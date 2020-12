Chcete dárek pod stromeček? Ještě týden a pak už bude přes poštu pozdě

Druhé datum je stanoveno na neděli 20.12. a platí pro balíky, určené do Balíkovny a službu Balík Na poštu.

„Vzhledem k tomu, že je většina pošt v neděli zavřených, je zapotřebí balík podat do přepravy buď na zhruba 70 otevřených poštách nebo na kterékoliv ze 68 poštovních dep v ČR,“ upřesnil mluvčí Matyáš Vitík.

Ale pozor. Nejedná se o dny, do kdy si zákazníci bez starostí musí objednat z internetových obchodů. Pošta termín počítá až ode dne, kdy převezme zásilku do přepravy, e-shopům ale trvá minimálně jeden den, než balík zpracují, zabalí a předají České poště. Může jim to však v dnešní hektické době trvat také dva nebo tři dny.

„Stoprocentně si lidé, kteří si objednávají musí objednat z e-shopů ještě dřív než přes rozhodným dnem. E-shop potřebuje čas na to, aby zboží zabalil a předal do přepravy,“ dodal Vitík.

Denně 200 náklaďáků, 20 vagónů, 85 dodávek

Nejvíce zásilek, které Česká pošta v těchto dnech přebírá, třídí a doručuje na adresy, se zpracovávají v depu v pražských Malešicích. V největším logistickém centru v tuzemsku pracuje 1 200 kmenových zaměstnanců a dalších 600 brigádníků. V běžném provozu se zde denně odbaví sto tisíc balíků, ale v těchto dnech jejich počet sahá k 200 tisícům.

Denně sem aktuálně přijíždí a odjíždí dvě stě nákladních vozidel, dvacet vagónů a 85 dodávek, které obsluhuje asi čtyři sta řidičů.

Letos přitom hala třídírny vypadá prázdněji než loni. Je to však optický klam, protože zásilky lámou rekordy.

Mluvčí pošty to vysvětluje lepší organizací práce než loni a zejména použitím fólií, díky kterým se už balíky chaoticky nepovalují na podlaze haly tak jako v minulosti. „Tím, že to balíme do fólií, teď máme více balíků než loni na menším prostoru,“ říká. Nebýt malého triku s fólií, hroutí se komíny zásilek, sahající do výšky, jistě na zem.

Provoz jede non-stop od pondělí do neděle a o mimořádném nasazení vypovídají celková rekordní čísla. V jednom dni celá Česká pošta v tuzemsku odbavila přes 1,1 milionu balíků za jediný den, loňský denní rekord byl přitom 500 tisíc zásilek.

„Po Black Friday jsme měli 1,082 tisíc zásilek v přepravě. Říkali jsme si, že tohle číslo už nepřekonáme, ale opak byl pravdou. Přestože další týden ve čtvrtek vláda uvolnila opatření a lidé mohli do obchodů, měli jsme 1,124 tisíc kusů zásilek. Teď čekáme, že v pondělí padne další rekord,“ odhadl Vitík.

Balíky třídí kuchaři i poslíčci

Pravidla logistiky letos určil covid. Kvůli němu stouply objednávky z e-shopů a kvůli němu (přesněji řečeno také v důsledku vládních uzavírek) má podnik více méně dostatek lidí na zvládnutí situace.

„Pomohlo nám, že se uzavřely restaurace a mohli jsme využít pomoci těchto lidí. Hlásí se k nám také taxikáři, lidi z uzavřených divadel a dalších oborů,“ říká mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Většinou vypomáhají na brigádách, aby si přivydělali. „Neříkám, že letos vůbec nemáme personální nouzi, ale co se týče zajištění vánočního provozu, tak je to letos bez problémů,“ dodal.

Pozice jsou placené různě podle pozice. Maximální možná mzda je 160 korun za hodinu. Na podzim sazbu podnik navýšil o deset korun, protože potřeboval rychle nabrat pracovníky.