnanců

Mluvčí pošty Matyáš Vitík se proti nařčením ohrazuje.

„Všechny podmínky, které jsou v prohlášení uvedeny, Česká pošta plní. Věřím, že tato stávka nebude, že se k ní nikdo nepřipojí. Bereme to jako plané politické gesto,“ řekl ve čtvrtek Vitík.

Kvůli šéfům zmíněných odborových organizací NOS ČP a SOS-21 Janovskému a Petru Pohlovi podle něj na České poště chybí dlouhé roky kolektivní smlouva, kterou musí podpořit všechny odborové svazy.



Proti podzimní stávce se postavila i šéfka největších odborů pošty P KOV Jindřiška Budweiserová. Podle ní se k akci většina odborářů nepřipojí.

„Česká pošta v tom transformačním procesu má potíže, to nelze zpochybnit. Pošťáci teď mají hodně perné období, ale stávka nic nevyřeší,“ řekla ve středu Budweiserová v televizi. „Věřím pevně v sílu sociálního dialogu a kontinuálního vyjednávání,“ dodává odborářka ve čtvrtek.

Naposledy pošťáci stávkovali v roce 2016 těsně před Vánoci. Akce však neměla takový dopad, jak si organizátoři představovali. Místo tisíců zaměstnanců se zapojili jen stovky.



Stávka zaměstnanců České pošty v roce 2016: